Amazon, Target y Walmart anuncian que dejarán de vender perlas de agua comercializadas para niños

Los minoristas actuaron en respuesta a la presión de reguladores, legisladores y defensores de padres.

Ante la creciente presión, Amazon, Walmart y Target informaron a Consumer Reports que han cambiado sus políticas sobre las perlas de agua: las empresas ya no permitirán que se vendan los productos si son comercializados para niños.

“Por razones de seguridad, Amazon ya no permitirá la venta de perlas de agua comercializadas para niños, ya sea como juguetes, materiales de arte o para actividades de juego sensorial”, le dijo un portavoz de Amazon a CR. “Trabajamos mucho para garantizar que los productos que se ofrecen en nuestra plataforma sean seguros y contamos con equipos que se dedican a desarrollar y actualizar nuestras políticas, a evaluar las listas de publicaciones y a monitorear constantemente nuestra tienda para evitar que se incluyan productos que no son seguros y que no cumplen con las normas”.

Los vendedores de Amazon deberán acatar la nueva política antes del 22 de diciembre. La compañía ha anunciado que la popular marca de perlas de agua, Orbeez, será ahora prohibida, y que las perlas de agua vendidas como proyectiles de gel para las pistolas “gel blaster” no se permitirán si se comercializan para niños.

Por su parte, Walmart le dice a CR que prohibirá la venta de todos los juguetes y artículos para manualidades con perlas de agua que se comercialicen para niños menores de 9 años, tanto en sus tiendas físicas como en línea.

Target inicialmente se negó a hacer comentarios, pero después de la publicación de esta historia, la compañía le dijo a CR que también decidió cambiar su política con respecto a las perlas de agua.

“En Target, nuestra prioridad principal es la seguridad de nuestros clientes”, dijo Emily Bisek, portavoz de Target. “Dadas las crecientes preocupaciones sobre la seguridad, ya no venderemos perlas de agua comercializadas para niños que tienen 12 años o menos”. También indicó que la empresa comenzará a retirarlos de los estantes de sus tiendas y de su página de internet la próxima semana.

Los expertos en seguridad de CR continúan exhortando a los padres a no comprar estos productos durante la temporada festiva mientras las compañías implementan sus nuevas políticas.

Las plataformas en línea Etsy y AliExpress también le dicen a CR que ahora han prohibido por completo la venta de perlas de agua.

Estas empresas están respondiendo a los esfuerzos de legisladores y defensores de la seguridad para retirar las perlas de agua de los estantes de las tiendas, además de un creciente número de casos que proporcionan evidencia de sus diversos riesgos.

Las perlas de agua son un juguete hecho de un polímero superabsorbente que normalmente comienza siendo pequeño y luego se expande dramáticamente en el agua. Una investigación de CR este otoño describió cómo estas perlas pueden crecer hasta un tamaño peligroso y potencialmente mortal dentro del cuerpo de los niños si son ingeridas accidentalmente, introducidas en los oídos o en la nariz, o inhaladas. Su apariencia es atractiva para los niños pequeños porque pueden parecerse mucho a los dulces. Además, suelen no ser visibles en una radiografía, lo que dificulta el diagnóstico cuando los niños presentan síntomas. Según la CPSC, entre 2016 y 2022 se registraron alrededor de 7,800 visitas a salas de emergencia relacionadas con incidentes de perlas de agua.

Durante la investigación de CR, Walmart le dijo a CR que su marca propia de artículos de manualidades y arte, Hello Hobby, dejaría de incluir perlas de agua. Además, añadió que estaba “revisando otros artículos” en respuesta a las nuevas advertencias de la CPSC.

“Felicitamos a las empresas que están tomando medidas para proteger a los niños de los peligros de las perlas de agua”, dice William Wallace, director asociado de políticas de seguridad de CR. “Al mismo tiempo, algunas de estas políticas son más fuertes que otras y algunas empresas no han tomado ninguna medida. Sigue siendo crucial que los legisladores establezcan normas claras y obligatorias dentro del mercado que protejan a las familias de posibles peligros y garanticen condiciones justas y equitativas para la industria”.

Después de que se publicó la investigación de CR, nuestros defensores de seguridad han estado en contacto con varios minoristas y plataformas en línea, exhortándolos a suspender la venta de todas las perlas de agua, retirarlas de cualquiera de sus tiendas, sitios web o aplicaciones, y comunicarse con clientes anteriores que las compraron para advertirles sobre sus riesgos.

Lily Glass, una portavoz de Etsy, le dijo a CR la semana pasada que por ningún motivo, permitirá que las perlas de agua se incluyan en ninguna de sus publicaciones o listados dentro de su plataforma en línea. Anteriormente, había prohibido su venta como juguetes, pero permitía su venta para otros fines. (Además de comercializarse como juguetes para niños, las perlas de agua se venden en el mercado como artículos de arte y manualidades, relleno para bases de flores y como proyectiles de gel para pistolas “gel blaster”.)

El Grupo Alibaba, dueño del sitio internacional de ventas AliExpress, le envió una carta a los defensores de la seguridad de CR en octubre, expresando que el peligro que presentaban las perlas de agua era “una situación crítica” y que “tomarían medidas inmediatas”. Un comunicado de prensa sobre la nueva política mencionó la investigación de perlas de agua de CR. El director de relaciones gubernamentales internacionales de Alibaba, Paul Nagle, le dijo a los defensores de CR que la compañía tomaría una medida adicional y que contactaría a cualquier persona que las hubiera comprado dentro de los 180 días previos al cambio de política, para advertirles sobre los riesgos.

La semana pasada, Ebay le informo a CR que ha estado prohibiendo la venta de perlas de agua como juguetes durante los últimos años y exige que los anuncios en donde no se venden como juguetes incluyan advertencias que indiquen que pueden poner en peligro la vida si se ingieren. Esta política se estableció en respuesta a “advertencias de los reguladores de seguridad de productos a nivel mundial”, dijo Scott Overland, portavoz de eBay.

Sin embargo, otras empresas han mostrado menos disposición a cambiar sus políticas debido a que aún no existe una regulación federal en los Estados Unidos. Por ejemplo, Wish le dijo a CR que todos sus vendedores cumplen con las leyes locales y que eliminaría las perlas de agua de su página si las perlas fueran prohibidas por las “autoridades pertinentes”. Shein dijo a CR que estaba “tomando las acciones necesarias para resolver este asunto”, pero no proporcionó más detalles.

Michaels, la tienda de artículos para arte y manualidades, no respondió para nada.

Las decisiones de las empresas sobre retirar o no estos juguetes de sus inventarios (físicos o virtuales) se están tomando en medio de una serie de constantes revelaciones sobre los peligros que representan para los niños.

En septiembre de este año, se retiró del mercado un producto de perlas de agua después de que un bebé falleciera en julio, y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor publicó nuevas advertencias para padres y personas que cuidan de niños en su página web. En octubre, algunos padres de familia entablaron una demanda colectiva contra los fabricantes de Orbeez, una marca popular de perlas de agua, acusándolos de publicidad engañosa y prácticas comerciales fraudulentas. En noviembre, el representante federal Frank Pallone Jr., demócrata por Nueva Jersey, presentó un nuevo proyecto de ley en el Congreso que prohibiría la venta de perlas de agua como juguetes. El proyecto de ley de Pallone contó con el respaldo de la representante demócrata de Illinois, Robin Kelly, la representante demócrata Brittany Pettersen de Colorado, y el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut, también ha enviado preguntas detalladas a la CPSC sobre este tema.

Además, en información reciente, un ingeniero de la CPSC le escribió a un grupo encargado de establecer estándares de seguridad para juguetes con los resultados de una prueba sobre la toxicidad de las perlas de agua. Según la carta, algunas de las perlas de agua contienen acrilamida, un posible carcinógeno y neurotoxina. Las mismas pruebas de laboratorio realizadas por CR también revelaron que algunas marcas contienen BPA (Bisfenol A), lo que cuestiona la credibilidad de la etiqueta que indica “no tóxico” que con frecuencia se ve en este tipo de juguete.

Nota del editor: Esta historia ha sido actualizada para incluir nueva información de Target que se envió después de la publicación.

