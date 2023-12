Horóscopo de Mhoni Vidente para 2024: qué le espera a tu signo zodiacal

Mhoni Vidente ha lanzado sus predicciones anuales para todos los signos del zodiaco. Conoce tus números, meses, días y colores de la suerte, de acuerdo con tu signo zodiacal.

Aries

En este año va a ser de doble suerte rápida para este signo con mucha suerte en cuestión de inversiones y dinero fácil.

La carta que los va a dominar es la Rueda de la fortuna, que te dice que tus mejore meses van a ser Febrero, Marzo, Agosto, Septiembre y Diciembre; que en esos meses podrás lograr cualquier objetivo que tengas en mente.

Tu golpe de suerte, con tus números 07 y 22, tu color de la abundancia es el amarillo y naranja, y encuentras el verdadero amor en este año con alguien del signo de Capricornio, Leo o Virgo que hablará de casamiento.

Día de la semana Martes; en sí para este signo va a ser un año lleno de buenas noticias y realización nuevos proyectos. En sí va a estar rodeado de personas muy importantes para así estar en un alto nivel de compatibilidad laboral, pero eso sí, tendrá que cuidar mucho lo que dice y controlar su temperamento tan fuerte para que no lo lleve a situaciones incómodas con los demás.

Recuerda que tu signo tiene todo para ser un exitoso así que trata de no sabotearte a ti mismo y lograr tus objetivos en este año, órganos que rige son la cabeza y la boca, que esto significa que el boca cerrada no entran moscas, que entre más prudente seas va a ser mejor en tu vida y trata de siempre de traer un cadena de plata en el cuello para que te sirva de protección del mal de ojo.

Una vida más saludable dejar a un lado de excesos de alcohol y comida que solo te va llevar a tener una salud muy deficiente así sigue una buena dieta y no dejar el ejercicio.

Recuerda que tu signo lo domina el ser controlador y el resentimiento que juntos hacen como una bomba de sentimientos por eso vas a tener que aprender a controlar tu carácter para que no tengas tantos problemas con tu pareja y amigos.

Será un año en cuestión de trabajo de tener dos y más ingresos económicos y eso te va a ayudar a tener más estabilidad.

En cuestión de escuela, seguirás con tus estudios, trata de tomar siempre carreras relacionadas al bienestar como política, abogado o relaciones públicas. En este año tendrás un embarazo de sorpresa, ten cuidado con problemas en el riñón, o sea, las infecciones.

Tauro

En este año te va a dominar la carta del Diablo, que nos dice que es un año de tener dinero a manos llenas, que debes de tener cuidado con los problemas legales o situaciones de inversiones ilícitas, que esta carta te recomienda siempre ser precavido.

Tus mejores meses son febrero, abril , mayo, julio y octubre, que en esos meses podrás realizar los cambios de casa o de trabajo que deseas para estar de lo mejor.

Tus números mágicos son 10 y 20, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Acuario, Virgo y Capricornio, que hablará de embarazo en este año.

Tu Año de aprendizaje, va a ser un año muy determinante para tu signo; decides el ser alguien en la vida y dejar todo lo negativo que te hacía estar estancado.

Recuerda que este año que es el año de la justicia divina le va a ayudar mucho a todos los nacidos bajo el signo de Tauro para que puedan llevar a cabo todo lo que tanto desean en la vida.

Día de la semana el Lunes. Ten cuidado con los gastos excesivos y trata de controlar tu impulso de comprar recuerda que este año lo va dominar el dinero así que trata de ser más cauteloso a la hora de gastar.

Los solteros de este signo encuentran el amor verdadero; tu punto débil en tu cuerpo, tu aparato reproductor, así trata de siempre estar checándote con tu médico cualquier infección.

Va a ser un año de bendiciones en todos los sentidos, será el signo que regirá este año como líder y empresarial.

Vuelves a estudiar y estar tomando muchos cursos de superación personal. Ten cuidado en cuestiones de caídas y dolores de rodillas y este año hablar de operación, pero no será grave y te recuperas muy rápido.

Será un año muy bueno en cuestiones de conocer gente muy importante y tener muchas amistades en el gobierno.

Será un año de muchos viajes, pero sobre todo de placer y vacaciones. Conocerás lugares donde nunca habías ido. Ten cuidado con las enfermedades de familiares muy directos y trata de estar al pendiente de ellos.

Géminis

En este año la carta que te va a dominar va a ser El Emperador, que nos dice que va a ser tu gran año de tener fuerza laboral así que no lo desaproveches que son tiempos de crecimiento en todo lo profesional.

Tus mejores meses van a ser Abril, Junio, Julio, Septiembre y Diciembre que en estos meses serán de logros personales y poder económico. Tus números mágicos son 02 y 17, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles Libra, Acuario y Aries, que vas a tener la oportunidad de volver a creer en el amor.

En este año vas a estar reorientando tu nueva vida para así lograr lo que tanto deseas, recuerda que tu signo su elemento es el aire y eso te hace pensar siempre con el cerebro por eso siempre caes en problemas en todos los sentidos pero este año va a ser de mas fuerza espiritual para así romper con todo lo negativo que venías cargando del año pasado.

Día de la semana el Miércoles, que eso significa que serás el signo que comience todo lo relacionado a lo laboral y comunicaciones serás el signo encargado de dar los avisos importantes en tu trabajo, así que este año el Géminis será el signo con más importancia en todo la relacionado a relaciones empresarial y políticas.

Tu punto débil va ser el estómago e intestino por eso te recomiendo no guardarte los corajes y malos ratos, tu trata siempre de decir lo que sientes y piensas, pero sin ofender y así no quedarte con esa energía negativa y recuerda también empezar un régimen de alimentación más saludable.

Tu metal la plata, por eso te recomiendo que uses siempre una moneda de plata en tu cartera para que sea tu talismán de buena suerte en este año.

Ten cuidado en este año mucho con las traiciones de amores nuevos, siempre vete con mucha cautela recuerda tu signo lo domina el enamorarse muy rápido si tener límites.

Decides vender una propiedad familiar; será un año muy bueno en cuestiones de negocios propios y de hacer cosas por tu cuenta. Toma cursos de diseño y administración. Será un año de viajes, estudias otra vez inglés y otro idioma. Te vas de intercambio unos meses al extranjero.

Cáncer

En este año para tu signo tendrás también la doble suerte rápida en todo lo relacionado en negocios y proyectos nuevos de gran inversión, así que trata de acumular la riqueza y poder comprar lo que tanto deseas.

Tu carta del tarot te dice El Carruaje, que es el tiempo de crecer sin límites, que no te detengas por nada ni por nadie que siempre seas fuerte en tu mentalidad.

Tus mejores meses son Enero, Mayo, Junio , Agosto y Noviembre, que tus números mágicos son 08 y 15, tu color de la buena suerte es rojo y amarrillo, tus signos compatibles son Piscis, Aries, Escorpio y Capricornio, que este año hablarás de casamiento.

Día de la Semana el Lunes, por eso lo rige la fuerza y la determinación a este signo en este año que va a ser de unos de más afortunados en cuestiones de abundancia y estabilidad económica.

El órgano que rige la mente, es decir, su capacidad de pensamiento lo hace ser unos de los signos más inteligentes y que esto los va a llevar a ser los descubridores de proyectos importantes en este año.

Metal el cobre que esto nos dice que el signo de Cáncer va a dominar por completo todo lo que sea relacionado artes. Viajes e inversiones mercantiles en sí por eso se les recomienda estudiar una carrera referente a estos actitudes y verán reflejado su éxito.

También este año va ser muy importante en cuestiones de formar una familia y a los que están con pareja estable les veo un embarazo.

Recuerda que el signo de Cáncer es el más conquistador del Zodiaco y este año va a ser de muchos amores nuevos que van a dejar huella en tu vida.

Deberás tener cuidado con las enfermedades de hormonas y nervios que ese va ser tu punto débil.

Recuerda que tu signo lo domina la intensidad, es decir, que empiezas muy bien y después le pierdes interés pero este año será diferente tendrás la tenacidad de terminar todo lo que comiences, pero también tu signo lo domina lo cambiante del carácter y de enojarse si no le salen las cosas como tú quieres y por eso tendrás que medir este año ese temperamento para que puedas avanzar en tu vida y no destruir todo o que haces en un solo momento por un enojo. Será un año de muchos viajes.

Leo

En este año va a ser de grandes éxitos para tu signo que los astros lo van estar bendiciendo con todo lo que desea hacer en cuestión de inversiones y negocios, pero eso sí, tendrá que cuidar mucho sus palabras para que las envidias no le tengan tropiezos.

La carta del tarot va ser el Loco que no dice que en este año es de madurar y tener la capacidad de aprender de lo vivido.

Tus mejores meses son Enero, Marzo, Julio, Agosto y Diciembre que en estos meses podrás los cambios necesarios para estar de lo mejor. Tus números mágicos son 12 y 21, tu color de la abundancia es el amarillo y naranja. Tus signos compatibles Aries, Sagitario y Capricornio.

En este año va a ser el volar sin miedo, es decir, dejar a un lado todas las inseguridades y empezar a lograr lo que tanto deseas en tu vida. En sí este año será muy bueno para todos los nacidos bajo este signo sobre todo la fuerza e influencia que tendrán con los demás signos.

En sí serás el líder natural y de gran ayuda para todos los que te rodean. En los primeros meses del año tomas una decisión de cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo fuera de tu país por cuestiones de un proyecto nuevo de trabajo.

Tu día de la semana es el Miércoles, que esto significa que tendrás toda la suerte en cuestión de asuntos legales y de permisos de migración que se te darán sin tropiezos y el día que te lo autorizan va a ser un Miércoles.

Tu punto débil va a ser la mente y el stress por eso te recomiendo que no te alteres tan fácil y trata de encontrar una solución a todos los problemas que se te presenten para que no sufras de estas enfermedades.

Recuerda que los nacidos bajo el signo son muy impulsivos y a veces no controlan las palabras y acciones negativas y eso los hace tener varios tropiezos en la vida sobre todo en cuestiones amorosas.

El signo de Leo son muy orgullosos casi nunca piden perdón por eso trata de este año cambiar de actitud.

En cuestión de salud será un año de metamorfosis; decides cambiar por completo tu look y verte de lo mejor en todos los sentidos.

Será un gran año para ti en tu físico que te llevará a realizar varias operaciones estéticas. Será un año de muchos viajes por trabajo y placer.

Virgo

En este año la carta del tarot que es el Sol nos dice que vas a tener uno de tus mejores años, es decir, vas a poder consolidar lo que tanto deseas como un mejor trabajo y tener una casa propia; en sí va a ser un año de logros, pero eso sí, deberás tener cuidado con los pleitos amorosos que pueden llegar al divorcio.

Tus mejores meses son Marzo, Abril, Septiembre, Octubre y Diciembre que en estos verás reflejo tus esfuerzo en lo económico, es decir, más dinero en tu cartera. Tus números mágicos son 01 y 16, tu color es el amarillo y verde, tu compatibilidad en el amor Capricornio, Aries y Tauro.

Va a ser tu año de compromiso formal y casamiento tu signo decides ser más estable en cuestión de pareja.

Debes de mantener tu buena actitud en todo lo quieras realizar que en este año, recuerda que tu signo va a atravesar por unas energías muy fuertes que tú serás el encargado de hacerlas llevar a lo positivo y dejarte llevar por ningún persona negativa en tu vida.

Recuerda que tu eres el amigo de todos y tu signo en este año se va a encargar de hacer las relaciones públicas y sociales más fuertes así te recomiendo que tomes un curso de comercio exterior y idiomas que eso te va ayudar mucho en tu futuro y va a ser un año de crecer en cuestiones económicas, es decir, vas a poder llevar a cabo todo lo que tienes en mente de negocio propio, pero eso sí, trata de no sabotearte tú mismo y creerte que puedes lograr todo lo que tienes en mente.

Día de la semana el lunes, esto significa que tu serás el que tome la última decisión de algún proyecto de trabajo y tu mejor área van a ser las ventas. Tu punto débil son el cerebro y el stress así debes de mantener una dieta salúdale y más ejercicio en este año para que tu cuerpo se mantenga de lo más sano posible y dejar las preocupaciones a un lado y no hacerte presa de el alcohol o vicios.

Tus peores meses son enero y julio así que trata de evitar operaciones médicas o inversiones grandes para que no tengas ningún problema después.

Recuerden que esta año va a dominar la justicia divina en tu signo así que tú pide que se te dará lo que deseas y que invoques a tu ángel de la guarda para que tengas protección divina.

Libra

En la carta del tarot te salió la carta de la Templanza, que nos dice que este año tendrás una protección especial por parte del Arcángel Miguel que nos va a poder ayudar en todo lo que vayas a realizar de cambios positivos.

También nos dice que va a ser un año de sanación física que cualquier problema que tenías de salud llegarás a recuperarte. En sí va a ser un año de protección y logros profesionales.

Tus mejores meses son febrero, marzo, julio, octubre y noviembre, tus números mágicos son 03 y 26, tu color de la abundancia es el verde y blanco y tus signos compatibles en el amor son Acuario, Aries y Géminis.

Va a ser un año de renovación para tu signo; vas a atravesar por períodos de gran fuerza espiritual para poder resolver y crecer más en lo personal y laboral; recuerda que tu signo va a ser uno de los más inteligentes del zodiaco y ser un gran líder en todo lo que dirija, así que prepara tu mente en positivo para que puedas cumplir todas tu metas.

También va a ser un año de fortalecer y formalizar los vínculos personales; es sí va a ser un año de compromiso en el amor y también de ser padres.

Día de la semana Viernes, en sí me dice que vas a ser un signo fuerte y tomar decisiones de gran importancia en todo, recuerda que este día es mágico, pero debes de tener cuidado con tu boca, es decir, no usar palabras para lastimar a los demás, recuerda que una frase hiriente se queda en toda tu mente por siempre así aprende a ser mas prudente.

Tu punto débil va a ser el riñón y las hormonas, recuerda que tu signo domina el sexo y eso te hace ser presa constantemente de infecciones sexuales así este año te recomienda poner mas atención en ese tema.

Tus peores meses van a ser abril y junio, así trata de no hacerte ninguna cirugía estética o tramitar ningún crédito en estos meses que te vas a tardar más en poder sanar o pagar deudas.

Será un año muy fuerte y con muchos logros personales, recuerda que signo lo domina mucho el siempre alcanzar el éxito. Este signo que es un líder natural hablará de crecer más en lo profesional y tendrán casi todo el año de mucha suerte y luz y relacionado en puestos de jerarquía y tratar siempre de inventar algo para la sociedad esté bien.

Escorpio

En la carta del tarot te salió El Mundo, que nos dice que va ser un año de muchos viajes o decidir irte a vivir al extranjero. En sí, esta carta nos ayuda a entender que tu signo está obligado a ser unos de los signos más importantes en cuestión de relaciones políticas y internacionales, así que deberá estudiar más que nunca para a llegar a ser el gran conquistador de países.

Tu número de la suerte es el 04 y 05, tu color es rojo y naranja, tus signos compatibles es el Cáncer, Piscis y Leo. Tus mejores meses del año es enero, mayo, agosto, noviembre y diciembre, que en estos podrás lograr lo que tanto deseas.

Va a ser de grandes éxitos en lo laboral y profesional que los cuatro elementos aire, fuego, agua y tierra van a estar a tu favor para apoyarte a crecer más en lo económico, hacer tus cambios de trabajo o el poner un negocio que va a ser de más prosperidad, pero eso sí, debes de tener cuidado con exceso de la confianza no caer tampoco en provocaciones de envidias y dejar que lo demás hablen de ti eso será señal que estás haciendo bien las cosas.

En cuestión amorosa en este año va a ser de compromiso firme y hablar de ser padres. Tu día mágico va a ser el martes, es decir, que en este día va dominar la suerte en juegos de azar.

También renuevas tu aspecto y decides cambiar el look para verte de lo mejor. Tu lema en este año va a ser “No hay mal que por bien no venga”. Va a ser un año de cuidarse mucho de problemas de nervios y dolores de huesos por eso es muy importante tener controlado tu salud.

Sagitario

Va a ser un año clave en tu vida profesional, es decir, que en este año llegarás a alcanzar nivel muy altos en cuestión de tu trabajo que te darán la oportunidad de ser líder y tener la buena suerte de tener los mejores ingresos en cuestión de negocios.

En sí, va a ser un año de riqueza, en este año va a seguir el superarse por completo de todos los problemas y no dejarse estancar en ningún sentido y dejar atrás todas esas malas amistades y amores que solo veían en ti una conveniencia económica.

En este año también la carta del As de Oros te recomienda que vuelvas a estudiar y trates de no dejar nada inconcluso en todo lo que realices, que por fin vas a a ver resuelto un trámite legal a tu favor, que eso te va ayudará a seguir avanzado en tu vida.

En cuestión amorosa va a ser un año de pleitos y separación de tu pareja, por eso se te recomienda tener paciencia y no caer en celos infundados e infidelidades.

Los astros van a estar a tu favor para que puedas realizar los cambios necesarios para que tu estés de mejor en tu ámbito laboral y de negocios, por eso también se te recomienda tramitar una patente o inventar cosas que te ayuden a dejar una huella en este año.

Tu día mágico va ser lunes, este año del Dragón de Madera te indica que es un año de responsabilidades y retos para avanzar en tu vida, es decir, que no le digas que no a tu destino y lo enfrentes con valor y que no te frenes ante las caídas y fracasos que puedas tener recuerda, que tu signo es el fuerte del zodiaco y siempre va a buscar el avanzar a como dé lugar.

Tu punto débil de enfermedad es el problemas con los vicios el alcohol, cigarro y el mal comer por eso necesitas ya llevar una buena dieta para que esté de lo mejor. Amores de otras partes del mundo te van a rodear con gran intensidad.

Capricornio

En la carta del tarot te salió la Estrella, es decir, que son tiempos de brillar sin límites, que es tu año de crecimiento personal, es decir, de madurar y poner a cada quien y cada cosa en su lugar y aprender de lo vivido, es decir, es un año de llevar a cabo tu supremacía como líder en cuestión de negocios.

Tus mejores meses son enero, marzo, abril, septiembre y diciembre, que en esos meses podrás logar un mejor trabajo y estabilidad económica. Tus números de la suerte son 11 y 28, tu color es el naranja y rojo, tus signos compatibles Aries, Tauro y Virgo, que hablarás de formalizar con parejas nuevas.

Va a ser tu año en todos los sentidos, las fuerzas cósmicas van a estar de tu lado así que trata de poner tu mentalidad en modo positivo para que puedas triunfar en todo lo que te propongas.

La carta del tarot que te va a estar dominado es la Estrella, es decir, que va a ser un año de inspiración y chispa divina que tendrás de tu lado la suerte en todo lo que te propongas, pero debes de ser más discreto porque también va ser un año de mal de ojo y envidias a tu alrededor, por eso trata de no confiar demasiado en todos los que se te acerquen.

Te vendrán sorpresas de cambio de trabajo y cierre de contrato con personas del extranjero que eso te ayudar a estar mejor económicamente.

Tu mejor día va a ser el martes por eso el día del trabajo y la superación universitaria, es decir, que no dejes de estudiar y prepararte para que tengas el triunfo en tus manos.

Tu punto débil va ser todo lo relacionado a lo estético y cirugías médicas, por eso se te recomienda tener cuidado con cualquier problemas de salud y siempre ir con un médico y no auto medicarse uno mismo.

Va a ser un año de compromiso firme y de embarazos sorpresa en la vida de los Capricornio, pero también te dice que estudies algo de comunicaciones, artista, abogado o servidor público que eso te va a ayudar en el futuro para estar de lo mejor.

Cambios importantes en este año para tu signo en cuestión personal; muchas personas se alejan de tu vida, pero vendrán mejores a tu vida nueva.

Acuario

En la carta del tarot te salió el Mago, que te dice que pidas que se te dará sin límites, que este año va a ser de logros en cuestión de negocios propios y inversiones en cuestión de casa o coches, que debes de aprovechar esa buena racha que vas a estar atravesando.

Tus mejores meses son febrero, marzo, junio, agosto y diciembre que en estos meses tendrás la oportunidad de volver a comenzar desde cero y llegar al triunfo.

Tus números mágicos son 13 y 23, tu color es el azul intenso y blanco, tus signos compatibles Tauro, Géminis y Libra.

En este año para el signo de Acuario va a ser de transformación de todo lo que realice y dejar a un lado el drama y el autocompasión de su signo, es decir, tener el valor suficiente para enfrentar todo los retos que se van a presentar y ser un triufador.

El Mago, es decir, esta carta te va a ayudar a crecer más el lo laboral y económico y te recomienda que vuelvas a estudiar algo relacionado a comunicaciones, administración pública, política y sobre todo ventas, que eso te va a ayudar mucho en tu futuro laboral.

Tu punto débil va a ser el intestino y todo lo relacionado a úlceras gástricas, por eso se te recomienda una dieta más saludable y llevar un régimen de ejercicio que eso te va a ayudar a sentirte de lo más sano posible.

Tu mejor día va a ser el Jueves, es decir, que la fuerzas cósmicas van a estar de tu lado. Este año va a estar rigiendo la alegría y optimismo, por eso se te recomienda hacer cualquier cosa que a veces como salir irte a vivir un tiempo fueras del país, empezar una relación amorosa con los signos que van a ser más compatibles.

También me indica que va a ser un año de flojera y auto compasión, es decir, siempre vas a tener el pretexto ideal para no realizar lo que deseas así que no te sabotees a ti mismo y tu sigue adelante con tus proyectos de vida.

Va a ser un año de salir mucho de viaje y arreglas asuntos de migración o ciudadanía extranjera.

Piscis

En la carta del tarot te salió la Fuerza que significa que tendrás un año de logros profesionales muy importantes que tendrás la oportunidad de crecer en lo personal y dejar atrás todas las personas que no eran para ti y sobre todo de tener un año de crecimiento en lo económico.

Que tus mejores meses van a ser febrero, marzo, agosto, octubre y diciembre, que tus números mágicos son 14 y 27, tu color de la abundancia es el dorado y rojo, tus signos compatibles Acuario, Cáncer y Escorpio.

Va a ser un año de renacimiento para todos los del signo de Piscis, es decir, que este año tendrán en su vida grandes éxitos laboral y también la realización de ser padres y formar un hogar.

La carta del tarot que es la Fuerza, es decir, que no cabe duda tendrán lo que se merecen en cuestiones de dinero y éxito de proyectos nuevos de negocios, pero también se les recomienda esta carta del tarot que tengan cuidado con los gastos excesivos de dinero, que necesitan una buena administración para que puedan realizar lo que tanto desean.

Esta carta del tarot nos obliga a acrecentar nuestro patrimonio, es decir, comprar una casa o coche que eso se nos va a dar de la mejor manera.

Tu punto débil van a ser los problemas de infecciones respiratorias, por eso necesitas cuidarte tu salud y estar en constante chequeo con tu médico.

También se te recomienda cambiar de trabajo o pedir un aumento de sueldo en año y verás que sí se te va a dar lo que deseas.

Tu día de suerte va a ser el sábado, recuerda que a los Piscis los caracteriza las reuniones y el ser sociable y en este día definitivo se van a juntar las energías positivas para que puedas llevar a cabo todo lo que deseas.

Que va a ser un año de muchas relaciones públicas con personas de poder y también te recomienda que estudies leyes, política, comunicaciones, arquitectura, que esto te va a ayudar a tener más fuerza en todo el año.

Es un año de cuidar el dinero y el amor, recuerda que necesitas ya una pareja estable para poder vivir en plenitud. Tu color de la suerte es rojo intenso así trata de usarlo más seguido para que tengas más abundancia y para cortar todo lo negativo, trata de ponerte mucho perfume después de salir de bañarte y eso te va a ayudar a cortar todo mal de ojo.

