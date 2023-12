Deteniendo a los ladrones: cómo evitar que roben tus paquetes de la entrada de tu casa

Sigue estos pasos para proteger tus entregas de los ladrones

By Daniel Wroclawski

Sabes que la temporada festiva ha llegado cuando los camiones de entrega de Amazon, FedEx y UPS inundan las calles, dejando paquetes de todas las formas y tamaños en las entradas de las casas, puertas y en los vestíbulos de los apartamentos. Pero esta señal característica de la temporada de compras navideñas también significa que los ladrones de paquetes estarán al acecho, robandose esos paquetes más rápido que el Grinch en Nochebuena.

De hecho, según una encuesta representativa realizada a nivel nacional por Consumer Reports en septiembre del 2021 a 2,341 adultos, el 11% de los estadounidenses tuvo al menos un paquete robado de su casa el año pasado. Dentro de ese grupo, al 64% le robaron un paquete al menos dos veces durante el año pasado.

Varios factores influyen en la probabilidad de que te roben un paquete. El robo de paquetes fue más común en viviendas multifamiliares que en casas individuales. También ocurrió con más frecuencia en áreas urbanas (16%) que en suburbios (9%) y zonas rurales (8%). Además, los robos afectaron de manera desproporcionada a personas más jóvenes y a hogares con ingresos más bajos: el 21% de los estadounidenses que fueron afectados tenían ingresos menores a $30,000 al año y se encontraban en el grupo de edades entre 18 a 29 años. (Sólo el 8% de los afectados ganaba más de $30,000 al año, y el 9% tenía 30 años o más).

Evita que te roben tus paquetes • Descubre si te robaron un paquete • Qué hacer si te roban un paquete

Pero hay muchas cosas que puedes hacer para reducir los riesgos. Los pasos prácticos que mencionamos a continuación pueden ayudarte a mantener alejados a los ladrones de tus paquetes. Y si te roban un paquete, te explicamos qué hacer para obtener un reemplazo o un reembolso.

Evita que te roben tus paquetes

Aquí tienes seis formas de hacerle más difícil a los ladrones de paquetes que se lleven tus compras.

1. Si realizas un pedido en Amazon o Walmart, considera la posibilidad de darles acceso al interior de tu propiedad

Los miembros de Amazon Prime en áreas selectas pueden registrarse en Amazon Key, un servicio que autoriza al conductor de tu entrega de Amazon a ingresar a tu garaje y dejar tus pedidos ahí adentro de forma segura. Walmart ofrece su propia versión de este servicio, llamada Walmart+ InHome, con la opción adicional de que sus repartidores entren a tu casa para poner algunos de los productos de despensa que compraste en tu refrigerador.

Para Amazon Key, necesitas el control de garaje inteligente Chamberlain MyQ por $30, o un Kit Genie Aladdin Connect WiFi RetroFit por $65. Para Walmart+ InHome, el modelo Chamberlain es tu única opción. Probamos ambos como parte de nuestras revisiones de dispositivos para abrir las puertas de garajes inteligentes y descubrimos que el modelo Chamberlain es mucho más fácil de configurar y usar. Si ya tienes un sistema Chamberlain, LiftMaster, Craftsman (o Genie o Overhead Door, para Amazon Key) que se conecta a WiFi, no necesitarás estos dispositivos adicionales.

Configura uno de estos dispositivos con acceso a Internet con el motor de la puerta de tu garaje para permitirle al repartidor de Amazon o de Walmart que pueda abrir y cerrar la puerta del garaje (a través de un teléfono inteligente). Amazon Key también te permite conectar un timbre de video Ring, que cuesta entre $65 a $350; una cámara de seguridad Ring, de 60 a 250 dólares; o una cámara de seguridad MyQ, por $150, para poder grabar video de la entrega.

Amazon Key requiere una membresía de Amazon Prime. Las entregas de Amazon Key solían ser gratuitas con la membresía. Sin embargo, ahora cuestan $2 por entrega a menos que configures tu día Amazon con el día de entrega preferido de Amazon Key. Esto agrupa tus pedidos de Amazon Key en una entrega semanal, esto posiblemente le ayude a Amazon a reducir sus costos de entrega.

Walmart+ InHome representa un nivel más alto dentro de la suscripción de Walmart+. Cuesta alrededor de $20 al mes o $138 al año. Quienes ya son miembros de Walmart+ pueden actualizar su membresía para que incluya este servicio de InHome por $7 adicionales al mes o $40 al año. No hay cargos de envío siempre y cuando el total de tu pedido sea de $35 o más.

Probamos el servicio de Amazon Key In-Garage Delivery y descubrimos que funciona sin problema. Puedes leer nuestra reseña completa. Aún no hemos puesto a prueba la entrega a domicilio de Walmart+ InHome, pero vale la pena mencionar que el servicio no es compatible con cámaras de seguridad como lo hace Amazon Key. Para verificar si alguno de estos servicios está disponible en tu área, visita las páginas de internet de Amazon Key y Walmart+ InHome.

Compra el control de garaje inteligente Chamberlain MyQ: Amazon, Best Buy, Chamberlain MyQ, Home Depot, Lowe’s, Walmart

Compra el kit Genie Aladdin Connect Wi-Fi RetroFit: Amazon, Home Depot, Overhead Door Parts Online, Walmart

2. Supervisa la entrada de tu casa con una cámara de seguridad o un timbre con cámara

Con una cámara vigilando, puedes monitorear tu propiedad desde cualquier lugar y grabar cualquier actividad que se registre. En nuestra encuesta, el 21% de los estadounidenses a quienes les robaron un paquete el año pasado instalaron un timbre con cámara a raíz del robo. Algunas cámaras, como Logitech Circle View Doorbell y la cámara de seguridad Arlo Essential, pueden incluso detectar si hay paquetes en tu puerta. (Ten en cuenta que esta función puede requerir una tarifa mensual, según la marca y el modelo).

Si las cámaras son visibles, eso por sí solo podría alejar a posibles ladrones de tu propiedad. Consumer Reports ha probado más de 140 cámaras de seguridad y timbres con cámaras de video inalámbricas. A continuación, encontrará dos de nuestras mejores recomendaciones. Para más opciones, revisa nuestras calificaciones completas de cámaras de seguridad para el hogar y nuestra lista con reseñas de las mejores cámaras de seguridad con reflectores.

Wyze Cam v3 Pro WYZEC3P

Ring Gen 2 2020

3. Proporciona instrucciones especiales al servicio de entrega

Algunos servicios te permiten indicar dónde pueden dejar tu paquete en caso de que no estés en casa. Con servicios como My Choice de UPS, el Delivery Manager de FedEx y USPS Informed Delivery, puedes indicarle a las personas que entregaran tu paquete que lo dejen en un lugar específico, como en una puerta de la parte de atrás de tu casa o con el superintendente del edificio.

FedEx y UPS también te permiten actualizar la dirección de tu entrega a otra diferente (como la casa de un vecino), detener la entrega por un tiempo determinado si estás de vacaciones o cambiar la fecha de entrega a un día diferente. Ambas compañías también tienen como socios a comercios locales, como tiendas, farmacias y supermercados, que han aceptado recibir entregas de paquetes para clientes.

Otra opción es enviar los artículos a una de las tiendas físicas del minorista para que los recojas tú mismo, esto puede ayudar a que te ahorres los gastos de envío.

Muchos, pero no todos, de estos servicios son gratuitos. Por ejemplo, UPS y FedEx cobran tarifas por solicitudes en línea para cambiar las entregas a otro día o lugar diferente. Con UPS en particular, puedes elegir entre pagar una tarifa por entrega individual o pagar una suscripción anual.

4. Utiliza un buzón de entrega de paquetes o un lugar de entregas Amazon

En lugar de que se queden tus paquetes sin protección en la puerta de tu casa, puedes indicarles que dejen tus paquetes dentro del buzón de entregas en tú propiedad. En el 2022, evalué tres buzones de entregas fabricados por Danby, Keter y Yale y descubrí que eran una solución aceptable, siempre y cuando puedas lograr que tus repartidores los utilicen (lo cual puede ser todo un reto). Su precio varía entre $200 y $400, algunos tienen funciones inteligentes como notificaciones a tu teléfono celular cuando recibes una entrega, la capacidad de abrirlas y cerrarlas desde tu teléfono inteligente y cámaras de seguridad integradas.

Otra alternativa: las compras realizadas en Amazon se pueden entregar en un locker de Amazon o en un lugar físico de entregas (Amazon counter). Están disponibles en cientos de ciudades y municipios , incluidos muchos supermercados Whole Foods Market. Los Amazon Lockers son casilleros de autoservicio donde puedes recoger tus pedidos, mientras que los Amazon Counters son puntos o lugares de entrega de donde puedes recoger tus pedidos y son atendidos por el personal de tiendas minoristas y de pequeños negocios que se han asociado con Amazon. Algunos de los Lockers y los Counters de Amazon participantes también pueden aceptar devoluciones.

Al realizar tu compra en Amazon, selecciona la ubicación de un locker o un Amazon counter en la dirección de entrega. Una vez que tu paquete sea entregado, tendrás un número determinado de días para recogerlo. El plazo para recogerlo estará indicado en tu correo de confirmación. No hay ningún cargo por este servicio.

5. Lleva un seguimiento de tus paquetes registrándote para recibir alertas

FedEx Delivery Manager, UPS My Choice y USPS Informed Delivery ofrecen alertas a través de mensajes de texto, correos electrónicos y/o aplicaciones móviles para que sepas cuándo se realizará la entrega y puedas ajustar tu horario como consecuencia.

USPS Informed Delivery eleva estas alertas a otro nivel al permitirte ver imágenes digitales de tus entregas y su ubicación sin tener que ingresar los números de rastreo. De esta manera, puedes asegurarte de estar en casa si esperas que te llegue algo importante.

6. Exige una firma de recibido

De esta manera, los paquetes no se dejan simplemente afuera de tu casa. Sin embargo, tienes que estar en casa disponible para recibir el paquete.

Descubre si te robaron un paquete

FedEx, UPS y el Servicio Postal de Estados Unidos indican que no cubren robos de paquetes que han sido entregados.

Si tu paquete desaparece, sigue estos pasos.

Revisa si el paquete fue entregado

Llama a la compañía de envíos para confirmar que el artículo se dejó en tu casa y que nadie, como un vecino con buena intención o un superintendente del edificio, se lo llevó a tu nombre. Si el paquete o su contenido fueron robados o se perdieron mientras este se encontraba bajo posesión de la empresa de envíos, es posible que tengas derecho a una compensación. La mayoría de los paquetes enviados por UPS, por ejemplo, tienen una cobertura automática de hasta $100 en caso de pérdida o daño.

Revisa las cámaras de seguridad de tu hogar

Si tienes una cámara de seguridad o un timbre con cámara de video, revisa las imágenes para ver si tu paquete fue entregado o si alguna persona se lo robó.

Qué hacer si tu paquete es robado

Ponte en contacto con el minorista

Los minoristas tienen políticas diferentes sobre cómo manejar el robo de paquetes. Algunos, como Target, tienen cláusulas en letra pequeña que establecen que el riesgo de pérdida se transfiere al comprador cuando la compra se entrega a la empresa de envío. Aun así, no está de más preguntar. Según nuestra encuesta, esta es una de las acciones más comunes que realizan las personas afectadas, el 58% de los estadounidenses a quienes les robaron un paquete hicieron esto.

Contacta a la empresa de envíos

A menudo las empresas de envío requieren que el remitente, no el destinatario, sea quien inicie un reclamo. Si el minorista no coopera, comunícate con la empresa de envíos lo antes posible. Tienes un número de días limitado para presentar un reclamo. Según nuestra encuesta, el 40% de los estadounidenses a quienes les robaron un paquete le notificaron a la compañía de envíos; el 25% solicitó un reembolso completo.

Revisa los beneficios de tu tarjeta de crédito

Muchas tarjetas de crédito ofrecen protección de compra que cubre artículos perdidos o robados. Si hiciste la compra con tu tarjeta de crédito, puedes presentar un reclamo con la entidad que emitió tu tarjeta, dice Daniel Blinn, abogado gerente de Consumer Law Group en Rocky Hill, Connecticut. Si eso no funciona, Blinn recomienda solicitar un reembolso de tu cargo a tu compañía de tarjeta de crédito. Según nuestra encuesta, el 12% de las personas que sufrieron el robo de un paquete hicieron eso.

Revisa tu seguro

Como último recurso, es posible que puedas obtener una compensación a través de tu seguro para propietarios de viviendas o de arrendamiento. Sin embargo, esas pólizas generalmente tienen deducibles de $500 a $1,000 o más, por lo que dependiendo del valor del contenido, tu seguro podría no ser útil.

Considera involucrar a la policía

Para una compra pequeña, tal vez no quieras tomar esta medida, pero es posible que necesites un reporte de la policía si presentas un reclamo ante un minorista, una empresa de envíos, una compañía de tarjetas de crédito o una compañía de seguros. Nuestra encuesta indicó que el 9% de los estadounidenses a quienes les robaron un paquete presentaron un reporte policial para recuperar el valor del artículo.

