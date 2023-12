Kim Kardashian compartió su rutina de belleza para verse bien en estas fechas

Kim Kardashian siempre luce bien, sobre todo en momentos especiales como las fiestas navideñas. Si bien es cierto, la socialité utiliza los mejores productos para el cuidado de la piel, también utiliza algunas herramientas que la ayudan lucir radiante.

Ahora, luego de la celebración de Navidad, Kim compartió con sus seguidores en Instagram algunos trucos de su rutina de belleza para verse bien en esta época del año.

A través de sus historias de Instagram, Kim Kardashian publicó una peculiar foto de ella mientras hacía uno de los pasos de su rutina de belleza.

“Puedes encontrarme aquí mismo… ¡con luces rojas en la cara, el cuello y las manos! Estoy tan obsesionada con estos (productos) que los regalé este año”, escribió Kim en la publicación.

En la foto se puede ver a Kim con una máscara de luz roja de la marca Currentbody, que muchas celebridades utilizan por sus beneficios en la piel. Incluso, la máscara ganó el premio a Producto Estrella por parte del equipo de moda y belleza de la revista People.

Kim no sólo utiliza la máscara de luz roja sobre su rostro. En la foto se le ve usando otros productos de la marca sobre sus manos y cuello.

La máscara utiliza la terapia de luz LED para aumentar la producción natural del colágeno en la piel, lo cual mejora las arrugas, líneas de expresión y hasta disminuye el enrojecimiento.

Photoshop en las fotos navideñas de Kim Kardashian

Esta semana, Kim Kardashian compartió varias fotos junto a sus hijos de su celebración navideña.

Kim posó junto a sus hijos frente a la decoración de Navidad de su casa, formada por pinos cubiertos con nieve, y lució un bello vestido gris con ligeros tonos azulados; sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales.

En una de las fotos de Kim en la que aparece junto a su hija North West, hubo un detalle que llamó la atención de todos: tiene dos pulgares.

La socialité, al igual que el resto del clan Kardashian, es conocida por hacer algunos retoques en sus fotos para lucir mejor, y esta vez no fue la excepción. El detalle en la imagen de Kim no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes no dudaron en preguntarle por qué tenía dos pulgares.

“¿Por qué tienes dos pulgares?” o “Creo que es un claro error de edición, todos sabemos que Kim es famosa por editar”, eran algunos de los comentarios en la publicación, en la que también otros seguidores la defendieron: “Sus muñecas están juntas”, escribió un seguidor.

Hasta el momento, Kim Kardashian no ha contestado los comentarios sobre el error en su foto. Esta no es la primera vez que ella o una de sus hermanas son protagonistas de una polémica similar.

En abril, Kim publicó un selfie en el que una de sus manos tenía nueve dedos.

