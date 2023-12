Asambleísta Luz Rivas: ‘Tengo la experiencia para ganar elección al Congreso’

La asambleísta demócrata Luz Rivas tiene toda la confianza en ganar la elección que la lleve al Congreso, como representante del distrito 29 del norte del Valle de San Fernando que el congresista Tony Cárdenas dejará vacante para enero de 2025.

“Tengo experiencia como asambleísta a través de los proyectos que se han hecho leyes y un récord en lograr recursos del presupuesto estatal para la comunidad. Mi experiencia y récord me van a ayudar en el gobierno federal como congresista”, dijo la asambleísta Rivas en una entrevista con La Opinión en la que habló de su campaña para el Congreso.

“Esa es la diferencia que yo tengo comparada con los otros que están en esta contienda”, señaló.

El pasado mes de noviembre el congresista Cárdenas anunció su jubilación, por lo que ya no buscará la reelección en el 2024, y de inmediato dio su respaldo a la asambleísta Rivas para que sea su sucesora en el Congreso.

“Tengo más de cinco años como legisladora estatal. Yo soy de aquí. Mi familia vino de México en los 60 a Pacoima, una comunidad del Valle de San Fernando”, dijo.

Agregó que es hija de padres inmigrantes de México. “Nací en los 70s y crecí en el Valle de San Fernando con una madre soltera que trabajó en múltiples empleos para apoyar a sus hijas. Mi familia vive aquí”.

Comentó que estudió en escuelas públicas del Valle de San Fernando, y se graduó de la secundaria San Fernando donde conoció al ahora senador Alex Padilla, quien también le ha dado el respaldo para que vaya al Congreso.

“Conseguí una beca para ir al Massachusetts Institute of Technology donde me gradué como ingeniera eléctrica”.

Más tarde hizo una maestría en educación en la Universidad de Harvard.

“Después de graduarme, decidí enseñar a la juventud, dar clases de ingeniería, ciencia y tecnología y soy la fundadora en 2012 de una organización que inspira a las niñas a que estudien en estas carreras. La mayoría de las niñas son latinas en el Valle de San Fernando”.

La asambleísta Rivas fundó la organización no lucrativa Do it Yourself- DIY (Hazlo tú mismo), dedicada a motivar a las niñas del Valle de San Fernando en el estudio de las matemáticas y las ciencias.

La DIY ha ayudado a encaminar a miles de mujeres jóvenes hacia el empoderamiento económico, la independencia y la confianza en sí mismas.

“En la actualidad tienen programas en 17 escuelas en el Valle de San Fernando”.

En 2018 llegó a la Asamblea, y se está postulando para el Congreso porque quiere ser representante federal y continuar con su trabajo como asambleísta en Washington, D.C.

El distrito 29 del Congreso tiene alrededor de 750,000 residentes que viven en Arleta, Lake Balboa, Lake View Terrace, Mission Hills, North Hills, North Hollywood, Pacoima, Panorama City, Reseda, San Fernando, Sun Valley, Sylmar, Toluca Lake, Valley Glen, Valley Village y Van Nuys.

“Casi el 70% de los residentes en el distrito son latinos, y yo puedo ayudarles desde el Congreso”.

Sostuvo que el Congreso ha caído en un estado constante de disfunción y el pueblo estadounidense está pagando el precio.

“Demasiados congresistas parecen más interesados en dar codazos o recolectar clics en las redes sociales que en hacer una diferencia para las familias trabajadoras”.

Añadió que los residentes del Valle de San Fernando merecen un miembro del Congreso que se centre en sus necesidades”, añadió.

“Lucharé para asegurarme de que todas las familias tengan oportunidades económicas, protegeré el Seguro Social y Medicare y reduciré la amenaza del cambio climático”.

La asambleísta Rivas ha logrado que se aprueben nuevas leyes para proteger a los trabajadores del calor extremo, proveer servicios a los jóvenes sin hogar y prevenir la contaminación por el plástico.

Consiguió que se destinarán $10 millones para crear el Instituto Regional STEM en Los Angeles Mission College.

“Quiero que la juventud pueda mejorar y este instituto va a dar muchas oportunidades para las ciencias”.

Afirmó que en su historial se destaca por ser una asambleísta que ha llevado recursos a la comunidad.

“Aseguré $73 millones en fondos estatales para proyectos de infraestructura, educación y cuidado de salud en el Valle de San Fernando”.

Además del respaldo del congresista Cárdenas y del senador Alex Padilla, la vicegobernadora Eleni Kounalakis, el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, la supervisora Hilda Solís, el presidente emérito de la Asamblea, Anthony Rendón, el comisionado de seguros, Ricardo Lara, la senadora María Elena Durazo, y de la Federación del Trabajo del condado de Los Ángeles, entre otros.