AltaMed abre cuatro centros de cuidado alterno para los adultos mayores

El programa para el Cuidado Integral de las Personas de la Tercera Edad (PACE) de AltaMed inauguró cuatro sitios de cuidado alternativo en las ciudades de Compton e Inglewood y en los barrios de Westlake y Walnut Park en Los Ángeles.

“La finalidad es reducir las barreras geográficas y acercar los servicios a los hogares de los adultos mayores que tiene un alto funcionamiento para proveerles un centro en el que se sientan más cómodos”, dijo el doctor Esiquio Casillas, vicepresidente ejecutivo y director médico de AltaMed PACE.

Estos cuatro sitios de cuidado alternativo (en inglés Alternative Care Settings) se suman a los 11 centros que ya existen en diferentes ciudades de los condados de Los Ángeles y Orange.

Francis Ochoa se ejercita por medio del programa PACE. (Cortesía Mayra Suárez/AltaMed)

¿Qué es el programa PACE?

“Es un programa diseñado para pacientes mayores de 55 años que tienen múltiples condiciones médicas crónicas que los limitan de cumplir con sus necesidades básicas como cocinar, ducharse ellos mismos, caminar y algunas veces ir al baño”, explicó el doctor Casillas.

Así que dijo que está dedicado a personas mayores que presentan limitaciones físicas y médicas.

“El programa les permite vivir de manera independiente en la comunidad con el apoyo de los servicios PACE”.

¿Cuáles son los servicios más importantes que ofrecen”

“Además del servicio médico y de enfermería, tenemos otros servicios que realmente los ayuda a vivir en la comunidad como transportación completa para llevarlos a sus citas; tenemos nutrición y les ofrecemos comidas cuando vienen al centro”, señala el doctor Casillas.

Agrega que brindan actividades de socialización, ejercicios, terapia física y ocupacional.

“Si tienen demencia, les ofrecemos un espacio más callado para sus actividades; y tenemos hasta una lavandería”.

Julia Mendoza Trujillo disfruta de la caminadora. (Cortesía Mayra Suárez/AltaMed)

Afirmó que en muchas maneras es un hogar fuera del hogar que los mantiene seguros, y además de los servicios médicos, les proporcionan cuidadores para que los apoyen en sus casas con sus necesidades básicas.

De acuerdo al doctor Casillas, los participantes pueden ir al centro entre 8 y 9 horas, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. pero aquellos que tienen padecimientos severos acuden de cinco a seis horas, cuatro o cinco días a la semana.

En la actualidad, dijo que atienden a 4,600 personas en los 11 centros.

“Los nuevos centros de cuidado alternativo se enfocarán en el cuidado de salud de los adultos con servicios de nutrición, rehabilitación y socialización. Los servicios médicos y sociales se seguirán proporcionando en los home centers”.

Precisó que lo que tratan de conseguir con los cuatro nuevos centros es acercar los servicios a las comunidades y eliminar barreras como el tener que viajar largas distancias a los home centers.

“También hemos escuchado de los participantes que se sienten muy bien, que los home centers están diseñados para pacientes más frágiles y que sufren de demencia”.

Así que enfatizó que los nuevos centros están enfocados en una población más funcional que califica para el programa PACE, y es por eso que les ofrecen equipo de más alto nivel para hacer ejercicios y mayores actividades.

“Esperamos que algunos pacientes se sientan más bienvenidos para asistir a estos cuatro nuevos centros”.

Francis Ochoa y Julia Mendoza disfrutan de hacer ejercicio. (Cortesía Mayra Suárez/AltaMed)

El doctor Casillas puntualizó que entre un 85 y 90% de los participantes en el programa PACE son latinos, y de un 60 a 70% hablan principalmente español.

Aunque pueden asistir personas de los 55 a más de 100 años, el promedio de edad de los asistentes es de 78 años.

Y considera que estos nuevos centros de cuidado alternativo ofrecen otra plataforma para los adultos mayores que son más funcionales, viven más cerca; y cada uno está emparejado con un centro.

¿Estos centros son una alternativa para las personas mayores indocumentadas?

“California aprobó una ley que permite a los residentes con estatus indocumentados calificar para MediCal. Así que claro que califican”.

El doctor Casillas recordó que la principal razón de la fundación del programa PACE es ayudar a los pacientes en riesgo de ser institucionalizados en un asilo a que permanezcan independientes viviendo en sus hogares con sus familias y en sus comunidades.

“El 98% de nuestros pacientes viven en sus casas, y solo el 2% en asilos, a nivel nacional es el 8%. Para evitar que vayan a un asilo, nos esforzamos por dar a los adultos mayores con múltiples condiciones, un cuidado de la mayor calidad posible para que vivan de manera independiente y tengan éxito en más áreas”.

Francis Ochoa de 80 años. (Cortesía Mayra Suárez/AltaMed)

Francis Ochoa se inscribió en el programa PACE en julio del 2023. Su centro principal es el Centro de PACE en Lynwood, pero como vive en Compton, ahora está recibiendo ciertos servicios en el Sitio de Atención Alternativo de AltaMed en Compton.

“Desde que vengo a estos centros, mi salud ha mejorado mucho. Sufro de alta presión, y la tenía descontrolada. También tengo artritis”, dice Francis, mamá de 10 hijos, abuela de 21 nietos y bisabuela de cinco bisnietos.

“Siempre quise tener una familia grande porque fui hija única”, platica Francis, quien ronda los 80 años.

Y agrega que le encanta ir al centro de Compton porque hace amistades, y como le gusta mucho el baile, sus dolencias se las quita bailando.

“Vengo cuatro días a la semana. Nos dan desayunos, hacemos manualidades, y nos tienen como niñas bien cuidadas. Ya me pusieron quien me cuide en mi casa”.

Julia Mendoza Trujillo se inscribió en el programa PACE hace siete años. Su centro principal es el Centro de PACE en Lynwood, pero como vive en Compton, ahora ella también está recibiendo ciertos servicios en el Sitio de Atención Alternativo de AltaMed en Compton. Ella tiene 77 años de edad.

“Supe del programa PACE cuando fui a misa a la Iglesia, y estoy muy contenta de que me den la oportunidad de venir tres días a la semana, de la ocho de la mañana hasta las doce y media”.

Dice que lo más importante es que se acabaron sus dolencias de pies con los tratamientos médicos que le han dado. “Yo trabajé mucho tiempo como lavatrastes en las cocinas, lavando planchas calientes y refrigeradores. Me sentía tan mal de mis pies, que ya no quería vivir. Me salí de trabajar y me arrimé con mi familia”.

Agrega que gracias al programa PACE salió adelante, ya que sus sufrimientos acabaron.

“Me gusta participar en todos los eventos y actividades. Hacemos ejercicios en las máquinas, trabajos manuales, me dan desayuno, lonche y me llevan la medicina a la casa”, dice esta mamá de cinco hijos que le han dado 16 nietos.

Para más información sobre el programa, visiten www.altamed.org/es/PACE o llamen al (855) 252-7223.

Los cuatro Sitios de Cuidado Alternativo están conectados a un centro principal y extenderán los servicios de atención que los participantes reciben.

· El ACS de Compton está conectado con el Centro PACE de AltaMed en Lynwood.

· El ACS de Inglewood está conectado con el Centro PACE de AltaMed en el Sur de Los Ángeles.

· El ACS de Walnut Park está conectado con el Centro PACE de AltaMed en Huntington Park.

· El ACS de Westlake está conectado con el Centro PACE de AltaMed en Chinatown – Grand Plaza.