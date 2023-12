¿Vale la pena pagar el precio de equipaje de mano de Away?

Así es cómo le fue al equipaje de mano de la marca boutique cuando lo probamos en Consumer Reports y lo llené hasta los topes

By Tobie Stanger

Desde que Away Carry-On entró por primera vez en el mercado en 2016, la moderna marca de maletas ha experimentado algunos cambios. Su paleta de colores se ha ampliado. La compañía ha introducido productos de edición limitada en colaboración con celebridades y diseñadores de moda. Y recientemente Away presentó la línea The Carry-On Flex, una versión nueva y ampliable de su equipaje de mano rígido original.

Pero en mi opinión, el mayor cambio en el equipaje Away ha sido la desaparición de la posibilidad de permitir a los compradores usar su nueva maleta y luego devolverla dentro de los 100 días si no estaban satisfechos, independientemente de su condición. ¿Viajar a Tombuctú durante tres meses y luego devolver tu equipaje ya no tan nuevo para obtener un reembolso? Eso ya es algo que no se puede.

Aún así, el precio mucho más bajo de Away con respecto a otros modelos del mismo estatus como la marca alemana de alta gama Rimowa, le da una ventaja entre los viajeros a los que les guste ir a la moda. Una pieza básica de equipaje de mano rígido Away comienza en $275, frente a la de Rimowa, que comienza en $900. Pero incluso a ese precio más moderado, ¿vale la pena pagar por el equipaje de mano básico de Away? Las calificaciones basadas en las pruebas de CR, junto con mi experimento de empacar de forma excesiva y extrema, te ayudarán a decidir.

Away The Carry-On

¿Qué tiene de especial el equipaje de mano de Away?

En cuanto a funciones, no muchas. The Carry-On de Away es una maleta giratoria básica sin muchas comodidades. Por ejemplo, solo tiene dos bolsillos de almacenamiento internos, frente a los cuatro del Samsonite, que es nuestra maleta mejor valorada. Pero tiene algunas cualidades interesantes.

Todavía tiene un período de devolución generoso. La política de devolución de prueba por viaje ya no existe, pero aún tienes 100 días para devolver o cambiar tu equipaje de mano no utilizado, un plazo de devolución inusualmente largo para una maleta. Durante esos 100 días, puedes “probar suavemente” tu equipaje en interior (preferiblemente sobre una alfombra, dice Away) y probar a empacar tantos conjuntos como puedas. Si después de esa prueba no lo quieres, puedes imprimir una etiqueta prepagada, volver a empaquetar la maleta y enviarla a Away, o visitar una de las 16 tiendas de la marca, para obtener un reembolso por cambio.

Estás cubierto de por vida (con excepciones). La garantía limitada de por vida de Away es inusualmente buena para una marca de equipaje. Si encuentras defectos o “cualquier daño funcional en la carcasa, las ruedas, las manijas, las cremalleras o cualquier otra cosa que impida el uso correcto del equipaje”, Away se compromete a repararlo o cambiarlo, o reemplazarlo con algo comparable si ese modelo ya no está disponible. Y esa promesa es válida para siempre, dice la compañía. Pero como ocurre con la mayoría de las garantías de equipaje, la parte “limitada” de la garantía de Away conlleva excepciones. Por ejemplo, para presentar un reclamo de garantía, debe ser el propietario original o el destinatario del regalo. Y la maleta debe comprarse en el sitio web de Away o en una de sus tiendas, no a través de un revendedor.

Con esta marca obtienes algo de lujo. Away cubre la bisagra entre los lados del bolso con un panel de cuero, un buen toque. La etiqueta de equipaje incluida también es de cuero, por lo que es más probable que aguante el tiempo que la de plástico. Por $10 adicionales, Away pondrá un monograma en tu etiqueta y por $50 más hará lo mismo en la propia maleta.

Puedes guardar tu vieja bolsa de plástico. Este equipaje de mano incluye una bolsa de lavandería de tela lavable de buen tamaño con cremallera en la parte superior (que se muestra a continuación), una mejora importante con respecto a la antigua bolsa de plástico de CVS que había estado usando. También incluye una cerradura estándar integrada aprobada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés) y un bolsillo y un puerto USB para un cargador de batería de dispositivos electrónicos. (Away solía proporcionar un cargador con su equipaje de mano, pero ya no).

La bolsa de lavandería de Away se pliega en un pequeño bolsillo lateral cuando no la estás usando.

Photo: Tobie Stanger/Consumer Reports

Cómo le fue al equipaje de mano de Away en las pruebas de Consumer Reports

El Away Carry-On obtuvo una puntuación general muy buena en las pruebas recientes de CR de 10 equipajes de mano giratorios básicos de diferentes marcas, a precios que oscilan entre menos de $90 y más de $500. Para ser específicos, se encuentra en el medio del grupo (todas las maletas recibieron calificaciones respetables). En nuestra batería de 31 pruebas diferentes, Away obtuvo algunos elogios y algunas cosas no tan buenas:

Puede soportar los golpes duros. Dos veces lanzamos un martillo metálico puntiagudo de 17 libras de aspecto desagradable contra la maleta Away para ver qué pasaría si, por ejemplo, cayera accidentalmente desde el compartimento superior de un avión sobre un apoyabrazos. La carcasa de policarbonato superó esas pruebas y otras relacionadas, y obtuvo una puntuación excelente en resistencia al impacto.

Es una casa de ladrillos, en su mayor parte. Inflamos el Carry-on con una bolsa de aire para simular un exceso de relleno. Se mantuvo bien en esta prueba y en otras que evaluaron qué tan bien construido estaba. Por eso le dimos a su construcción una calificación de elogiable. Sin embargo, la cremallera funcionó un poco peor que el promedio a la hora de mantener seco el contenido de la maleta cuando la colocamos de lado y la empapamos en una tormenta simulada. (Ninguno de los equipajes probados mantuvo los artículos completamente secos, por lo que la lección que sacamos de aquí es asegurarse de envolver los contenidos vulnerables en plástico).

En cuanto a las dimensiones, es una combinación. Con un peso de 7.4 libras, esta maleta de Away es uno de los equipajes de mano más pesados que probamos; el más liviano pesa 5.7 libras. A diferencia de varios otros en nuestras calificaciones, este modelo no es expandible en su sección media y su volumen interior no es tan grande como el de los modelos mejor calificados en nuestras pruebas. Pero Away dice que cabe en los compartimentos superiores de la mayoría de las aerolíneas nacionales y extranjeras, y nuestras estrictas mediciones confirman que probablemente sea cierto.

No es la más fácil de manejar. El Away Carry-on solo estuvo a medio camino en nuestras pruebas de transporte y tracción, ergonomía y diseño, y usabilidad general. Por ejemplo, en una prueba, nuestros evaluadores arrastraron las maletas sobre diversas superficies. Sobre adoquines, que encontrarás, por ejemplo, en zonas antiguas de Praga, Londres e incluso Manhattan, este equipaje de mano se tambaleaba más que la mayoría de los probados, a pesar de un diseño de “ocho ruedas” que incorporaba dos ruedas delgadas en cada esquina de su base.

No es tan adaptable. El asa telescópica, que se utiliza para arrastrarlo durante el transporte, tiene solo dos posiciones, frente a las seis de nuestro Samsonite mejor valorado, por lo que no puedes adaptar su altura tan bien como te gustaría. Su mango superior fijo (que se muestra a continuación) tampoco se ajusta hacia arriba como lo hacen los mangos de otras marcas, por lo que puede resultar apretado para dedos regordetes.

El asa superior fija se siente un poco más apretada que la de otras maletas.

Photo: Tobie Stanger/Consumer Reports

¿Cuánto se puede meter dentro del equipaje de mano de Away?

Away dice que está diseñado para ropa y accesorios para unos cinco días. Y si sigues los consejos de los viajeros ávidos, sabrás que un guardarropa pequeño y básico, además de algunos paquetes de viaje de Woolite, a menudo puede aguantar muchos más días, e incluso semanas. Es un rasgo encomiable ser un viajero minimalista: llevar algo ligero, libre de todo excepto lo necesario.

Pero esa no soy yo. Si puedo meter más cosas, lo hago. Porque bueno, nunca se sabe.

Quise someter a este equipaje de mano a mi propia prueba de embalaje, que involucraba más cosas de las que usaron nuestros evaluadores. Estaba planeando un viaje de una semana de duración a finales del verano al norte de California, un destino que puede ser caluroso o frío, dependiendo de dónde te encuentres. Así que era el momento perfecto para probar cuánto podía contener este resistente bolso.

Las pruebas de CR indicaron que probablemente podría afrontar el desafío. Pero tenía que estar convencida.

Mi lista de equipaje. No soy minimalista.

Photo: Tobie Stanger/Consumer Reports

El equipaje de mano de Away. Que comience el embalaje.

Photo: Tobie Stanger/Consumer Reports

Las instrucciones incluidas de la compañía sugieren colocar las cosas aplastables en la carcasa correcta, donde se pueden comprimir mediante un panel plano que se aprieta con correas. (El panel tiene un práctico bolsillo en la parte superior que también utilizo, como verás más abajo). Las cosas voluminosas que no se pueden comprimir van en la carcasa izquierda, debajo de una cubierta de malla con cremallera. Siguiendo las mejores prácticas de embalaje, enrollé tantos artículos como pude (guardando algunos artículos delicados para colocarlos encima más tarde).

El lado derecho tiene artículos aplastables grandes y enrollados (pantalones, camisas de manga larga, ropa interior, pijamas), y artículos más pequeños (polos, camisetas sin mangas, bufandas) que llenan los espacios.

Photo: Tobie Stanger/Consumer Reports

Los expertos recomiendan no enrollar prendas delicadas y nuestra mamá siempre aconseja llevar un suéter. Y esos se colocan encima.

Photo: Tobie Stanger/Consumer Reports

Los artículos voluminosos van a la izquierda. (En estos tiempos de sequía, empacar un paraguas para California es un acto de fe).

Photo: Tobie Stanger/Consumer Reports

Reserva espacio para material de lectura. Away dice que también puedes usar el bolsillo del panel de compresión para una computadora portátil o tableta.

Photo: Tobie Stanger/Consumer Reports

Ya casi termino. ¿También entraría mi querida sudadera con capucha de Long Beach Island?

Photo: Consumer Reports

¡Sí! La sudadera con capucha entra bien, pero también sería necesario llevar o ponerme la chaqueta de lana.

Photo: Tobie Stanger/Consumer Reports

Entonces, ¿vale la pena el equipaje de mano de Away?

Yo diría que sí. Si estás buscando un equipaje de mano resistente, básico y moderno que no sea probable que lo rechacen en la puerta del avión debido a su tamaño o al exceso de relleno, encontrarás uno en el Away Carry-On. Si eres creativo al empacar (por ejemplo, cambiando bolsas de tocador de tela voluminosas por bolsas de plástico finas y utilitarias con cremallera, como lo hago yo), puedes colocar una buena cantidad en la pequeña carcasa de esta maleta. No obstante, no es barata. Pero dada su resistencia (y su generosa garantía), este Carry-On probablemente pasará de moda mucho antes de que quede inutilizable.

Si tu prioridad son las finanzas y la flexibilidad de empaque antes que la moda, también puedes consultar nuestras calificaciones para encontrar maletas bien construidas y de menor precio con más características convenientes, que incluyen centros expandibles, más bolsillos interiores y asas con varias opciones telescópicas.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.