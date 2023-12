Tamales Lilianas acompaña la cena de Nochebuena de los angelinos

Es posible que muchos ya tengan en mente qué platillos preparar para la cena de Navidad. No obstante, el rey infaltable de la mesa en diversos hogares latinos es sin duda: el tamal. Por eso, aquí te contamos sobre un lugar que tiene décadas de experiencia en la preparación de este plato tradicional.

Se trata de Tamales Lilianas que ya tiene 32 años de deleitar a los comensales con su sazón y que cuenta con dos restaurantes en el Este de Los Ángeles a los que puedes llegar en transporte público, ya sea en autobús o en tren.

“La gente por lo general pide entre cinco a diez docenas de tamales”, dice Juan Manuel Santoyo, dueño de Tamales Lilianas. Agrega que los clientes los piden en cantidad no solo para la cena de Nochebuena, sino también para eventos previos, como reuniones de fin de año en las escuelas, celebraciones en iglesias y para las posadas.

Juan Manuel Santoyo es dueño de Tamales Lilianas. Crédito: Fotos: LA Metro – Mey Mitteenn/ El Pasajero | Cortesía

De sabores hay para todo gusto. Puedes elegir entre tamales de chile colorado con carne -los favoritos de los clientes- chile verde con carne y pollo con verduras. También hay opción vegetariana de rajas con queso y elote, y si te inclinas por lo dulce, puedes pedirte de fresa o de piña con pasas.

Juan Manuel dice que se prepara con tiempo para tener listos los insumos y cumplir con toda la demanda que hay en diciembre ya que sus clientes han buscado hacer pedidos hasta con un mes de anticipación. “Ya ahorita no tomamos pedidos, la gente viene y se forma para comprarlos al instante… Vienen cientos de personas a hacer línea, es una locura”, dice el propietario de Tamales Lilianas.

Cuenta que solo durante la semana de Navidad se llegan a vender entre 10,000 a 15,000 tamales diarios. “La época festiva es la mejor, yo quisiera dos navidades al año”, expresa Juan Manuel.

De por sí el negocio abre todos los días -excepto en Viernes Santo. No obstante, debido a la locura de los tamales por fin de año, Tamales Lilianas tendrá horario extendido. El domingo 24 de diciembre abrirán a las 2:00 am hasta las 8:00 pm; mientras que el lunes 25 de diciembre empiezan desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm.

Los inicios

Juan Manuel Santoyo nació en Zacatecas, México, y emigró a Los Ángeles en 1990. “Llegué donde un tío que tenía una panadería y ahí aprendí sobre repostería y a hacer pan dulce mexicano”.

Fue su tío quien le dio la idea de empezar a hacer tamales. Con eso en mente llamó a su suegra para obtener la receta y junto a su esposa, hicieron varios intentos hasta perfeccionar el sabor. Así, con los 50 dólares de capital que tenía, emprendió su negocio. “La primera vez sobre una caja de leche, puse mi ollita con solo 36 tamales -que en esa época solo fueron rojos y de rajas con queso”, recuerda.

Cuando lo sacaron de vender ahí, buscó un lugar sobre la avenida Brooklyn -hoy conocida como César Chávez. “Vendí años en la calle y cuando vi que la venta de tamales era rentable, me lancé a abrir el primer local de Tamales Lilianas, que está en la 1st Street, en 1991”. Quince años después, inauguró el segundo local, que está sobre la avenida César Chávez.

El negocio no para y Juan Manuel tampoco. A sus 71 años, el padre de dos hijos es un hombre enérgico que acude a su negocio los siete días de la semana para atender con calidez a sus clientes. Eso sí, dice que su esposa es la número uno en el negocio. “Ella se encarga de coordinar con las cocineras y les ha enseñado sobre el saborcito de nuestras comidas”.

En los restaurantes, que además de tamales ofrecen casi 38 platillos -entre tacos, burritos, chilaquiles, tostadas, enchiladas, flautas, caldos y más- todos ponen el hombro. “Somos como cualquier empleado. Yo también me meto a hacer de mesero, lavo ollas, envuelto tamales y mi hijo me ayuda. Mi hija se encarga de las redes sociales”.

Agrega que lo principal es la limpieza y la calidad de su producto. Dice que tener visión, echarle ganas y saber cómo cuidar el dinero es lo que le ha ayudado a salir adelante.

Este año su hija se encargará de la cena de Navidad. “Yo quizás en la mañana del 25 me coma un tamal con café… Es que el tamal recién hecho es una chulada”.

Tamales Lilianas tiene dos locales, aquí te decimos cómo llegar en transporte público:

Para ir al que se ubica en la cuadra 3448 1st St, Los Angeles, CA 90063, toma el tren de la línea E y baja en el paradero Indiana.

Para ir al que está en la 4629 E Cesar E Chávez Ave, Los Angeles, CA 90022, toma el autobús 70 y baja en César E Chávez / Dangler.

