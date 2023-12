Un mercado que promueve el emprendimiento femenino

Si estás en busca de regalos, hay un lugar en el Este de Los Ángeles con una gran variedad de artículos.

Se trata de Goddess Mercado, un pop-up que ofrece ropa, joyería, alfombras, libros, cuadros, prendas para las mascotas, velas, bolsos, zapatos, jabones y mucho más. Se lleva a cabo cada segundo sábado del mes y puedes llegar al tomar la línea E de Metro hasta la estación East LA Civic Center.

El lugar que en promedio acoge a 50 vendedoras cada mes reunirá a más de 100 emprendedoras este sábado 9 de diciembre desde las 10:00 a.m., tras una asociación con New Economics for Women. El enfoque de Goddess Mercado es promover el emprendimiento de las mujeres y crear comunidad.

Berenice Calderón, quien participó en el evento pasado, dice que Goddess Mercado es una gran opción para hacer conocer su marca, conversar con otras emprendedoras para intercambiar ideas y crear una red de contactos.

Su negocio, Ava’s Shop, se especializa en personalizar artículos, que pueden ser tazas y vasos hasta camisas y adornos de Navidad. “La gente pide mucho diseños con el logo de Rams, Riders y Chargers”.

Cuenta que todo empezó hace un año cuando se le ocurrió colocar dentro de una esfera navideña la foto de su hermano y su abuelito, quien había fallecido.

“Cuando mi hermano la vio se emocionó mucho. La familia me empezó a hacer encargos y de pronto, salieron los pedidos”, dice Calderón. En solo meses, creó una página web y una cuenta en Instagram para poder promoverlo.

“El negocio en línea es práctico, pero lugares como Goddess Mercado ayudan a expandir tu marca”.

Boutique móvil

Celia Quezada, quien también participó en Goddess Mercado, tiene una boutique-móvil en la que vende ropa mexicana, además de juguetes, tequileras, tapetes y nacimientos. “Todo a muy buen precio”, exclama.

La oriunda de Los Ángeles dice que eligió vender productos con diseños mexicanos porque es importante mantener su cultura —otro de los objetivos del lugar.

“Mis papás son de Jalisco y amo mis raíces. Es algo que me da alegría y me hace sentir identificada… Yo siento que aquí cada vendedora celebra su cultura con cada negocio”.

A unos pasos, está Elizabeth Paravicini, quien enseña arte a los niños del jardín de niños hasta el octavo grado de lunes a viernes. Los fines de semana coloca mesas, lienzos y pinturas bajo una carpa en la que motiva a niños y padres a pintar.

“A mí me encanta la Mujer Maravilla porque es un personaje fuerte que va en busca de la justicia y la verdad”, dice Paravicini, quien encontró en el dibujo y la pintura una manera de expresarse desde los 13 años.

“Creo que los niños necesitan inspiración y un rol positivo… Pop-ups como este hace que los más chicos también puedan tener un espacio seguro para recrearse… Los invito a que vengan a apoyar a su comunidad”.

¿Cómo empezó todo?

Goddess Mercado está a punto de cumplir tres años y fue fundado por Diana Díaz, quien nació y creció en el Este de Los Ángeles.

“Mis padres son de Jalisco, México. No hablaban inglés, así que decidieron lanzar su negocio de cobijas y almohadas en un swap meet“, dice. Agrega que ella iba con ellos y fue como aprendió sobre costura.

“Durante esos años en el swap meet hicimos amistades y nos ayudábamos. Yo quise recrear ese mismo sentimiento de juntar a mis amigas vendedoras, darnos la mano, convivir y tener un ambiente agradable”, explica.

Muchas de las vendedoras en Goddess Mercado tienen un trabajo de tiempo completo, son madres solteras o se dedican a su casa pero tienen algo en común: intentan darle vuelo a su negocio. Por ello, ese espacio no es solo un lugar, sino que significa una oportunidad para que las mujeres puedan alcanzar su meta financiera.

Díaz es dueña de Mexichic Crafts, un negocio que ofrece bolsas, chamarras, zapatos y sombreros de piel y que lleva cada mes a Goddess Mercado. La emprendedora dice que varios negocios empiezan con pop-ups. “Yo tengo la esperanza de que mi marca se haga conocida”. Y lo es, tiene más de 15,000 seguidores en Instagram y su sentido por la moda no para.

Agrega que en el evento mensual también hay música en vivo para el entretenimiento. “Los invito a venir este sábado, a ver los productos que hay y a promover la cultura… Es importante apoyarnos como comunidad porque eso crea oportunidades para que podamos avanzar”.