La Opinión Hoy: “Todo personal”, ficción que nace de una realidad salvadoreña

La periodista Yurina Melara nos platicó sobre “Todo Personal”, su libro que habla sobre algo más allá de la ficción, en donde influye mucho el periodismo en cómo ves la vida y cómo lo transmites a través de los libros y de la letra.

“El periodismo me ha dado disciplina y me ha dado una forma diferente de ver al mundo, de una forma en que puedo ofrecer otras opciones. El libro comienza con el asesinato de una mamá y una niña frente a un colegio privado en San Salvador, todo el libro se trata de averiguar quién están detrás de estos asesinatos y bueno él se comienza con quién es el esposo de esta mujer, que es un expandillero que se ha encargado de llevar al país hacia un futuro mejor, él fue deportado de Los Ángeles, fue la universidad estudio leyes, es abogado y tiene una agencia, tiene diferentes programas de ayuda antes o después de la escuela para que los niños no estén solos”, explicó Melara.

La periodista y ahora escritora Yurina Melara inició esa historia con una entrevista que hizo en San Salvador a un joven deportado quien en realidad fue pandillero, sin embargo Melara dejó volar la imaginación y desarrolló toda una trama que ahora se publica en su libro “Todo personal”.

Melara, quien trabajó diez años para el periódico La Opinión y otros tantos para El Mundo salvadoreño, platicó que cuando finalmente terminó su libro, se encontró con que en Estados Unidos las editoriales que imprimen en español se han enfocado, todas, en temas de autoayuda y bienestar.

“Este libro viene de 20 años de periodismo y trabajé La Opinión por más de 10 años, trabajé en El Salvador, en El Diario, El Mundo y una de las cosas que siempre he observado aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, es el clasismo a la gente se le juzga por su clase social, por la forma en que habla, por la forma en que se viste, quienes son sus papás todo eso influye mucho en como la sociedad trata ese niño y esa es una de las cosas que dejó entrever Darwin, es el personaje principal y hay toda una filosofía detrás del nombre de él también porque en el Salvador y en otros países de Latinoamérica tendemos a usar apellidos como nombres y eso ahí te dice la clase social de este personaje. Entonces me meto mucho en el tema de las clases sociales, la educación, las oportunidades que tienen los pequeños y como la gente que está en el poder, que es lo que se desarrolla más en la novela, nos lleva a perpetuar esa vida y bueno, este es la primera novela de una trilogía, ya el segundo libro lo está editando mi casa editorial con la que estoy trabajando y acabo de terminar de escribir el tercer libro y en el tercer libro cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, explicóla periodista.

Seguir leyendo: