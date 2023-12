Cher expresa su repudio al Salón de la Fama del Rock and Roll

Hay artistas y grupos que se muestran complacidos de ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll, pero ese no es el caso de Cher. La cantante ha sido elegible para formar parte de ese selecto grupo de artistas musicales, pero nunca ha sido nominada por los organizadores.

La intérprete de 77 años fue invitada al programa de televisión de Kelly Clarkson, donde habló al respecto. “No estoy en el Salón de la Fama del Rock And Roll. No estaría ahí ahora si me dieran un millón de dólares. No estoy bromeando. Iba a decir otra cosa. Nunca voy a cambiar de opinión”. Refiriéndose al comité de votación del Museo del Rock and Roll, agregó: “Ellos pueden irse a ya sabes dónde”.

Cher también comentó que sólo ella y el grupo The Rolling Stones son los artistas que han obtenido un disco número 1 en las últimas siete décadas: “Se necesitaron cuatro de ellos para lograr lo que yo sola”. Recientemente la cantante llegó al primer lugar en las listas Dance con “DJ Play a Christmas Song”, el sencillo de su álbum navideño.

Cher habló hace algunas semanas del más grande éxito de su carrera, “Believe”, lanzado en 1998 y con el que incursionó en el género de la música electrónica. Pero dijo que cometió un error al no exigir que se incluyera su crédito como compositora de la canción, que ocupó el número 1 del Billboard Hot 100 durante cuatro semanas.

““Believe” fue escrita como por 30 personas. Y yo fui tan estúpida. No lo pedí. Ni siquiera tengo el crédito como compositora. La canción vendió 11 millones de copias. Podría haber obtenido mucho dinero”. El disco Christmas de Cher actualmente ocupa el primer lugar en la lista de álbumes navideños en Estados Unidos.

