Agenda de Eventos: qué hacer en Los Angeles del 14 al 20 de diciembre

Concierto de pop

La banda de música electrónica Depeche Mode, que tuvo su mayor apogeo en los años ochenta, está de vuelta con la gira Memeto Mori, también título de su álbum más reciente, el quinceavo de su carrera. Ofrecerá un par de conciertos en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) y tendrá como invitado especial a Young Fathers. El dúo interpretará su nuevos temas además de sus numerosos éxitos. Viernes 7:30 pm y domingo 7 pm. Boletos desde $70. Informes cryptoarena.com.

Foto: EFE Crédito: EFE

Navidad en la montaña

En lo alto del corazón de las montañas de Hollywood, en The Hill (555 Universal Hollywood Dr., Los Angeles), se realiza el Holidays on The Hill Festival, una fiesta navideña donde hay nieve artificial, refrigerios, juegos, actividades para toda la familia y oportunidad para tomarse fotos con Santa Claus. En la Vendor Village, decenas de negocios ofrecen productos y comida. Hasta el 31 de diciembre. Entrada gratuita. Informes experiencethehill.com.

Foto: The Hill Los Angeles

Luces en SeaWorld

A Christmas Wish Fireworks Show es un espectáculo de luces que se presenta de viernes a domingo en SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) durante la temporada navideña. Del 22 al 31 de diciembre el espectáculo será diario. El show comienza diez minutos antes de que cierre el parque, con la intención de que los asistentes terminen su visita con un despliegue de luces de colores. Boletos desde $55. Informes seaworld.com.

Foto: SeaWorld Crédito: Cortesía

Exhibición de arte

El artista nacido en Chile y ahora radicado en Los Angeles, Rodrigo Valenzuela, presenta su exhibición the underpinning en el Los Angeles State Historic Park (1543 N. Spring St., Los Angeles). Termina el 26 de marzo. Entrada gratuita. Informes clockshop.org.

Miércoles de RBD

Todos los miércoles, la pista de patinaje sobre hielo Ice at Santa Monica (ubicada en la esquina de Arizona Avenue y 5th Street en el centro de Santa Monica) tiene un tema, y en esta ocasión será ¡Y soy rebelde!, inspirado en el popular grupo de pop mexicano, RBD. Las sesiones para este festejo son las de las 7 y 8:30 pm. Renta de patines $22. Informes iceatsantamonica.com.

Foto: Downtown Santa Monica, Inc.

Navidad en Six Flags

Holiday in the Park ya comenzó en Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia), con un despliegue de más de dos millones de luces, venta de comida y refrigerios especiales para esta temporada, la presencia de Santa Claus, de malabaristas y de otros personajes clásicos de las fiestas decembrinas. Termina el 31 de diciembre. Boletos desde $65. Informes sixflags.com.

Foto: Six Flags Magic Mountain Crédito: Cortesía

Experiencia con Squid Games

Squid Game: The Trials, es una experiencia que promete transportar a los asistentes a las competencias de alto riesgo del universo de Squid Game, la popular serie de ficción de Netflix. Luego de saludar al mismo Front Man, los visitantes pueden enfrentar una serie de retos que van en aumento y acumular puntos mientras se avanza en este juego. Está abierto por tiempo limitado en Los Angeles (200 N. Fairfax Ave.). Boletos desde $39. Informes squidgamethetrials.com.

Foto: Netflix

Musical de El Grinch

How the Grinch Stole Christmas! The Musical, del Dr. Seuss, está de regreso en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), el catorceavo año en que este musical se presenta en Hollywood. El show sobre el personaje que odia la navidad y que a toda costa quiere aguarle la fiesta a todos termina sus presentaciones el domingo. Boletos desde $46. Informes broadwayinhollywood.com.

Legos en el Autry

En el Family Play Space del museo Autry of the American West (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) tendrá lugar la Western Wonderland Lego Village, una actividad familiar en la que los visitantes pueden contribuir en la construcción de figuras realizadas con legos. Sábado 10 am a 4 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos desde $8. Informes theautry.org.

Santa japonés

Little Tokio, en el centro de Los Angeles, tiene su propios festejos navideños, como la presencia de Shogun Santa, quien hará una visita especial a la Japanese Village Plaza (335 E. 2nd St., Los Angeles). Hay luces que iluminan esta plaza, un árbol navideño gigante y la oportunidad de tomarse una foto con el Santa asiático. Sábado y domingo de 11 am a 4 pm. Evento gratuito. Informes littletokyola.org.

Foto: Cortesía

Cascanueces en Long Beach

El Long Beach Ballet continúa con la tradición de presentar The Nutcracker en el Terrace Theater del Long Beach Convention and Entertainment Center (300 E. Ocean Blvd., Long Beach). La producción de ballet incluye invitados especiales y sorpresas para toda la familia. Presentaciones el sábado y domingo y el 22 y 23 de diciembre. Boletos desde $34. Informes longbeachnutcracker.com.