“Estaba en depresión”: Sylvia Pasquel sobre la verdadera razón por la que no fue a la boda de Michelle Salas

La primera actriz Sylvia Pasquel está harta de los dimes y diretes con respecto a su ausencia en la boda de Michelle Salas; por esta razón ha decidido hablar de una vez por todas sobre el motivo que la llevó a no estar presente en el gran día de su nieta. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Hace algunas semanas se reportó que un accidente en Turquía habría impedido que la mamá de Stephanie Salas se presentara en el enlace matrimonial de su nieta, mismo que tuvo lugar en Italia. No obstante, ahora la famosa contó su versión de la historia.

“Fue una experiencia muy difícil, sobre todo muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta, que fue lo que más me dolió… Dijeron muchas cosas muy desagradables, que no me habían invitado a la boda, que yo no había querido ir, pues eso también me hizo alejarme y no quería yo saber nada de… pues de nada”, reveló Pasquel a través de un live en Instagram.

A diferencia de lo que se dijo en su momento, la verdadera causa fue un grave episodio de depresión: “Andaba yo muy deprimida, muy deprimida, al grado de que ya estaba yo tirando la toalla. Ya no quería saber nada, ya no quería ni siquiera regresar a mi carrera. Estuve en depresión, pero no me he medicado, le tengo mucho miedo a los medicamentos y más cuando se trata de la depresión”, detalló.

De acuerdo con la hija de Silvia Pinal, su familia fue un gran pilar dentro de su recuperación, pues le han brindado todo su cariño y apoyo: “Le agradezco a Dios y a mi familia, porque mi hija y mis nietas estuvieron aquí siempre conmigo, mis hermanas Rocío, Mary Paz, Ariadne, mi hermano Rafael, mi hermano Pepe, todos estuvieron aquí conmigo, muy presentes y muy apoyadores, y siempre preocupados por mi”.

Fue el pasado mes de octubre cuando la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, Michelle, contrajo matrimonio junto al empresario Danilo Díaz en una boda que tuvo tres días de celebración en la Toscana, en Italia.

Seguir leyendo:

• Sylvia Pasquel se sincera sobre la gravedad de su estado de salud. ¿Le dio una trombosis?

• Sylvia Pasquel desmiente su desaparición y habla de su situación tras el Huracán Otis en Acapulco

• Laura Zapata habla sobre el accidente que llevó a Sylvia Pasquel a terminar en el hospital