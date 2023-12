Fallece Jeffrey Foskett, músico de los Beach Boys a los 67 años

El reconocido músico Jeffrey Foskett, integrante de los Beach Boys y figura destacada en las giras dirigidas por Brian Wilson y Mike Love, falleció a los 67 años tras una batalla contra un cáncer anaplásico de tiroides.

Brian Wilson expresó su dolor a través de Instagram, recordando la inestimable contribución de Foskett en las giras y destacando su talento como líder musical y guitarrista. “Jeff siempre estuvo ahí para mí”, compartió el cantautor, rememorando su amistad de más de cuatro décadas.

El propio Foskett, en su última publicación en redes sociales el 4 de marzo, compartió un emotivo video tocando una campana en el MD Anderson Cancer Center en Houston, donde había recibido tratamiento durante cuatro años. En sus palabras, agradeció a las personas que le brindaron “VIDA” y reflexionó sobre su experiencia en ensayos clínicos, destacando su capacidad de conocer a su nieto Domenic.

John Stamos, amigo cercano de la banda y colaborador a lo largo de los años, rindió homenaje a Foskett el martes en Instagram. Stamos compartió la lección que aprendió sobre el amor y el dolor, destacando el profundo impacto de Foskett en su vida durante más de 40 años de amistad. Concluyó expresando gratitud por cada momento y sabiduría compartida por Foskett.

La pérdida de Jeffrey Foskett deja un vacío en el mundo de la música, recordándolo no solo como un talentoso músico de los Beach Boys, sino también como un ser humano apreciado y querido por aquellos que compartieron su camino. La familia y amigos del artista reciben muestras de amor y misericordia en este momento difícil.

La relación musical entre Beach Boys y The Beatles

La relación entre las icónicas bandas Beach Boys y The Beatles ha sido catalogada como una compleja dualidad entre amor y rivalidad. Aunque la competencia entre ambos grupos ha sido evidente, existe un trasfondo de admiración e inspiración mutua. Un episodio destacado de esta relación se revela a través de una canción escrita por Brian Wilson, líder de los Beach Boys, que en un momento contempló entregársela al cuarteto británico.

La canción en cuestión es “Girl Don’t Tell Me”, integrante del álbum “Summer Days (and Summer Nights)”. Según declaraciones del propio Wilson en sus memorias, tituladas “I Am Brian Wilson”, la composición tuvo como musa a John Lennon. A pesar de las comparaciones con “Ticket to Ride” de The Beatles, Wilson afirmó que no buscaba replicar el estilo de la banda británica.

Wilson compartió que la inspiración para “Girl Don’t Tell Me” surgió durante su luna de miel con su exesposa Marilyn Rovell. Durante ese periodo, la melodía completa se formó en su mente, y aunque carecía de un medio para anotarla en ese momento, logró recordarla lo suficientemente bien como para plasmar la letra en papel más tarde.

Este relato proporciona una perspectiva fascinante sobre la interacción creativa entre dos de las bandas más influyentes de la historia de la música. La conexión entre Beach Boys y The Beatles va más allá de la competencia, revelando momentos de colaboración implícita y admiración mutua entre estos titanes del rock.

