Jerusalén de ciudad turística a ciudad refugio tras los ataques del 7 de octubre

Quinta entrega.- Jerusalén, la Ciudad Santa que recibe a más de tres millones de turistas por año, se ha convertido en ciudad refugio para los miles de evacuados de los kibutzim de Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.

“Jerusalén se abrió como ciudad de refugio. Tenemos 35,000 evacuados en hoteles. El resto ha sido llevado a hoteles del Mar Muerto y a Tel Aviv. Son como 250,000 los desplazados del sur y del norte”, dice la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, judía-española.

Precisa que son familias enteras las que fueron trasladadas a los hoteles, algunos de ellos de cinco estrellas. Se trató de mantener junta a la gente de los mismos vecindarios, y en lugar de separarlos, para que el tiempo que estén fuera de sus kibutzim sea más llevadero y lo puedan resistir.

“Se han creado escuelas en los hoteles; pero además hemos abierto todas las escuelas de Jerusalén para que cualquier evacuado pueda ser aceptado. Si ocupan ropa, se les da gratis. También cuentan con servicio psicológico y de niñera si lo ocupan”.

Israel dispone de 56,000 habitaciones de hotel y 28,000 se están proporcionando a los refugiados.

Tras los ataques de Hamás, la vicealcaldesa explica que el gobierno tomó control de muchos hoteles, y debido al estancamiento económico que ha provocado la Guerra Israel-Hamás, los hoteleros no han tenido otra opción más que recibir a los desalojados porque no tienen otra manera de obtener ingresos.

Desde que estalló el conflicto, las líneas comerciales ya no vuelan a Israel.

“Se ha paralizado el turismo completamente. Estamos viviendo una pesadilla mucho peor que con covid. El gobierno les paga muy poco a los hoteles, $80 por noche por evacuado. Eso es mejor que nada. Aún así no todos los hoteles quieren participar, en especial aquellos que tienen un gran nombre.

“Pero muchos sí aceptan, aunque están dejando de recibir $500 por noche. Con $80, al menos reciben oxígeno”.

Los productores del sur están vendiendo sus cosechas y sus productos en mercaditos improvisados por todo el país.

“Aquí hay mucha innovación en cómo ayudar a la gente. Mi hija de 17 años abrió un centro con los amigos para comprar pañales, ropa. Aquí nadie se queda con los brazos cruzados. Se preocupan por todo el mundo, y estamos todos juntos luchando contra un monstruo”.

Revivir la tragedia

La vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum dice que tras escuchar cinco sirenas el 7 de octubre, toda su familia se metió en la habitación de seguridad de la casa.

“Me di cuenta que algo malo estaba pasando y que se trataba de una emergencia, cuando prendí la tele. En real time (tiempo real) vi lo que ocurría. Fue horroroso, escuchar a la gente decir que estaban llamando a la policía, al ejército, a la televisión para avisar que había terroristas en su casa y que los quería matar. Nunca había visto algo así”.

Jerusalén, el 7 de octubre. (Foto cortesía Janeth Pineda)

La ironía de la vida, externa, es que una semana antes, habían celebrado los 50 años de la Guerra de Yom Kippur (octubre 1973).

“Esa fue una guerra que nos cogió por sorpresa, y en esa reunión hablábamos de si eso podía pasar; y creo que esta vez el ejército reaccionó muy tarde”.

Externa que ahora viven momentos de mucha angustia nacional, y en el plano personal.

“Israel es un país muy pequeño. Después del 7 de octubre, todo mundo ha ido a un entierro, a una shiva (periodo de luto de siete días después del entierro), todo mundo conoce a un secuestrado, a alguien que mataron, nadie se escapa de estar personalmente afectado”.

¿Cómo vamos a salir de esta? cuestiona.

“Tenemos que desmantelar a Hamás. No vamos a poder volver al sur si no se desmantela a ese regimen de genocidio”.

La vicealcaldesa de Jerusalén considera que después de la Guerra habrá muchas investigaciones para determinar cómo fue que ocurrieron los ataques del 7 de octubre.

“¿Qué pasó? Tenemos la mejor seguridad del mundo, la mejor tecnología en la frontera. Sabemos que muchachas soldadas advirtieron del peligro en la frontera sur. No les hicieron caso. Dijeron que estaban histéricas. Una demostración de machismo puro. Hubo muchas equivocaciones para llegar a este punto. Los enemigos no son tontos. Este ataque no fue una pelea por la tierra, ellos venían a matar”.

Pero además sostiene que la división interna fue algo muy negativo.

“Hubo muchos factores para que se dieran los ataques. Les dimos 20,000 permisos de trabajo a los de Gaza, y con eso pensaban que las cosas iban mejor. No se quieren dar cuenta que a un enemigo tan brutal como Hamás, no se le puede sobornar. Sí entra prosperidad económica en Gaza, las cosas se calman, pensaron. Nos pusieron a dormir, y eso es parte de lo que pasó, y no le hicieron caso a las advertencias”.

Afirma que el mundo tiene que ver que la Guerra Israel-Hamás, en realidad es una guerra entre Irán y el mundo libre.

“Ahora somos nosotros, mañana son ustedes. Irán ya se ha hecho dueño de Siria, Libia, parte de Iraq, Yemen, Hamás y Hezbolá”.

Jerusalén abre sus puertas a los desalojados de los kibutzim tras los ataques de Hamás (Cortesía Janeth Pineda) Crédito: Cortesía

Las críticas hacia Israel

La vicealcaldesa dice que no comprende por qué la gente de Estados Unidos y de otras partes del mundo no quiere ver lo qué es Hamás.

“Como pueden apoyarlos cuando tirán a la gente de la comunidad LGBTQ de los techos; y como los judíos construyeron un estado bastante desarrollado, tenemos que ser el opresor. ¡Es ridículo! somos las víctimas de una masacre brutal que no se veía desde el Holocausto”.

Dice que la oposición a Israel en esta guerra es el resultado de la manipulación de Hamás en Estados Unidos y los centros liberales.

“Hay antisemitimo como no lo ha habido en los últimos 3,000 años. El virus del antisemitismo se ha mutado en el judío colectivo, en el pueblo de Israel.

“El antisemitesmiso islamista, se ha metido en las causas liberales de una manera que no se puede explicar que apoyen a un grupo como Hamás que no da derechos a las mujeres ni a la comunidad LGBT y casan a las niñas de 12 años”.

Señala que tampoco hay derecho para los periodistas, ni libertad de hablar lo que se quiera.

“Lo que sí quiero dejar claro es que el antisemitismo empieza con los judíos, pero nunca acaba, no se queda ahí. Ese odio se extiende a otros grupos”.

*Esta serie de reportajes es posible gracias a una fellowship de Fuente Latina, una organización no lucrativa y no partidista, fundada y dirigida por Leah Soibel. Tiene oficinas en Miami y la Ciudad de México. La misión de Fuente Latina es remover barreras lingüísticas y geográficas, empoderando a periodistas e influencers para cubrir historias sobre Israel y el Medio Oriente. Durante más de 11 años, Fuente Latina ha entregado fellowships a más de 350 profesionales de los medios hispanos de 12 países. Los reportes noticiosos generados a través de estos viajes, han resultado en dos premios Emmy, y un premio de la Prensa Asociada, entre otros reconocimientos.