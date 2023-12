Ryan García quiere ofrecerle un trato justo a Devin Haney para llevar a cabo la pelea que marcaría la primera defensa del título de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cinturón que le arrebató el estadounidense a Regis Prograis.

En un video en sus redes sociales, García le expresó a los fanáticos que podían estar seguros de que buscará de todas las formas posibles concretar el enfrentamiento porque está muy interesado y que si Haney no acepta quedará expuesto.

“Ustedes pueden confiar en mí. Cada vez que digo algo, intentaré hacerlo. Lo mismo aquí. Ustedes querían esta (pelea contra Haney) y ahora yo la estoy haciendo realidad. He estado enviando mensajes a Devin y, en ocasiones, Devin me ha respondido. Le envié un mensaje a Eddie (Hearn). Envié un mensaje a todos los que se te ocurrió que podrían hacer realidad esta pelea”, dijo.

Devin Haney también está interesado en concretar una pelea con Ryan García a continuación. Foto: Kelly Defina/Getty Images.

“También estoy listo para hacer el trato más justo y honorable para que la pelea se lleve a cabo. Así que ahí es donde estoy. Si él no quiere eso, entonces esa es la única vez que no sucederá, ¿y adivinen qué? Quedará expuesto. Devin, quiere esta pelea. Quiero esta pelea. Tank no quiere pelear contigo. Lo hago, a quemarropa, punto. Entonces, si quieres pelear conmigo y yo quiero pelear contigo, ahí lo tienes. No debería cambiar nada. Ese es el plan. Estoy muy interesado en derrotar a Devin Haney”, agregó.

Cabe destacar que Devin Haney confirmó que está en negociaciones con de Ryan García para una superpelea después que el mexoamericano le pidiera a su equipo a través de las redes sociales ponerse en contacto con el estadounidense.

“(La pelea con García es) algo de lo que estamos hablando. Estamos en negociaciones con Óscar y Ryan, el abogado de Ryan, el equipo de Ryan. Podría ser lo que sigue. Todavía estamos en las etapas iniciales de las negociaciones, así que tenemos que ver. Pero definitivamente Matchroom es parte del equipo”, declaró a The MMA Hour.

Después que Ryan García lo criticara tras su dominante triunfo ante Regis Prograis, Haney comenzó a ver como una posibilidad la mega pelea entre ambos. Además, tanto King Ry como Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, ya habían mencionado al nuevo campeón como potencial rival en su búsqueda por conquistar un título mundial. Ahora quedará por ver si este combate llega a buen puerto.

Devin Haney derrotó a Regis Prograis y le arrebató el título de 140 libras del CMB. Foto: Ezra Shaw/Getty Images.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

Sigue leyendo:

· Ryan García pide a su equipo ponerse en contacto con Devin Haney para hacer realidad la pelea

· Eddie Hearn cree que Devin Haney vs. Ryan García es una pelea enorme que se debe hacer a continuación

· Devin Haney cree que “una mega pelea” con Ryan García es una posibilidad tras derrotar a Regis Prograis