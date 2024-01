Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 3 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Chiquis Rivera: 128,797 Likes

Chiquis Rivera (@chiquis) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 5,925,481 seguidores. La cantante y compositora es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Chiquis Rivera publicó una foto que consiguió 128,797 de me gusta. “Decidí empezar el año de una forma diferente. En uno de mis lugares favoritos. Asumiendo un desafío. It felt great to challenge my mind, body, and soul, especially on the first day of the year. I feel it sets the tone for the rest of the year, and that was just the start of my 90 day DETOX. I didn’t know how much my soul needed this trip. Thank you God, and thank you my love. #InMyElement #2024- PURO PEACE, LOVE and ROCK! Amen. ”, escribió en su publicación.

2- Natti Natasha: 97,551 Likes

Seguido de Chiquis Rivera tenemos Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La cantante y compositora cuenta con más de 36,262,117 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 97,551 me gusta de su comunidad. “Empezando un nuevo año con la vibra en alta, buscando siempre mi mejor versión.El 2023 me demostró lo fuerte que puedo llegar a ser y hoy me siento más nasty que nunca! Lista para romper este 2024… Espero que tú también Los amo -Natti #NastySingles”, escribió la aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Lorena Herrera: 8,297 Likes

La actriz Lorena Herrera (@lorenaherreraoficial) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 538,283 seguidores. En su última publicación, Lorena Herrera ha recibido un total de 8,297 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Qué éste 2024 Traiga Cosas Maravillosas para toda la humanidad!! Por si me lees: Todo inicio de año es un buen momento para iniciar cosas buenas en nuestra vida (debería ser en cualquier momento) Creo lo más importante sería Tener la voluntad para continuar por siempre aquellos propósitos ya que muchas veces duran muy poco tiempo!! Por otro lado creemos que repetir afirmaciones o pensar determinadas cosas es suficiente para atraerlas a nuestra vida, no es así..tan simple. Para atraer y materializar aquello que anhelamos debemos Pensarlo, Visualizarlo y la fuerza qué le da más poder a nuestra Creación..el Catalizador, es una Emoción Elevada ! Tener una Emoción muy Fuerte, Elevada ( puede ser de gratitud, dicha, éxtasis )Cómo si aquello que estás visualizando ya estuviera en tu vida!!! MENTE – CORAZÓN unidos son la fuerza que Crea!Somos Creadores de Realidades!!#felizmartes” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Maribel Guardia: 3,204 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,166,141 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es conocida por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente cosechó 3,204 likes. “Disfrutando en familia en St. Thomas island. Feliz inicio de año a todos ”, escribió en ella.

5- Raúl de Molina: 2,928 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Raúl de Molina, el presentador de televisión con una comunidad de 1,678,353 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@rauldemolina) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 2,928 likes. “Lunch at Tiffany! The new restaurant in New York @blueboxcafenyc by @danielboulud at #thelandmark”, escribió el instagramer.

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

