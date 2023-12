Chiquis Rivera se luce en ropa interior al tomarse una selfie

En pleno invierno Chiquis Rivera subió la temperatura, pues compartió en sus historias de Instagram una selfie que la muestra sentada en la cama y usando ropa interior negra que resaltó sus caderas.

La cantante también sorprendió a sus más de cinco millones de seguidores en esa red social con una colección de fotos en las que aparece con su familia y su novio Emilio Sánchez; por supuesto, no podía faltar su mascota Pancho. Ella escribió junto a las imágenes un mensaje por estas fiestas de fin de año: “¡Feliz Navidad a todos ustedes, de parte de nuestra pequeña gran familia!”

Desliza para ver todas las fotos

Chiquis se encuentra tomando unas merecidas vacaciones, pero el año próximo regresará con nuevos proyectos. Su gira Abeja Reina Parte 2 fue todo un éxito, y actualmente promociona el álbum Bee Side, que contiene canciones que se convirtieron en favoritas en sus shows, como “La negra Tomasa”, “Paloma Blanca” y “Pa’ Ti”, así como “Got It From My Mama”, su dueto con Honey County.

Con motivo del lanzamiento de ese disco, la hija de Jenni Rivera escribió un mensaje para sus fans: “Me llena de orgullo poder presentarles esta nueva producción que representa un arduo trabajo y desarrollo musical. Para mí es una obra que refleja mi crecimiento y versatilidad como artista y cantautora. Un álbum que refleja mi esencia, pasión y amor por la música, que espero disfruten tanto como yo al escucharlo”.

En su faceta como empresaria Chiquis se alió con Kenia Ontiveros para lanzar un té que ayuda a bajar de peso, y ellas mismas lo promocionaron: “Es buenísimo para el balance de las hormonas, para la inflamación, para el apetito, cuando estás amamantando, porque tenemos que controlar eso, y todas las mujeres pueden tomarlo. Si estás embarazada no lo tomes, pero si eres una mamacita, también puedes tomarlo, porque es para todas”.

Con su canción “La Que Manda” como fondo musical, la artista compartió un clip en el que muestra su transformación en el camerino, y de usar un holgado conjunto deportivo cambia a lucir espectacular en un ajustado body con brillos. El mensaje que escribió fue: “La Que Manda…. Eres TÚ!” ❤️‍🔥💪🏻

