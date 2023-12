Dua Lipa posa para un fotógrafo callejero, durante su visita a Japón

Dua Lipa siempre ha demostrado que es una artista muy cercana a sus fans, y ahora se ha difundido en las redes un video que la muestra durante su visita a Japón, para promocionar su más reciente sencillo “Houdini”. En el clip, la cantante pasea por una calle de Tokio, cuando es divisada por un fotógrafo callejero, a quien saluda amablemente.

Más tarde, el chico dice llamarse Kusuo, y le pregunta si puede tomarle una foto. Ella acepta, y le informa que se encuentra en Japón para conocer algunos fans y promocionar su nueva canción. Al final, el fotógrafo le muestra las imágenes, contando con la total aprobación de la cantante, quien dice: “¡Cool! ¡Perfecto!”

“Houdini” ocupó el lugar 11 del Billboard Hot 100 y el segundo lugar en los charts británicos; formará parte del nuevo álbum de Dua Lipa, que saldrá a la venta en 2024. Algunos piensan que el impacto de este tema no fue el esperado, pero otros lo atribuyen tanto a la invasión de canciones navideñas en las listas de éxitos (que ya se ha vuelto una costumbre en diciembre) como a la persistente programación de su anterior sencillo, “Dance The Night”.

En Japón la visita de Dua Lipa ha causado sensación, y ella no ha dejado de compartir videos en su cuenta de TikTok. Uno de éstos ha obtenido más de cuatro millones de reproducciones, y la muestra en un mercado local, probándose un gorro y unas gafas oscuras.

En cuanto a “Dance The Night” (tema de la película “Barbie”), hoy se anunció que está nominada al premio Golden Globe, en la categoría de Mejor Canción Original. Dua Lipa recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje que refleja su emoción: “Wow, despertándome como una nominada al Golden Globe!!! Esta Barbie está muy agradecida! Tan feliz que debo compartir este momento con mis colaboradores de nuestra canción “Dance The Night”, y mucho amor a Greta, Noah, Margot and Ryan en sus nominaciones, muy merecidas!!! Vamos Barbie!!!” 💕🤸🏻‍♀️💕🤸🏻‍♀️💕🤸🏻‍♀️💕

