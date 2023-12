Altamed PACE lleva alegría y atención médica a los abuelitos de Compton 

El Programa de Atención Integral a las Personas Mayores (PACE) de AltaMed lleva un equipo interdisciplinario de profesionales expertos en el trabajo con personas mayores para proporcionar toda la atención coordinada que necesitan los pacientes.

Ahora la comunidad de Compton podrá recibir esos servicios, ya que el fin de semana se realizó una gran celebración de inauguración de una sede con comida, entretenimiento, premios y recorridos por las instalaciones. La instalación de casi 10,000 pies cuadrados es la primera ubicación de PACE en la ciudad y atenderá hasta a 150 residentes del área.

Las nuevas instalaciones brindan atención de enfermería en el lugar y cuentan con un espacioso piso actividades recreativas y sociales, clases de ejercicios, artes y manualidades, asesoramiento sobre comidas y nutrición, celebraciones culturales y programas educativos.

Los participantes también tienen acceso a una sala de terapia física, terapia ocupacional, lavadora y secadora, acceso a una ducha y desayuno y almuerzo.

AltaMed es uno de los proveedores de PACE más grandes del país, atiende a casi 4,700 participantes en 11 centros en los condados de Los Ángeles y Orange.

En los próximos meses se abrirán cuatro instalaciones adicionales de ACS en el sureste de Los Ángeles, lo que elevará el número total de ubicaciones a 16.

Una vez inscrito en PACE, la cantidad que paga cada mes no cambiará sin importar qué atención o servicios se necesiten.

Una vista de la ducha en AltaMed PACE en Compton. (Isaac Ceja/La Opinion)

El programa brinda toda la atención y los servicios cubiertos por Medicare y Medicaid, según lo autorizado por el equipo interdisciplinario, así como atención y servicios médicamente necesarios adicionales no cubiertos por Medicare y Medicaid.

Algunos ejemplos de cobertura incluyen medicamentos recetados, atención médica, transporte, atención domiciliaria, chequeos, visitas al hospital e incluso estadías en hogares de ancianos cuando sea necesario.

Marco Leyva, subgerente del centro AltaMed en Compton, creció en esa ciudad y explicó que la zona se identifica como un Área de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA) y al abrir el nuevo entorno de atención alternativa (ACS) de AltaMed esperan ayudar a la comunidad que tanto necesita sus servicios.

Enrique Silva posa por un retrato en AltaMed PACE en Compton. (Isaac Ceja/La Opinion)

“Poder ser parte de esto y traerlo aquí a Compton, mi ciudad natal, es realmente importante para mí”, dijo Leyva. “Y es bueno estar de regreso en esta área trabajando para una empresa como AltaMed que cree en brindar atención de calidad a comunidades desatendidas”.

Enrique Silva tiene 73 años de edad y lleva casi 3 años como participante en AltaMed PACE pero estaba emocionado cuando abrieron el nuevo centro en Compton.

Silva mencionó que actualmente su familia está en México entonces le gusta tener un lugar donde puede disfrutar de varias actividades.

“Me atienden, me dan de comer, me ponen a bailar, me ponen a dibujar, me dan chance de bañarme y es lo mejor”, explicó Silva.

Para muchos pacientes que viven solos puede ser difícil conectarse con la comunidad o recibir la ayuda que realmente necesitan.

Miguel Corona Martínez tiene 77 años de edad y la primera vez que conoció AltaMed PACE no estaba interesado en ser parte del programa.

“Yo llevaba a mi viejita y había todo esto. Incluso me sugirieron que fuera ahí, pero yo lo veía como una pérdida de tiempo”, explicó Martínez.

Ahora, Martínez lleva casi 7 años participando y aprecia la atención médica que recibe para la artritis en sus manos y pies.

También le gusta disfrutar de las actividades como bailar, dibujar y estar comunidad.

Martínez agregó que a veces se deprime porque vive solo pero se dio cuenta que cuando va para AltaMed y se enfoca en las actividades y las amistades se siente mejor.

Jessica Gómez es una asistente de enfermería certificada en AltaMed PACE Compton y su trabajo consiste en ayudar a las personas mayores con actividades, ir al baño, darles de comer y conectando a las personas con otros recursos de AltaMed si lo necesitan.

Una vista de la ducha en AltaMed PACE en Compton. (Isaac Ceja/La Opinion)

Gómez agregó que si hubiera conocido el programa cuando estaban sus abuelos ella los hubiera registrarlos porque se da cuenta de cómo los participantes disfrutan y prosperan en el programa.