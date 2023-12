4 Trucos para proteger tus dispositivos del frío invernal

Con la llegada del cierre de año, las bajas temperaturas se convierten en un desafío adicional para nuestros preciados dispositivos electrónicos, como teléfonos y relojes inteligentes. Las condiciones invernales pueden afectar significativamente la eficiencia y la duración de la batería de estos dispositivos, por lo que es esencial adoptar prácticas adecuadas para garantizar un rendimiento óptimo incluso en el frío extremo.

A continuación te contamos cuáles son las recomendaciones de los expertos para proteger tus dispositivos del frío:

1. Cuida la temperatura al cargar

Uno de los principales inconvenientes que enfrentan los teléfonos y relojes inteligentes durante el invierno es la reducción de la eficiencia de la batería. Cargar estos dispositivos a temperaturas inferiores a 32 grados Fahrenheit (o 0 grados Celsius) puede disminuir la velocidad de carga y acortar la vida útil de la batería. Para contrarrestar estos efectos adversos, se recomienda encarecidamente que antes de conectar el dispositivo a la corriente, se asegure de que haya estado a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos. Este sencillo pero crucial paso preserva la duración de la batería durante el invierno, asegurando un rendimiento constante y evitando problemas a largo plazo.

2. Activa el ahorro de energía

Además de esta medida esencial, activar el modo de ahorro de batería puede ser una estrategia efectiva para aprovechar al máximo el teléfono en condiciones gélidas. Esta opción, disponible en dispositivos iPhone y muchos Android, generalmente se encuentra en el Centro de control o en Controles del dispositivo. Los usuarios de Samsung pueden acceder a ella a través de la opción Cuidado del dispositivo en los ajustes del teléfono. Al activar este modo, se reduce el consumo de energía del dispositivo, permitiendo una gestión más eficiente de la batería y una mayor duración en condiciones de frío extremo. Es una táctica inteligente para conservar la energía cuando más se necesita y garantizar que el dispositivo responda de manera óptima en situaciones críticas.

3. Protege tu teléfono del frío

Sin embargo, la temperatura ambiente no es el único factor a considerar; el calor también juega un papel vital en el rendimiento de la batería. Cuando salgas a la calle en días fríos, es aconsejable abrigar tu dispositivo, colocándolo en el bolsillo de la chaqueta o del pantalón. Optar por el uso de audífonos con Bluetooth no solo mantiene el teléfono cerca de tu cuerpo, conservando el calor, sino que también facilita la manipulación del dispositivo sin exponerlo directamente a las bajas temperaturas. Esta práctica no solo contribuye al rendimiento óptimo del dispositivo, sino que también evita posibles daños causados por la exposición prolongada al frío.

4. Evita contacto con la nieve

Para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre durante el invierno, como hacer muñecos de nieve o practicar deportes invernales, es esencial preparar adecuadamente los dispositivos para enfrentar condiciones más rigurosas. Obtener accesorios específicos, como guantes compatibles con pantallas táctiles, no solo te permite utilizar tu dispositivo sin exponer tus manos al frío, sino que también evita posibles daños causados por la acumulación de hielo y nieve en la pantalla. Estos guantes ofrecen una capa adicional de protección sin comprometer la funcionalidad de la pantalla táctil, brindando una experiencia segura y cómoda en entornos invernales.

