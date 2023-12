No será el “Turco” Mohamed: Boca Juniors anunció acuerdo con Diego Martínez como nuevo DT del equipo

El misterio está prácticamente resuelto y Boca Juniors ya tendría DT oficial para la próxima campaña, a falta únicamente de la firma; destaca que no será Antonio Mohamed, quien desde antes de su renuncia a los Pumas de la UNAM había desatado los rumores de una posible incorporación al club xeneize.

Boca Juniors, a través de su cuenta oficial de información “Esto es Boca”, difundió en redes sociales un mensaje en el que revela que Diego Martínez será el nuevo DT del club, en sustitución de Jorge Almirón, quien renunció al banquillo tras la derrota contra Fluminense en la final de la Copa Libertadores.

“Boca y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato”, indicó la institución deportiva a través de sus redes sociales secundarias.

#Entrenador



Boca y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El Club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato. pic.twitter.com/yL1Qzq09Q2 — Esto es Boca (@estoesboca_ok) December 26, 2023

Se espera que el nuevo director técnico esté al frente de la plantilla a partir del 2 de enero próximo, después de que asuma el presidente electo de Boca, Juan Román Riquelme -en esta última semana del año-, quien entrará en funciones de la mano de futuro vice, Jorge Ameal, actual titular del club.

Actualmente, Martínez dirige Huracán, por lo que el anuncio ha causado desagrado en la dirigencia del ‘Globo’, ya que tiene un contrato vigente hasta junio de 2024, por lo cual su presidente reclama un resarcimiento económico para liberar al técnico.

La explosiva declaración del presidente de Huracán

Cabe mencionar que ante este conflicto el presidente de Huracán se convirtió en un auténtico torbellino de ira que explotó en contra del técnico tras enterarse de que se irá y amenazó con tomar medidas si no les pagan lo que corresponde por la rescisión.

“No me importa lo que diga Diego Martínez. Huracán reclama lo que le corresponde”, expresó David Garzón, presidente de la entidad ‘quemera’ en declaraciones a Radio Mitre. El dirigente adelantó que si la situación no se resuelve pronto tomará medidas contra el entrenador.

Más tarde, en una entrevista de radio en La Red fue aún más explícito y calificó al DT de irrespetuoso con el equipo que le abrió las puertas.

“Es real, llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Y nosotros nos tenemos que hacer valer. Pero bueno, está bien, no pasa nada, que vaya a donde quiera”, expresó sin miramientos.

¿Quién es Diego Martínez?

Martínez nunca jugó en Primera División y fue un destacado jugador del ascenso. Tras cerrar su carrera en Estudiantes de Buenos Aires en 2011, como entrenador debutó en la máxima categoría en Godoy Cruz de Mendoza.

Uno de sus logros fue llevar a Tigre a primera, donde llamó la atención por sus estrategias de juego ofensivo, por momentos riesgoso, y su interés de incluir juveniles junto a jugadores más experimentados.

Su relación con Boca comenzó a través de proyectos de cantera que lo vincularon con la academia del Barcelona español con el Atlético Luján bajo la dirección de Jorge Raffo, quien era el coordinador de las inferiores del club de la Ribera.

También estuvo involucrado en el desarrollo de talentos jóvenes de Boca, donde trabajó con jóvenes estrellas como Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Mateo Retegui. Actualmente, Martínez consiguió la permanencia de Huracán y lo salvó del descenso, tras una mala temporada.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Boca Juniors quiere quitarle a los Pumas al “Turco” Mohamed, según reportes

· El “Turco” Mohamed y su millonario precio de salida de Pumas

· Antonio Mohamed presentó su renuncia a Pumas por “temas familiares”