Robert Dante Siboldi dice que Tigres todavía tiene mucho por mejorar en la final del Apertura 2023

Para el uruguayo Robert Dante Siboldi los Tigres de la UANL tiene todavía un buen margen de mejora con miras al encuentro de vuelta de la final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX luego del empate conseguido el jueves ante las Águilas del América (1-1).

El director técnico del cuadro universitario reconoció que sus dirigidos no tuvieron su mejor actuación en lo que respecta a la parte ofensiva, algo que desde su criterio se puede mejorar sustancialmente de cara al duelo de vuelta que sostendrán este sábado en el estadio Azteca de la Ciudad de México de donde saldrá el campeón del Apertura 2023.

“No nos salieron las cosas de la forma como esperábamos, principalmente con la pelota, porque después en el momento de defendernos hubo momentos en el primer tiempo donde perdimos el orden y América se vio mucho mejor que nosotros, pero ajustamos y se dio el partido de ida y vuelta en el que estaba latente el gol para los dos, pero tenemos mucho por mejorar”, señaló el DT.

El momento del gol de cabeza convertido por Jonathan Herrera que le puso cifras definitivas al encuentro disputado en el estadio Universitario Nuevo León de Monterrey. (Azael Rodríguez/Getty Images)

Ese duelo de ida y vuelta del que hablaba Robert Dante Siboldi en la rueda de prensa posterior al encuentro de este jueves fue el que se dio gracias a los goles convertidos Henry Martín (m.51) de pena para las Águilas del América y Jonathan Herrera (m.71) para los universitarios con lo que la final del Apertura 2023 quedó para cualquiera de los dos equipos.

“Estoy plenamente convencido de que la serie todavía está abierta y de que haremos un gran partido allá (el Azteca) para ganar”, prosiguió el entrenador uruguayo haciendo referencia el próximo compromisos que sostendrán ambos en el que espera un choque de mucha intensidad durante los 90 minutos.

“Lo veo como una final que es, un partido con mucha intensidad, disputado cada balón con todo, como lo mostró hoy (jueves) el equipo, pero tenemos que mejorar al momento de tener tranquilidad para hacer la pausa e hilvanar tres o cuatro pases para encontrar los espacios que nos faltó por la ansiedad. Será un gran partido e iremos por todo”, apuntó.

Los Tigres de la UANL presionaron a las Águilas del America luego de verse abajo en el marcador durante el partido de ida de la final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. (Azael Rodríguez/Getty Images)

Firme en su decisión de poner a Gignac desde el comienzo

El director técnico de los Tigres de la UANL, Robert Dante Siboldi se refirió a la titularidad del francés André-Pierre Gignac, quien estuvo de regreso después de ausentarse en varios partidos por problemas físicos, en vez de repetir con la opción del argentino Nicolás Ibáñez que le había funcionado recientemente en la delantera.

“No siente que me haya equivocado con esa decisión porque André ya se encontraba listo para jugar, se entregó, no tuvo muchas opciones claras porque no generamos opciones para que le llegara la pelota, pero hizo un buen partido en incomodar al rival. No le cobraron algunas faltas, pero inquietó así que no creo que me haya equivocado en eso”, sentenció el uruguayo.

Sigue leyendo:

– André Jardine pide concentración a las Águilas del América de cara al partido de vuelta de la final: “No estuvimos tan finos en el remate”

– El técnico argentino Fernando Gago tendría todo arreglado con las Chivas de Guadalajara para ocupar el lugar del serbio Veljko Paunovic

– FC Juárez responde al experimentado Miguel Layún luego de las polémicas declaraciones que hizo el jugador en contra del equipo