Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 31 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 909,760 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 253,415,277 seguidores. La artista es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que consiguió 909,760 me gusta. “I love that s#!t … #CantGetEnough #JiggyWoogie #Remix #TikTok #ThisIsMeNow #Presave the single link in bio @enola.bedard”, escribió en su publicación.

2- J Balvin: 119,908 Likes

Seguido de J Lo llega J Balvin (@jbalvin), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El artista cuenta con más de 51,331,750 followers. Esta vez, en su publicación ha obtenido 119,908 me gusta de su comunidad. “La culpa no fue tuya, pero mía tampoco …AMIGOS”, escribió el popular instagramer en su publicación.

3- Natti Natasha: 101,571 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 36,269,723 seguidores. En su última publicación, Natti Natasha ha recibido un total de 101,571 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “List@s para recibir el 2024 ?? Yo Feliz por ya saben todo lo bueno que se acerca.. no NO no no me den @tashawines #nastysingles #NATTINATASHA” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Maribel Guardia: 77,614 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,165,722 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente obtuvo 77,614 me gusta. “Gracias a Dios se va a acabar este #2023, se llevó al amor de mi vida, la mitad de mi corazón y un pedazo de mi alma. Aunque sé que mi vida jamás volverá a ser la misma; le doy gracias a Dios por no soltarme de su mano, por su muestras de amor eterno en tantos detalles y por la promesa de que algún día lo voy a volver a ver.”, escribió en ella.

5- Aracely Arambula: 6,823 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Aracely Arambula, la actriz y cantante con una comunidad de 6,771,302 followers en Instagram. Sus posteos en (@aracelyarambula) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 6,823 likes. “Solo a un día de la celebración que lindo celebrar pero OJALÁ Que la gente tuviera más conciencia y no use la pirotecnia si no podemos con esa tradición y con la falta de conciencia que tanto mal les hace a nuestros peluditos PORFAVOR NO DEJEMOS DE RESGUARDARLOS BIEN AYÚDARLOS y protéjerlos dentro de casa y NO OLVIDEN ALGO MUY IMPORTANTE !!! PONERLES SU PLACA CON TELÉFONO PORQUE LUEGO SUFEN AL NO ENCONTRARLOS pero lo ideal es que los resguarden y los cubran de esos ruidos que los asustan PORFAVOR PROTEJE A TUS MASCOTAS DE LA PIROTECNIA y más ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: