Los mejores calentadores portátiles para una oficina en casa

¿Estás trabajando en un ático o sótano que tiene corrientes de aire? Aquí te mostramos cómo mantenerte abrigado con un calentador ambiental de alta calidad.

El Comfort Zone CZ499R es un campeón tanto calentando una habitación de tamaño estándar como haciendo que la persona que está dentro se sienta calentita.

Si eres uno de los muchos estadounidenses que trabajan desde el hogar al menos parte del tiempo, podrías considerar tener (o equipar aún más) una oficina en casa. Y a medida que hace más frío, es posible que el espacio que usas como tu oficina necesite un calentador, especialmente si la has instalado en un ático, un sótano o cualquier parte de la casa que tenga corrientes de aire.

Cuando se trata de calentadores para tu oficina en casa, nuestras pruebas encontraron algunos modelos portátiles que funcionan bien y generan una buena cantidad de calor.

Primero, debes decidir si deseas que el calentador te caliente solo a ti o caliente toda la habitación. Nuestras pruebas encontraron que no todos los modelos funcionan bien en ambas cosas. Cuando probamos los calentadores portátiles, evaluamos hasta qué punto elevan la temperatura en una habitación de tamaño estándar (17 x 12 pies) en 15 minutos y qué tan bien calientan a una persona en esa habitación para nuestra puntuación de “calentamiento puntual”.

La prueba de calefacción puntual de CR utiliza un maniquí conectado con sensores, explica el ingeniero de CR Chris Regan, quien supervisa nuestras calificaciones de calentadores espaciales. “Queremos saber cómo se sentirá tu cuerpo cuando estés sentado a unos 4 pies del aparato”, añade el experto.

Es más seguro colocar los calentadores en el piso que, sobre una mesa, y lejos de muebles tapizados, cortinas y cualquier otra cosa inflamable. Busca modelos con apagado automático que desconecten el aparato si se cae. Siempre conecta este electrodoméstico directamente a un enchufe de pared, no a un cable de extensión, y nunca lo dejes encendido sin supervisión.

A continuación, se muestran algunos de los modelos de mejor rendimiento de nuestras pruebas de calentadores portátiles. Para obtener más opciones, consulta nuestras calificaciones completas de calentadores portátiles o nuestra lista de los mejores calentadores portátiles que puedes comprar ahora mismo. Y para obtener consejos de compra, visita nuestra guía de compra de calentadores portátiles.

Los mejores calentadores portátiles de espacio en general

Aquí hay dos calentadores ambientales que obtuvieron buenos resultados tanto en nuestras pruebas de calefacción de habitaciones como de calefacción puntual.

Los mejores calentadores portátiles para calentar habitaciones

Estos dos modelos de Lasko hacen un gran trabajo elevando la temperatura de una habitación entera y elevando su diseño al mismo tiempo.

Los mejores calentadores portátiles de calefacción puntual

Si eres la única persona en la habitación, valorarás lo calentito que pueden hacerte sentir estos calentadores.

