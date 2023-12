Théo Pourchair comentó que ha copiado el estilo de Fernando Alonso

Fernando Alonso, pese a ser uno de los pilotos con mayor edad en estos momentos de la Fórmula 1, aún demuestra que puede competir con cualquier piloto dentro de la pista. Esta temporada consiguió entrenar en el podio en las carreras de Bahréin, Arabia Saudí, Australia, Miami, Mónaco, Canadá, Países Bajos y Brasil.

Esto ha ocasionado que muchos pilotos que están entrando en el mundo de la máxima categoría del automovilismo se fijen en los detalles que hace el piloto asturiano al momento de estar detrás del volante de un monoplaza. El mejor ejemplo es el actual campeón de la Fórmula 2, Théo Pourchair, que confesó ser fanático de cómo maneja Alonso.

El joven piloto, que fue formado en la Academia Sauber, siempre comenta que es fanatico del piloto de la escudería de Aston Martin. En una de las últimas entrevistas que dio, mostró mucho respeto hacia Fernando Alonso.

Théo Pourchaire comenta que Fernando Alonso fue una de sus inspiraciones para entrar al mundo del automovilismo en la maxima categoría . (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

“He de confesar que Alonso me inspiró mucho para las salidas de carrera y los adelantamientos. En particular me gustaba lo que hacía cuando estaba en Ferrari”, dijo el actual campeón de la Fórmula 2.

Otra de las cosas que también comentó es sobre la estrategia que utiliza el piloto español al momento de las carreras y eso es una de las cosas que más le gusta del dos veces campeón del mundo.

“Fernando firma grandes salidas y luego realiza adelantamientos a uno o dos coches. Va a la derecha y luego a la izquierda, es como si jugara con los pilotos. Mi representante me aconsejó lo siguiente. Piensa en Alonso porque cuando hagas las salidas, te sentirás como si estuvieras en un videojuego. Disfruta y juega con los otros pilotos. En cualquier caso, Fernando es un grande y encima a sus 42 años sigue siendo competitivo” confesó Théo Pourchair

Una de las cosas que le preguntaron al piloto francés es que piensa el que pudiera conseguir Fernando Alonso si estuviera en el puesto de Sergio Pérez en la escudería de Red Bull.

“Desafiar a Max (Verstappen)” en el caso hipotético de que ambos conformaran la alineación de Red Bull. “Estoy seguro de ello”, confirmó Pourchair.

