Lee esto antes de usar un limpiador de hornos para limpiar esos restos quemados

Algunos limpiadores de hornos pueden dañar ciertos hornos con el tiempo

By Pang-Chieh Ho

Después de las fiestas, puede ser que tu horno no sea un lugar agradable a la vista. Es probable que el pavo asado haya salpicado de grasa todo el interior del horno. Tus platillos podrían haber derramado queso, que es una pesadilla de quitar una vez quemado. O puede ser que haya tantos restos de comida de tanto cocinar que esté pegajoso al tacto.

Un horno sucio puede tener efectos secundarios desagradables. En primer lugar, cuanto más sucio esté el horno, es más probable que produzca humo y olores, dice Tara Casaregola, quien supervisa las pruebas de hornos en Consumer Reports.

También puede producirse una transferencia accidental de sabores, como cuando se hornean galletas y salen con sabor a pollo o cebollas asadas, dice Paul Hope, redactor principal de hogar y electrodomésticos de CR y antiguo chef. Y en casos más extremos, si el horno se ensucia lo suficiente, también puede afectar el rendimiento del aparato.

El problema con la limpieza de los hornos es que a menudo lo hacemos hasta que se convierte en un dolor de cabeza. Y cuando el proceso de limpieza empieza a ser demasiado frustrante, puede ser que te preguntes si vale la pena utilizar un limpiador químico de hornos para ayudar en la tarea. Pero, ¿deberías hacerlo?

La mayoría de los limpiadores de hornos tienen altos niveles de pH, lo que los hace cáusticos. Por un lado, eso les permite degradar y disolver los restos endurecidos de tu horno. Por otro lado, estos limpiadores son corrosivos y pueden causar quemaduras o irritación en cualquier tejido humano expuesto como la piel, la boca, los ojos y las vías respiratorias, según el National Capital Poison Center.

Entonces, ¿son los limpiadores de hornos la mejor forma de limpiar los hornos? Si no es así, ¿cuáles son los métodos recomendados? ¿Y con qué frecuencia se debe limpiar el horno? Esto es lo que dicen los expertos.

Para empezar, ¿con qué frecuencia debo limpiar el horno?

Por regla general, merece la pena limpiar la suciedad del horno en cuanto la veas para evitar tener que trabajar más en el futuro para eliminar la acumulación. Ten en cuenta que debes esperar hasta que el interior del horno se haya enfriado a una temperatura agradable al tacto antes de empezar a limpiar cualquier derrame o salpicadura.

¿Con qué frecuencia se debe hacer una limpieza a fondo? “En general, lo más recomendable es limpiar a fondo el horno cada tres o seis meses”, dice Bree Lemmen, gerente de la marca de cocinas de Whirlpool.

Sin embargo, es posible que quieras hacer una limpieza a fondo con más frecuencia, dependiendo de la frecuencia con la que utilices el horno y de lo sucio que esté. Por ejemplo, si asas habitualmente carnes grasas en el horno, probablemente sea mejor limpiarlo una vez al mes, dice Hope.

¿Debería utilizar un limpiador de hornos?

Por regla general, antes de utilizar un limpiador químico para hornos, consulta las recomendaciones del fabricante. Los fabricantes pueden especificar diferentes procedimientos de limpieza para diferentes modelos, dice Alex Minkin, director asociado de pruebas de electrodomésticos de Consumer Reports.

Si no tienes a la mano el manual del usuario, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de tu horno para que te den instrucciones de limpieza, dice Minkin.

Utiliza un limpiador químico para hornos si el producto está certificado para la limpieza de hornos y el fabricante de tu horno lo permite, dice Amelia Hensley, directora de sistemas de cocción de GE Appliances.

Hay que tener especial cuidado con los hornos con la función de autolimpieza. Los limpiadores químicos para hornos pueden dañar las superficies esmaltadas de la cavidad del horno con el uso repetido, dice Yooshin Kim, director principal de ingeniería de calidad de LG Electronics.

Minkin está de acuerdo. Esos daños pueden reducir el rendimiento de autolimpieza de tu horno, un cambio que probablemente sea irreversible, dice Minkin.

Los daños en el revestimiento también pueden provocar una decoloración permanente, grietas y desconchones, lo que puede acortar la vida útil del horno. Muchas veces, el daño se produce en partes del horno que no son reparables, lo que puede requerir la sustitución completa del horno, dice Hensley.

Así que, en resumen, consulta primero la página web del fabricante de tu horno o el manual de usuario para ver qué productos y métodos de limpieza están permitidos. Tu horno, y tu cartera, te lo agradecerán.

¿Qué otras alternativas de limpieza hay?

Si deseas limpiar el horno a profundidad, utiliza productos menos abrasivos.

Los materiales domésticos que suelen ser seguros para la limpieza incluyen jabón para platos, bicarbonato de sodio y agua, vinagre blanco diluido en agua y jugo de limón, dice Gerrod Moore, gerente de la marca de cocinas de Maytag. Aunque sigue siendo una buena costumbre consultar el manual del propietario de tu horno antes de empezar a limpiarlo.

Para las rejillas del horno, puedes ponerlas a remojar en el fregadero con jabón para platos durante al menos dos horas o incluso toda la noche y utilizar un cepillo de cerdas duras para limpiar las zonas más sucias, dice Lemmen.

Si las rejillas son demasiado grandes para colocarlas en el fregadero, considera sumergirlas en una bañera, dice Lemmen. Como consejo profesional, de antemano forra la bañera con toallas para evitar que las rejillas del horno rayen la superficie de la bañera.

Para el interior de tu horno, puedes usar jabón para platos y agua tibia junto con una esponja que no raye. Ablanda la suciedad persistente cubriéndola con un paño de cocina húmedo y enjabonando durante 10 o 20 minutos antes de pasar el paño, dice Hensley.

El bicarbonato y el vinagre también funcionan. Puedes crear una pasta con bicarbonato de sodio y agua para aplicarla por todo el horno, y luego rociar con jugo de limón o vinagre blanco y limpiar con un trapo húmedo, dice Lemmen.

Si quieres eliminar cualquier olor persistente en el horno después de limpiarlo, ponlo a fuego lento y llena una fuente de horno con agua y jugo de limón, vinagre blanco o vainilla durante aproximadamente una hora, dice Lemmen. Muchos recipientes aptos para el horno admiten estos ingredientes, pero para estar seguro, comprueba antes las instrucciones de cuidado de tu recipiente.

Si tu horno tiene un ajuste de autolimpieza, intenta ejecutar el ciclo de autolimpieza. Antes de utilizar la función de autolimpieza, recuerda limpiar la grasa y eliminar los restos de comida sueltos, dice Hensley.

No utilices la función de autolimpieza mientras usas los materiales de limpieza simultáneamente, dice Lemmen. Y asegúrate de abrir las ventanas y encender la campana extractora de la cocina para que ventile cuando pongas en marcha el ciclo de autolimpieza.

