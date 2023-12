Miguel Layún afirma que cumplió su último sueño con el América: “Me voy más que satisfecho”

El defensa mexicano Miguel Layún aseguró, tras conquistar el Apertura 2023, el decimocuarto de Liga para el América, que retirarse con este título es un sueño cumplido, tras 17 años de carrera.

“Lo soñé y este es el mejor sueño. Se lo había dicho a mis compañeros, me voy a ir levantando el título. Hoy cierro un ciclo de una manera a la que no le puedo pedir nada más, me voy más que satisfecho”, puntualizó el defensa que se retiró este domingo.

El defensa, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, recordó la satisfacción que le dejó haber jugado en las tres grandes ligas de Europa.

En la Serie A de Italia estuvo con Atalanta, en Inglaterra con el Watford y en España con Sevilla y Villarreal. También jugó en Portugal con el Oporto.

“Ha sido un recorrido increíble que no cambiaría por nada. Muchas experiencias que me hicieron crecer al estar en tantas ligas tan importantes. Ahora me voy en mi equipo, en mi familia y les he dicho que ahora voy a volver como aficionado el próximo año para verlos levantar otro título”, concluyó Layún.

Álvaro Fidalgo disfruta el título como una revancha personal

El español Álvaro Fidalgo, centrocampista del América del fútbol mexicano, afirmó este domingo que el título del Apertura 2023, que obtuvo luego de vencer a Tigres 3-0, es el momento soñado en carrera.

“En América he tenido lo mejores años de mi carrera deportiva, no podíamos salir de este estadio jodidos; sufrimos mucho, pero no hay palabras, es mi momento soñado en este equipo al que quiero mucho”, aseveró Fidalgo luego de ganar el primer título de liga en su carrera.

América levantó el trofeo de campeón este domingo en el Estadio Azteca gracias a los goles del colombiano Julián Quiñones, del paraguayo Richard Sánchez y del uruguayo Jonathan Rodríguez.

El marcador total fue de 4-1 para las Águilas luego de que en el juego de ida del jueves pasado empataron 1-1 con Tigres.

Para Fidalgo, de 26 años y formado en la cantera del Real Madrid, fue una revancha después de que en la semifinal del Clausura 2023 fue expulsado en el juego de vuelta ante el Guadalajara, situación que le costó la eliminación a su equipo.

“Salí de este estadio llorando hace seis meses. Estaba en el peor momento; empecé de cero, trabajé, luego tuvimos un torneo espectacular y ahora no tengo palabras para describir lo que siento. Hoy no hay más; quiero quedarme mucho tiempo en América”, subrayó.

Sigue leyendo:

– André Jardine dedica el título del América a Fernando Ortiz: “Siéntanse campeones”

– Club América se corona campeón y consigue su título 14 tras golear a Tigres de la UANL

– Edson Álvarez fue una pieza clave del West Ham en la goleada al Wolverhampton