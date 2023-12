Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 28 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 103,857 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,345,087 seguidores. El artista es popular por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que logró 103,857 de me gusta. “Salí a mirar la luna pero terminé mirando mis fotos #Amigos conectando con mi esencia.”, indicó en su publicación.

2- Lili Estefan: 7,545 Likes

Seguido de J Balvin tenemos Lili Estefan (@liliestefan), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La presentadora de televisión cuenta con más de 3,835,766 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 7,545 me gusta de su comunidad. “Graciasss mi amigo del alma @thestorytellerflower por este regalo de navidad, solo tuuuuuu puedes crear tanta belleza que nos dio alegría para celebrar la época más linda del año!! #nochebuena2023 @epiceventsmiami gracias por organizar la fiesta, sin ustedes dos no hay fiesta”, escribió la aclamada instagramer en su cuenta.

3- Adamari López: 3,889 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 8,959,776 seguidores. En su última publicación, Adamari López ha recibido un total de 3,889 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “#TBT no muy lejano así fue nuestra mañana de Navidad En familia, juntas y felices Me gustaría ver las de ustedes, ¿suben sus fotos y me mencionan? #Pijamas @versan__shop ..#christmas #navidad #navidadenfamilia #happy #navidad2023” y puedes verla justo debajo.

4- Irina Baeva: 3,807 Likes

Irina Baeva sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,948,627 seguidores. En su cuenta (@irinabaeva), la actriz es famoso por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post recibió 3,807 me gusta. “off to the next destination @alo”, escribió en ella.

5- Thalia: 3,289 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 21,226,558 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@thalia) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 3,289 me gusta. “Gracias por un año de infinitas bendiciones, de tanto amor, de tanto aprendizaje. Gracias por acompañarme en este viaje, por ser la fuerza que me motiva a seguir haciendo música. 2024 estoy lista ¡Feliz fin de año! Thalia”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días anteriores: