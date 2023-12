Omar Chaparro confiesa que pensó en quitarse la vida por una crisis matrimonial

El actor mexicano Omar Chaparro rompió el silencio sobre una de las épocas más difíciles dentro de su matrimonio con Lucía Ruiz, misma que no solo estuvo a punto de llevarlos al divorcio, tambien a vivir una depresión que casi termina con una decisión irreversible.

Fue durante su participación en el podcast Rincón de lo errores donde la parejita se sinceró sobre las problemáticas que han enfrentado a lo largo de los los años que llevan juntos.

De acuerdo con el conductor de ‘Quién es la Mascara’, los problemas se dieron cuando comenzaron a suponer lo que el otro sentía, sin indagar en sus sentimientos a través del dialogo: “Entendimos que cada quien tiene su propia película, fueron precisamente esos momentos de confrontación y resistencia, de dolor, que nos herimos, el poder vernos a los ojos y decir ‘cuéntame tu película”, detallo.

La falta de comunicación habría creado una brecha entre ambos que estuvo a punto de terminar en divorcio. Sin embargo, “tuvimos el valor de enseñar lo peor de nosotros, verlo, acomodarlo y lidiar con eso”, informaron dentro de la entrevista.

Una de las confesiones que dejó a más de uno con la boca abierta fue que Omar Chaparro llego a pensar en quitarse la vida debido a los problemas que el periodo de pandemia dejo en su relación con la madre de sus hijos.

“Nuestro matrimonio dio un giro desde el año 2021, estuvimos a punto de divorciarnos y fue el mejor regalo que nos pudo haber pasado, no solo como pareja, sino como seres humanos. Nos agarramos la mano y fue más grande el amor que todo. Eso me lo dijo un amigo de Chihuahua al que yo le dije: ‘Se acabó’, pero yo estaba pensando se acabó el matrimonio y la vida, yo estaba pensando en irme de este mundo y él me dijo: ‘No sé por lo que están pasando, pero su amor va a poder con eso y más'”, anadio.

Por su parte, Lucia Ruiz afirmó que a pesar de las adversidades su deseo de reparar la relación la hizo cuestionarle a Omar Chaparro: “¿Quisieras conocer qué hay después de esto?, ¿Te atreves a conocer qué hay después?”. El actor le dijo: “Estoy muy enojado, confundido, pero quiero saber qué hay después”.

Seguir leyendo:

• Omar Chaparro revela que mudanza a Estados Unidos le ocasionó encontronazos con sus hijos

• Omar Chaparro se confiesa con sus fans: “Pensé en tirar la toalla”

• Omar Chaparro hizo revelación del matrimonio de Eugenio Derbez: “Alessandra ya no se ríe” | VIDEO