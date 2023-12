Estos son los grandes clubes de Europa que rechazan la iniciativa de la Superliga

Este jueves se conoció que la Justicia dio aval a la Superliga y tras conocerse la noticia, grandes equipos de Europa comenzaron a desmarcarse del torneo que probablemente cambie el fútbol.

El Manchester United se desmarcó de la Superliga Europea y aseguró que sigue comprometido con las competiciones UEFA y con la Premier League.

“Nuestra posición no ha cambiado. Estamos completamente comprometidos con la participación en las competiciones de la UEFA y en cooperar con la UEFA, la Premier League y el resto de clubes de la ECA para el desarrollo del fútbol europeo”, dijo el United en un comunicado.

El Atlético de Madrid aseguró este jueves que “la familia del fútbol europeo no quiere la Superliga” después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideró que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

“La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga.

Bayern Múnich y la Premier League también se pronuncian

El Bayern Múnich alemán, uno de los clubes más laureados del continente, también ha expresado que su postura contraria a la Superliga no ha cambiado tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Jan-Christian Dreesen, director general del club bávaro y vicepresidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), indica en un comunicado que han tomado nota de la sentencia, pero que “esto no cambia la actitud del FC Bayern y de la ECA de que una competición de este tipo representaría un ataque a la importancia de las ligas nacionales y al fútbol europeo”.

La Premier League comunicó este jueves que rechaza la Superliga Europea y aseguró que los aficionados han manifestado su oposición a este concepto en repetidas ocasiones.

“El fallo (del Tribunal de Justicia) no avala la llamada Superliga Europea y la Premier League rechaza cualquier concepto así. Los aficionados son de una vital importancia para del deporte y ellos han hecho clara su oposición a esta competición que agrava el vínculo entre el fútbol doméstico y el europeo”, dijo la Premier League en un comunicado.

“La Premier League reitera su compromiso con los principios claros de la competición abierta y destacar el éxito de las competiciones domésticas e internacionales de clubes. El fútbol”, añadió, “prospera gracias a la competitividad creada por los ascensos y descensos, la clasificación anual basada en el mérito de las ligas, copas nacionales y las competiciones internacionales de clubes y las rivalidades históricas que conllevan los fines de semana reservados para el fútbol nacional”.

