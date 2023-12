Eric del Castillo se sincera y revela que él y su esposa llevan años durmiendo separados

A pesar de que el primer actor Eric del Castillo tiene uno de los matrimonio más estables y formales del medio del espectáculo con Kate Trillo, la realidad es que no todo es miel sobre hojuelas en su relación, pues de un tiempo a la fecha ya no duermen en la misma cama.

Lo anterior fue confesado por el propio histrión en una entrevista que tuvo con el programa ‘Sale el Sol’, emisión en la que habló, como pocas veces, de su vida en pareja y sobre las razones por las que cada quien duerme en su propia cama.

“Es muy saludable y muy recomendable”, compartió el papá de Kate y Verónica del Castillo acerca de la decisión que tomaron para mantener viva la llama de la pasión tras más de 50 años de matrimonio.

Sus comentarios fueron reforzados por su pareja, quien aseguró que con su decisión se terminaron los pleitos que tenían por ver la televisión o porque él solía destaparla mientras dormía, por lo que optaron por no convivir en la misma cama, ni en la misma recámara, durante sus horas de sueño.

“No me deja ver la televisión, a mí me gusta poner mi serie en la noche y está cámbiele y cámbiele y me jala las cobijas y me destapa, no, vete a dormir a otro cuarto y estamos tan contentos”, se sinceró Doña Kate sobre la sabia decisión que tomaron por el bien de su matrimonio.

