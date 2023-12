Manejamos casi 2,000 millas para salvar a 10 perros, justo a tiempo para la Navidad

Operation Frodo 1650, que este año celebró su segunda edición, es una iniciativa impulsada por Animal Rescue Rigs https://animalrescuerigs.com, una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) dedicada a la fabricación de vehículos especializados en el transporte de animales en zonas de desastres naturales que son donados a refugios de mascotas en todo el país.

El nombre Frodo procede del primer perro salvado en la operación inaugural que se desarrolló en 2022 y 1,650 responde a la distancia aproximada que hay en millas desde Omaha y Portland, aunque el total llegó a las 1,995 millas en 34 horas de manejo, una vez que se sumaron los recorridos dentro de cada una de las escalas: Denver, Colorado; Salt Lake City, Utah, y Boise, Idaho.

Una de las razones para estos puntos de partida y de llegada es que la organización Basset and Beagle Rescue of the Heartland en Omaha, Nebraska, tiene un exceso de perros Beagle debido a que la zona del Medio Oeste de Estados Unidos es uno de los centros de reproducción comercial de mascotas (Puppy Mills) más grandes del país, además de que los cazadores los desechan una vez terminada la temporada y finalmente, debido a que estos perros son comúnmente usados por laboratorios para diversos experimentos médicos.

La caravana de Operation Frodo 2023, formada por 14 periodistas que manejaron, un Subaru Crosstrek Sport, un Nissan Pathfinder Rock Creek Edition, un Hyundai Santa Fe y un Ford Expedition, salió de Omaha el 17 de diciembre con la carga de 12 perros – dos de los cuales fueron adoptados en Denver – y llegó a Portland cuatro días más tarde para entregar los 10 perros restantes a la organizaciones Cascade Beagle Rescue y Seattle Beagle Rescue, donde estas casas de adopción encontrarán a sus familias adoptivas.

Desde Portland, los 10 perros rescatados fueron transportados a Seattle en un Honda Pilot 2024.

“No se trató sólo de un viaje en auto, sino de completar una misión”, dijo Nik Miles, Fundador de Animal Rescue Rigs y organizador del operativo Frodo 1650.

De acuerdo con cifras de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, ASPCA, por sus siglas en inglés, aproximadamente 6.5 millones de animales ingresan a los refugios cada año de Estados Unidos, pero sólo 3.2 millones son adoptados y según la Fundación Rescue Paw, la ventana de esperanza para salvarle la vida a una mascota que entra a un refugio es de solo 72 horas.

Esfuerzos como Operation Frodo 1650 han ayudado a reducir considerablemente el número de animales que son entregados a los refugios en Estados Unidos (más de 20 millones en 1973) y a obtener fondos para que las organizaciones de rescate continúen reduciendo esa cifra.

Gracias a estas y otras iniciativas, el número de perros y gatos que ingresaron a los refugios de animales en Estados Unidos en 2020, se redujo 32 y 23%, respectivamente, mientras que el número total de mascotas sacrificadas bajó en 44%.

Podcast en inglés: We drove 1,650 miles to save 12 beagles for the Holidays #listen here: https://open.spotify.com/episode/3Xb8YpsgRISm8X489u2dql