Yailin la más viral dice que Tekashi 6ix9ine la ha amenazado con videos íntimos

Se viralizó el video de Yailin la más viral al momento que estaba siendo detenida por la policía y mientras hablaba con los efectivos sobre la situación. Recordaremos que hace unos días Tekashi 6ix9ine llamó a la policía en Florida por una supuesta agresión física de la dominicana.

Durante este proceso, se viralizaron varios videos de Yailin la más viral, donde aparece con un cuchillo en mano. En otros, alterada discutiendo con Tekashi 6ix9ine.

La ex Anuel AA terminó en la cárcel. Sin embargo, hace unas horas se dio a conocer el video del “bodycam” que llevaba el policía. Ahí se aprecia a Yailin cuando le están explicando la situación en la que estaba metida. Ella también dijo que ya tenía evidencias, pero no en este momento.

“Mi teléfono me lo devolvió, pero me borró todo. Todas mis cosas que yo tenía de él, me lo borró. Nol as tengo yo. Ya las tiene mi amiga”, se le escucha decir en el video que se viralizó en Instagram.

Yailin la más viral confirma amenaza por videos íntimos

La cantante dominicana aseguró que Tekashi 6ix9ine la ha agredido en varias oportunidades. “El viene te da y comienza a grabar normalmente. Cuando vienes a agredir, dice: -No, eres tú quien me está agrediendo. Yo lo tengo aquí. Por eso todos los videos yo los he tenido que mandar a otra gente”, se le escucha decir en el clip.

Además, la ex de Anuel AA asegura que la ha amenazado con publicar momentos privados que han quedado registrados en su teléfono: “Yo lo grabo y los borro porque si no él se mete en mi celular y me los borra. También me amenaza con subir videos íntimos míos

¿Quería Tekashi 6ix9ine solo asustar a Yailin la más viral?

Yailin la más viral asegura que Tekashi 6ix9ine la quería poner en la calle sin dinero, sin pertenencias y sobre todo sin su pasaporte: “Me llamó la policía y me dijo: ahora vete”. Todo esto mientras le pedía su pasaporte y pertenencias. Asegura que no tenía sino la ropa que llevaba puesta.

Yailin La Mas Viral y Tekashi 6ix9ine. Crédito: Grosby Group

Según el oficial de policía, Tekashi69 los llamó pero no quería levantar unos cargos en contra de Yailin la más viral. Entonces el efectivo le explicó a Yailin que les dijo el rapero.

“Él no quería acusar cargos. Él no quiere que nosotros te arrestemos. Pero por lo que nosotros conseguimos y la evidencia que nosotros tenemos, es mandatorio aquí en Florida, en cualquier situación de violencia doméstica, porque ustedes están juntos es mandatorio que nosotros tengamos que arrestar a la persona que estaba haciendo golpes”, dice el efectivo policial.

Además, dejó muy claro que la falta, ante la ley, viene de parte de Yailin la más viral.

“En ese momento en esta situación, él es la víctima. Cuando tú llegues ahí, servicios de víctimas van a llamarlo a él preguntando que qué quiere hacer con el caso. Cuando él dice que él no quiere hacer nada, él no quiere que tú estés ahí en la cárcel. Ellos te van a sacar mañana. Ok. Él va a estar ahí lejos. Él te va a recoger mañana”, se escuchó decir al oficial.

Definitivamente, Tekashi69 no quiso involucrar a Yailin la más viral en un problema legal en los Estados Unidos. Quizás la llamó a a modo de “escarmiento”. Sin embargo, Yailin la más viral se veía bastante afectada dentro de la patrulla llorando y diciendo que no tenía dinero, pertenencias y que no sabía cómo salir de ahí.

Por lo pronto, Yailin la más viral tendrá que presentarse el próximo 16 de enero en una corte en los Estados Unidos para determinar qué pasará con ella. Tekashi 6ix9ine aseguró que supuestamente no va a presentar cargos.

