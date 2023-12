Ronda Política: Primer año de Karen Bass, el desamparo sigue siendo la prioridad

Karen Bass quien el año pasado hiciera historia al ganar la elección para alcaldesa de Los Ángeles por ser la primera mujer y la primera afroamericana en el cargo, está cumpliendo su primer aniversario al frente de los destinos de esta gran ciudad.

Tenemos a una alcaldesa súper activa y trabajadora que está lidiando contra un monstruo de mil cabezas, el desamparo. Tan solo la Ciudad tiene más de 45,000 personas sin hogar, y aunque a través de diferentes programas, les ha dado techo temporal a más de 21,000, el problema sigue latente.

Por cada campamento que se levanta, surgen otros dos; aceras que antes estaban vacías, ahora están saturadas de carpas en las que habitan individuos sin techo.

La solución de la alcaldesa es darles un techo temporal en tanto se construye vivienda accesible permanente para estas personas.

Nos preguntamos si los miles de indigentes que por ahora tienen un hogar provisional encontrarán los apoyos necesarios para que una vez que les den casa permanente la puedan sostener y empezar una nueva vida.

Karen Bass no la tiene fácil: resolver el problema del desamparo es una tarea titánica y creciente, alimentada por el alto costo de vida en Los Ángeles, la crisis de salud mental y de adicciones.

¿Cuántos más se habrán de sumar el próximo año a ese ejército de desvalidos, simplemente porque no puedan seguir pagando los altos y voraces costos del alquiler?

Hace unos días, se publicó un reporte a nivel global que señalaba que Los Ángeles es la sexta ciudad más cara del mundo. Olvídense de París, Copenhague, y otras ciudades cosmopolitas. Aquí donde nos tocó vivir, la vida es súper cara. Los gastos más fuertes son el alquiler y la gasolina; no se diga los precios de los alimentos que han crecido en forma desmedida, y son una queja constante de los angelinos.

Para tener una vida medianamente cómoda, se requiere un salario de $100,000; pero es muy difícil que la mayoría de la clase trabajadora latina, afroamericana, los nativos y otras minorías gane esa suma. Por eso se matan trabajando en dos y tres empleos, y siempre con el miedo de que se les presente un problema de tal gravedad que los expulse a la calle.

Aunque las cifras de la alcaldesa indican que el crimen ha bajado, basta con ver los noticieros o abrir los periódicos para darnos cuenta que la inseguridad campea a sus anchas con cada vez más robos a la propiedad.

Veamos cómo se han robado el bronce de las placas de la Placita Olvera, el desmedido robo de cobre, cristalazos a autos, los asaltos grupales y sorpresivos a las plazas comerciales, los robos a la vivienda. A eso hay que sumarle la escasez de agentes de policía, y que muchos de ellos no se sienten apoyados por su jefe, Michel Moore.

En conclusión, las cosas no se ven bien en Los Ángeles, pero no podemos negar que la alcaldesa Bass es tenaz y trabaja muy duro con una agenda hasta el tope cada día.

Un problema de la magnitud del desamparo que tenemos en la Ciudad no se puede resolver en un año. ¿Cuándo? No lo sabemos, nos queda esperar y confiar en que los esfuerzos de la alcaldesa en esta materia y en seguridad den fruto.

Por el bien de todos, así lo esperamos, mientras tanto echémosle doble llave a la puerta y cerremos bien nuestros autos.

Qué rápido pasa el tiempo

La concejal Imelda Padilla por el distrito 6 del Concejo de Los Ángeles, electa en unos comicios especiales en junio para concluir el periodo que no pudo completar la expresidenta del Concejo Nury Martínez, cuando se vio forzada a renunciar, anda en campaña de nuevo. En la elección primaria de marzo, competirá para quedarse con el cargo, no para su reelección sino para ser electa por un término de cuatro años. Todo apunta a que no tendrá problemas para ganar porque no tiene una oposición fuerte.

Sentencia para Huizar

Esta semana, el 15 de diciembre, sabremos cuál es la sentencia que le espera a quien fuera el primer inmigrante mexicano en ser concejal de Los Ángeles, José Huizar, representante del distrito 14 del Concejo de LA entre 2005 a 2020. En enero se declaró culpable de al menos dos delitos federales, conspiración para enriquecerse y evasión de impuestos.Como parte del acuerdo alcanzado, Huizar aceptó que no se opondría a una sentencia de al menos nueve años, pero podría ser hasta de 13 años. Con la sentencia, se cerrará un capítulo trágico en la historia de una carrera política brillante que prometía aportar mucho más de lo que terminó dando.