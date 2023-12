Neymar habría pedido que nadie use el dorsal 11 en el Santos hasta su regreso, según el presidente del club

Neymar, uno de los ídolos del Santos, pidió que la camiseta 11 no sea usada por ningún jugador hasta su eventual regreso al club brasileño, anunció este lunes el presidente del equipo, Marcelo Teixeira.

“Ayer (domingo) recibí una llamada suya y me dijo: ‘Presidente, ya que has retirado el 10 hasta que el Santos vuelva a primera, entonces retira el 11 hasta que yo vuelva‘”, declaró Teixeira al canal TV Santa Cecília, de la ciudad portuaria de Santos.

El pedido de Neymar fue interpretado por Teixeira como señal de un eventual retorno del jugador del Al Hilal saudí al Santos, club que jugará en 2024 en segunda división por primera vez y donde Neymar se formó como jugador.

“Me alegré y ya tengo esperanzas. Me ha hecho mucha ilusión que el regreso a la primera división sea tan rápido y el retorno de Neymar en el futuro también. Estudiaremos el asunto y mantendremos también guardado el 11 esperando a que vuelva Neymar”, apuntó el dirigente, que no habló de fechas específicas.

El sábado, en su primera rueda de prensa tras ser elegido como nuevo presidente del club, Teixeira había anunciado que el Santos se abstendrá de usar la camisa 10 de su máximo ídolo, Pelé, fallecido a los 82 años el 29 de diciembre del año pasado.

“Vamos a retirar momentáneamente el 10 y el 11. Nadie puede llevar más el número 10, que solo lo llevará una nueva estrella cuando subamos a primera división. Y el 11 también esperará hasta que vuelva nuestro jugador estrella”, reforzó este lunes Teixeira, aunque la decisión depende de los socios del club.

Cabe recordar que el 11 era el número que utilizaba en la espalda el astro brasileño en sus inicios con el Santos, al igual que en el FC Barcelona cuando hizo dupla con Messi, quien llevaba el 10.

Santos descendió a segunda división

El pasado miércoles, en la última jornada de la liga brasileña, el Santos perdió como local, 1-2, ante el Fortaleza y descendió por primera vez en sus 111 años de historia.

El descenso provocó manifestaciones violentas por parte de sus hinchas, que invadieron la cancha, depredaron locales comerciales e incendiaron autobuses y coches en los alrededores del estadio.

Neymar se recupera de una terrible lesión

Por el momento el astro brasileño se encuentra recuperándose de una lesión, producto de una torsión en la rodilla en una jugada fortuita al final del primer tiempo del partido del martes en que Uruguay se impuso por 2-0 a Brasil, en el estadio Centenario de Montevideo por la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Pese a que la CBF no detalló cuánto durará la recuperación del atacante de 31 años, especialistas consultados por la prensa brasileña aseguran que Neymar estará alejado de las canchas entre 7 y 10 meses por la gravedad de la lesión.

“Es un momento muy triste, el peor”, afirmó el jugador del Al-Hilal saudí y principal estrella de la selección brasileña en un comentario que publicó en su cuenta en Instagram luego de que los médicos le diagnosticaran una de las lesiones más graves en su carrera.

“Sé que soy fuerte pero en esta ocasión voy a necesitar aún más de los míos (familia y amigos). No es fácil pasar por una lesión y una cirugía, pero imaginen lo que es pasar por todo eso de nuevo cuatro meses después de haberme recuperado”, agregó el mundialista, haciendo alusión a la lesión de la que recién había salido.

“Tengo fe, incluso demasiada. Pero la fuerza la dejo en las manos de Dios, para que él pueda renovar las mías. Gracias por los mensajes de apoyo y de cariño”, concluyó el atacante en su mensaje en las redes sociales.

