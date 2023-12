Adele reveló por qué no le gusta que otros artistas canten sus canciones

A Adele no le gusta que otros artistas canten sus canciones. En una entrevista con The Hollywood Reporter a cantante británica aseguró que para ella su propia música y la de los demás es muy especial. Por eso, la trata con mucho respeto.

En la entrevista, Adele reveló que no le gusta que otros artistas interpreten sus canciones porque considera que nadie las cantará mejor que ella.

“No las escribieron. Nadie puede cantar mis canciones como yo y punto. Las letras no son suyas. Y no creo que nadie más deba cantar mis canciones”, dijo la artista.

Aunque Adele aseguró que no les molesta que otros artistas canten sus canciones, considera que nunca será lo mismo.

“No me importa cuando lo hagan, pero solo digo que nunca podrán expresarlo de la misma manera en que yo no puedo cantar las canciones de otras personas”, dijo al ser consultada sobre la versión que Aretha Franklin interpretó de “Rolling in the Deep”.

La cantante tampoco se siente cómoda interpretando canciones de otros porque asegura que para poder cantar necesita sentirse inspirada. “Tengo que esperar por un sentimiento. Si me pongo ansiosa, es cuando sé que tengo que ir al estudio”, agregó.

Una enamorada de la música

En la entrevista Adele confesó que es una eterna enamorada de la música porque se considera una persona muy sensible y, a su vez, muy triste.

“Creo que soy una persona increíblemente triste y creo que heredé mucha tristeza. Soy muy empática y muy sensible. Y no puedo dejar las cosas muy fácilmente. Es como si tuviera las piernas huecas, pero simplemente están llenas de cosas que creo que voy superando o que no me afectaron”, dijo.

La cantante aseguró que disfruta todos los géneros musicales y que es fanática de Jeff Buckley al igual que su mamá. “Yo era pequeña y me preguntaba: ‘¿Por qué está tan triste?’”, contó.

Cuando se dio cuenta de la tristeza en la música de Buckley, Adele comenzó a imitarla. “Creo que pude hacerlo porque tengo la mía propia”, dijo.

Aunque Adele se ha consagrado como una de las artistas más importantes de la industria musical, no considera que sea la mejor cantante o que tenga la mejor voz.

“Con mi música, y para quien la escuche, creo que no soy para nada la mejor cantante del mundo. Pero nadie puede cantar mis canciones como yo”, aseguró.

