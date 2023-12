Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de diciembre de 2023

Aries

No permitas que la rutina o la monotonía arruinen una relación en caso de tener, debes ser muy persuasivo o persuasiva para no caer en esas cuestiones si tienes pareja. Una amistad se va alejar de tu vida y una perdida se aproxima. Es importante que enfoques tu tiempo y energía en mejorar en todas esas cuestiones negativas que no te permiten avanzar. La vida te pondrá un prueba que te hará comprender el por qué no funciono con alguien en tu pasado. Es probable que la vida te de una gran sorpresa en estos días al darte cuenta que te equivocaste bien cañón y tendrás que pedir disculpas, aprende a tener más humildad en ese sentido y a disculparte si fuiste tú quien cometió el error. Problemas de celos y de desconfianza en caso de tener pareja, algunas veces te haces a la idea cuestiones muy tontas, recuerda y ten presente que a nadie se le pude tener a la fuerza a tu lado y si se busca alguien más es porque el amor quizás ya se ha terminado, dale vuelta a la página y no trates de retener a quien no te quiere en su vida. Estarás en un tono pensativo al no saber qué camino seguir para encontrar tu paz y estabilidad emocional. Chismes en la familia se harán presentes.

Tauro

Tuviste la oportunidad de ser feliz pero eres muy de que cuando logras tu objetivo con la persona que te interesa pierdes el encanto. Vienen movimientos muy buenos a tu vida, comprenderás de una buena vez las intenciones que tiene cierta persona contigo pues días se muestra con interés hacia ti y otros te da el avión, que eso no te afecte, aprende a disfrutar cuando está pero también cuando no, recuerda que eres una persona muy inestable y te cuesta trabajo sacar adelante una relación, no te des tanto el taco que ser tan alzado deja mucho que desear. La vida te pondrá nuevas oportunidades en el amor y poco a poco comenzarás a soltar a una persona que solo te lastima y hace daño con su indiferencia y su manera de reprimirte. Podrías entrar en conflicto con tu yo interno al no saber qué decisión tomar sobre un proyecto que te ofrecerán o una idea que traes en mente. Amistad saldrá con su domingo siete en próximas semanas. Ten cuidado con tus pensamientos y rencores pasados, podrías dañar a las personas que te rodean y sobre todo a quienes más quieres. Ya no pierdas tu tiempo y tus días en quien no merece tus lagrimas. Amores de una noche se visualizan y oportunidad de un nuevo trabajo o cambio de puesto u horario.

Géminis

Te vienen cambios muy importantes en los cuales crecerás un chorro en tu vida, madurarás mucho y te darás cuenta de las verdaderas intenciones de muchas de las personas que te rodean. Ya no te martirices por lo que no pudo ser, y vive tu vida como si fuera tu último día. Ten cuidado con tu manera de actuar, ya no guardes rencores con personas de tu pasado, debes aprender a soltar y dejar ir y enfocarte en mejorar tu vida antes de querer interferir en la vida de los demás. Ten cuidado con la manera en que reaccionas a ciertas provocaciones de ex parejas o personas con las que sales, podrías alterarte debido a que te dirán una gran verdad que tu sabes pero te niegas aceptar acerca de tu persona. Ten cuidado con una amistad de piel morena te tiene mucha envidia y te pondrá muchos obstáculos en tu vida. No te detengas por nadie y ve más por ti, sueles preocuparte por cuestiones que no deberían de quitarte el sueño, deja que cada persona se las arregle a su modo, eres una persona que siempre triunfa y logra lo que se por pone pero siempre tu punto débil será tu familia.

Cáncer

No permitas que entre a tu vida una persona que no sabe lo que quiere en su vida ni que te ponga condiciones para poder estar contigo, te ha costado mucho aceptarte y lograr lo que eres para que venga cualquier hijo e hija de la ching**ada a cambiar tu mundo o entorno y sobre todo tu esencia. Una persona de tu pasado te piensa y recuerda mucho y en cualquier momento la soledad lo o la hará que te vuelva a buscar, está en tu volver a vivir en la misma mie**rda o decirle next y no hacer caso a esas cuestiones. La vida te pondrá a la persona correcta entre los meses de enero y marzo, harán clic de inmediato pero debes de ser muy persuasivo pues así como estará esa persona llegarán dos más que podrían confundirte en sus sentimientos y entrar a tu vida mediante la puerta sexual, podrías cometer un error al escoger a quien solo te buscará por sexo y no por amor. Andarás muy confuso en tus sentimientos al no saber ni pa donde correr o que hacer con tu confusa vida, tu destino cambia constantemente y lo que pensabas que sucedería el día de mañana quizás ya no sea así. Hay personas a quienes le importas mucho pero también otras que no te ven con buenos ojos y te pondrán trabas.

Leo

Te esperan oportunidades de crecimiento en el área laboral sin embargo tu falta de decisiones rápidas y tacto podrían dejar pasar esa gran oportunidad. Es posible que la vida te de una gran sorpresa en estos días, entenderás una situación que te había traído muy pensativo, no te dejes manipular o influenciar por tus superiores o podrías cometer grandes errores. No te arrastres por quien no te da motivos para que le quieras, te encanta la mala vida y sueles auto dañarte haciéndote ideas tontas, ve las cosas como son y no pongas en un altar a quien vive en el mismo infierno. Tristezas, cambios, decepciones, maduración, fuerza, crecimiento, metas, victorias, triunfos, felicidad. Ten cuidado con lo que haces pues podrías dañarte más de la cuenta. Tienes todo para ser feliz pero te centras en personas que no valen la pena, quien te quiera te buscará y estará ahí para ti sin que tu tengas que obligarla a que te voltee a ver. Así está escrito tu vida y será un circulo que tendrás que recorrer hasta encontrar el modo de que ya no te afecten las caídas, tu corazón ha sido dañado más veces que ninguno y eso se debe a tu nobleza y entrega total, has esperado recibir lo que das y solo te has llenado de decepciones, te has enfocado en atender la vida de los demás y olvidado de la tuya, haz sobre pasado los limites del amor hasta perder tu dignidad, tu respeto y tu amor propio.

Virgo

Ten cuidado con la manera en que reaccionas a ciertas provocaciones de ex parejas o personas con las que sales, podrías alterarte debido a que te dirán una gran verdad que tú sabes pero te niegas aceptar acerca de tu persona. Ya no te aflijas por lo que no fue, la vida te dará una segunda oportunidad con quien si vale la pena. Persona de piel blanca te ronda, quiere algo y no es dinero. No te detengas por nadie y ve más por ti, sueles preocuparte por cuestiones que no deberían de quitarte el sueño, deja que cada persona se las arregle a su modo, eres una persona que siempre triunfa y logra lo que se propone pero siempre tu punto débil será tu familia. Amores de una noche se visualizan y oportunidad de un nuevo trabajo o cambio de puesto u horario. Una pérdida de dinero o artículo electrónico se descompone. Una persona muy especial o querida tiene planes de cambiar de ciudad y con eso hay posibilidades de que la relación que tienen camine sobre una cuerda floja. Tú mi querido virgo siempre irás de la mano de la renovación, el cambio, lo misterioso y oculto, las fuerzas ocultas, la magia, la destrucción, el poder, las confrontaciones, los retos y los sueños.

Libra

Eres una persona de carácter muy fuerte y eso te ha llevado al lugar donde te encuentras, no te dejes caer ni manipular por nadie o podrías cometer grandes equivocaciones. Te vienen encamamientos con amistades. Es momento de terminar con eso que ya dolió mucho, deja de flagelarte y lamentarte. Hay personas a quienes no les parece tu forma de ser pero no tienes por qué cambiarla por nadie, que se jodan, aprende a ver la vida a tu manera y que nadie interfiera en ella. Recuerda que la vida es solo una, disfrútala como tu gustes pero con responsabilidad, dignidad y amor propio. En la familia hay un ambiente complicado y duro, siempre tratas de querer solucionar la vida de todo mundo pero al final te olvidas de la tuya, necesitas poner los pies en la tierra y darte cuenta que tu felicidad está en ti, en hacer tu vida y vivir intensamente, disfruta lo que venga y cuida tu salud pues si tu no lo haces nadie lo va hacer por ti. Es importante que pongas más atención a tu salud, la has descuidado mucho, necesitas ejercitarte más y poner más empeño en lo que llevas a tu boca pues dentro de poco tiempo podrías sufrir las consecuencias de tu descuido.

Escorpión

Podrías cometer grandes errores si sigues pensando que el mundo gira a tu alrededor. Se cancela salida en último momento. Proyecto de ventas o negocio será la clave para mejorar ingresos. Tienes que cambiar tu forma de pensar y ver si quieres que el universo conspire en tu contra. Es momento que no retrocedas en nada, date la oportunidad de ir por lo que quieres y deseas sin dar explicación alguna, la vida te va llenar de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de la vida entre ellos, amor, fortuna y salud. Ya no finjas sentimientos que no son, si estas saliendo con alguien y tienes dudas si es la persona que quieres en tu vida no tiene caso seguir haciendo más preguntas, cuando hay amor no hay dudas solo ganas de estar con la persona amada. Cambios importantes, tu carácter se va calmará mucho en estos días pues una persona te va dar esa felicidad que tanto has buscado desde hace tiempo. No dejes de creer en tus sueños y metas pues ahí está la clave para que todo se materialice y se concrete, en muchas ocasiones sientes temor de hacer las cosas pues crees que no van a resultar como crees, la vida es muy simple y de los errores se aprende, disfruta lo que venga, arriésgate y si te equivocas arregla el error y continúa tu camino, ten presente que es mejor arrepentirse que quedase con las ganas, estas en una etapa muy difícil pues te enfrentas a problemas existenciales y cuestiones del pasado que lejos de beneficiarte te atrasan en tus sueños.

Sagitario

Confía más en tu poder de atracción y en la oportunidad de consolidar tus sueños y tus metas, no tengas miedo a lo que viene, enfrenta todo lo que llega a tu vida y disfrútalo pues estas en los tiempos perfectos. Es posible que en próximas fechas una amistad del pasado aparezca pidiéndote perdón o la oportunidad de volver a intentar algo; si ya no confías no vale la pena dar segundas oportunidades. Aprende a cuidarte mucho y a no exponer tu tranquilidad por alguien que solo te da dudas y engaños. La llegada de nuevas amistades a tu vida te llenaran de alegría y te darán la seguridad que necesitas. Tu carácter y falta de tacto lastimará a persona de tu familia. Extrañaras a persona que ya no está a tu lado pero en un futuro la vida los volverá a juntar. Si tienes pareja los celos se harán presentes y persona de piel blanca podría poner en duda lo que has construido. En lo familiar se solucionarán problemas en un corto plazo, podrías darte cuenta que las cosas no son como creías en muchos aspectos de tu vida e inclusive te decepcionarás de una persona cerca a ti pues descubrirás que ha vivido con doble cara en tu vida. Tu carácter es lo que te diferencia de lo demás, no eres tonto ni tonta y sabes bien hacia dónde te diriges.

Capricornio

Tanto te quejaste de que te fallaron y al final terminarás fallándole a quien tanto amas. Tu carácter tan cambiante, tu orgullo y tus inseguridades traerán muchos problemas en caso de tener una relación. Es momento que comiences a cumplir tus sueños y metas antes de cumplir los de las demás personas, muchas veces te olvidas de ti y de lo que quieres por hacer lo que las demás personas quieren, dedícate más a tu vida antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Empezarás a sentir mucha atracción por una persona que llegará a tu vida, podría haber intimidad y a lo largo de los días siguientes te moverá mucho el tapete, la vida te ha de compensar todo el sufrimiento que pasaste en tu pasado y comenzará a darte a manos llenas la felicidad y los recursos para ser feliz. La vida te dará nuevas lecciones y en el amor te llenará de felicidad si estas soltero o soltera está por llegar dos personas una de piel blanca y otra morena clara que te van hacer dudar sobre tus sentimientos, sigue a tu corazón y no a tu economía. Cuídate mucho de traiciones, andas levantando muchas envidias y muchas amistades de las que te rodean no te ven con buenos ojos. La vida es muy corta y ésta te llenará de oportunidades en muchas áreas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente pues habrá personas muy envidiosas, ten cuidado con problemas respiratorios pues estarán a la orden del día.

Acuario

Amor de una noche y posibilidad de encamamiento, disfruta el momento, pero recuerda que estas en el último mes del año y cualquier situación que surja en este mes va rendir frutos es decir cuidado con embarazos. Te enteras de rompimiento de relación de persona cercana. Siempre bien fuerte con quien quiera dañarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y ten presente que no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal. Vas a cancelar un viaje que estabas planeando debido a cambios laborales o amistades. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa. Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado. No esperes a nadie, y date el valor que mereces, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio el cual será muy caro. Fin de semana de excesos, llévate la fiesta tranquila pues podrías caer en el alcohol y cometer ciertas tonterías de las cueles te vas a arrepentir. Oportunidad de crecimiento en tu trabajo con un cambio de puesto o la propuesta de un nuevo empleo que te dará mejores ingresos, no sueltes ningún trabajo hasta no tener asegurado el otro.

Piscis

Disfruta cada día como si solo fuera uno, no te quedes con ganas de nada, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo. Podrías ser víctima de una traición en estos días, ten cuidado en la cuestión de tu trabajo pues de por ahí podría venir la cosa. Déjate de tonterías y pon atención a lo que pasa en tu vida, te centras tanto en la vida de las demás personas que te olvidas por completo de vivir lo que la vida te ofrece. Es probable que la vida te ponga en una situación que te hará amar tu vida y darte cuenta de que sea lo que sea lo que eres ha sido con base en esfuerzo y dedicación. Si tienes pareja vienen cambios importantes en los cuales las relaciones irá en declive, esperas que tu pareja sea o actúe como tú le pides peras al olmo. Una visita inesperada te va a llegar en estos días. Fin de semana perrísima en la cual la pasarás de lo mejor, comenzarás a sanar heridas del pasado y a ver la vida de manera positiva. Estarás en un tono bastante bueno pues comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo a la caricia siempre y cuando lo hagas con responsabilidad. Estarás madurando mucho, sin duda alguna ya no eres el mismo o la misma de antes, es importante que ya sientes cabeza y te dejes de tonterías, la vida es bella, pero tú te la complicas mucho en otras cuestiones.