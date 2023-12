Rescatistas siguen buscando sobrevivientes del sismo en China

Rescatistas excavaban por segundo día el miércoles (20.12.2023) entre los escombros, con temperaturas nocturnas abajo de cero grados, tras un violento terremoto que dejó 131 muertos en el noroeste de China.

Según la televisión estatal CCTV, al menos 113 personas murieron en la provincia noroccidental de Gansu y otras 18 en la vecina Qinghai, tras el sismo de poca profundidad del lunes por la noche que dañó miles de edificios.

Fue el terremoto más mortal en China desde 2014, cuando murieron más de 600 personas en la provincia suroccidental de Yunnan.

También en el oeste de China, un potente terremoto en la provincia de Sichuan dejó más de 87.000 muertos o desaparecidos en 2008.

China's deadliest earthquake in nearly a decade has claimed the lives of at least 127 people and left survivors without shelter. pic.twitter.com/zw1uCP0KRE