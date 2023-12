Agenda de Eventos: qué hacer en Los Angeles del 28 de diciembre al 3 de enero

Año Nuevo en DTLA

Para celebrar la llegada del año nuevo, la ciudad de Los Angeles tiene preparada la fiesta de fin de año más grande de la costa oeste en el Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles). Habrá dos escenarios con música de varias mujeres DJ, como La Doña, Carolina Márquez y Linda Nuves. A la medianoche se hará el conteo regresivo con un espectáculo artístico que se proyectará en el ayuntamiento de la ciudad. También habrá actividades familiares e instalaciones de arte interactivas, así como venta de comida y bebidas. Domingo 8 pm a 12:30 am. Entrada gratuita. Informes grandparkla.org.

Foto: Music Center LA

San Diego Zoo en el desfile

Este es el tercer año que la San Diego Zoo Wildlife Alliance participa en el Desfile de las Rosas, donde presentará la carroza “It Began with a Roar” (Comenzó con un rugido), que desplegará una gran cantidad de historias del Zoológico de San Diego que han inspirado a generaciones a cuidar y proteger la vida silvestre. El tradicional desfile, en su edición 135, recorrerá el bulevar Colorado de Pasadena a partir de las 8 am. Se puede ver en cualquier punto de esta calle en sus cinco millas de recorrido. Evento gratuito. Informes tournamentofroses.com.

Foto: San Diego Zoo

Museo con horario festivo

Los fans del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) pueden celebrar esta temporada con amigos y familiares en este icónico museo que ofrece un horario extendido especia para estas fechas. Los visitantes tendrán acceso a las nueve exhibiciones, así como a todas las instalaciones de arte al aire libre. Lunes a jueves 11 am a 6 pm; viernes 11 am a 8 pm, y sábado y domingo 10 am a 7 pm (estará abierto el miércoles, día en que el museo está cerrado). Boletos desde $10; gratis para residentes del condado de Los Angeles menores de 17 años. Informes lacma.org.

Foto: Archivo Crédito: Eduardo Delgado

Concierto de fin de año

La banda de música del mundo, Pink Martini, con su singular y multifacética vocalista, China Forbes, regresa al Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) para despedir el 2023 al ritmo de samba, música bailable de la Cuba de los años treinta, música dance y sonidos parisinos. Domingo 7 y 10:30 pm. Boletos desde $139. Informes laphil.com.

Foto: Archivo Crédito: Archivo

Celebración japonesa

Little Tokyo, en el centro de Los Angeles, tendrá su celebración japonesa de año nuevo en la Japanese Village Plaza (335 E. 2nd St., Los Angeles) con una serie de eventos culturales que patrocina la Cámara de Comercio japonesa del sur de California. Habrá entretenimiento, música y actividades culturales, como un show de moda de kimonos. Lunes 10 am a 3 pm. Evento gratuito. Informes littletokyola.com.

Foto: Japanese Chamber of Commerce of Southern California y James Giovanni Pan.

Magia en el Queen Mary

En su reapertura luego de tres años de permanecer cerrado debido a la pandemia, el barco Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach) presenta el regreso del mago y aparicionista residente, Aiden Sinclair, que debuta con la producción 57 Ghosts, un show de ilusiones paranormales a bordo de la histórica nave presentado por el aparicionista Michael Rangel. La experiencia teatral combina tradiciones de espiritualismo y entretenimiento al tiempo que se cuentan historias de los que han vivido a bordo del único trasatlántico que ha zarpado. Solo mayores de 16 años. Boletos $100. Informes 57ghosts.com.

Vuelven los dinosaurios

La experiencia interactiva de dinosaurios, Jurassic Quest, regresa más grande que nunca al sur de California. Las familias pueden caminar entre la manada más grande de dinosaurios del país. La primera parada es en el Convention Center (800 W. Katella Ave., Anaheim), para luego continuar en el County Fairgrounds de Ventura, el Fairplex de Pomona y el OC Fair and Event Center de Costa Mesa. De hoy jueves al domingo en Anaheim. Boletos desde $23. Informes jurassicquest.com.

Foto: Jurassic Quest

Lo nuevo en el Petersen

La primera exhibición de autos Tesla, Inside Tesla: Supercharging the Electric Revolution, que abrió en noviembre de 2022 en el Petersen Automotive Museum (600 Wilshire Blvd., Los Angeles), agregó a esta muestra tres de las primeras Cybertrucks Tesla que se fabricaron; termina el 24 de abril. Además, el museo se asoció con el Instituto Smithsonian para presentar The Negro Motorist Green Book, que ofrece una visión inmersiva de cómo esta guía sirvió como la biblia de viaje de las personas negras, así como la realidad de los viajes de los afroamericanos en Estados Unidos en la mitad del siglo pasado. Termina el 10 de marzo. Boletos desde $11. Informes petersen.org.

Foto: Museo Petersen

Parque de arte

Luna Luna: Forgotten Fantasy es un espectacular escaparate del primer parque de atracciones de arte del mundo. Abrió sus puertas al público en Los Angeles (1601 E. 6th St., Los Angeles) por primera vez desde 1987, cuando la fantástica feria apareció en Hamburgo, Alemania. Las atracciones se empacaron y se almacenaron en Texas por casi cuatro décadas. Ahora se muestran en una área de 60 mil pies cuadrados, con atracciones únicas e instalaciones interactivas realizadas por 15 renombrados artistas de todo el mundo, entre ellos Sonia Delaunay, Salvador Dalí, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, David Hockney, Rebecca Horn y Roy Lichtenstein. Por tiempo limitado. Boletos desde $20. Informes lunaluna.com.