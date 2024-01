Samsung Galaxy S24: Ya conocemos la fecha oficial de lanzamiento

Samsung ha levantado el velo sobre su muy esperado evento Unpacked de invierno, que se llevará a cabo el miércoles 17 de enero en el Centro SAP de San José. La elección de este lugar no es casualidad; la compañía ha decidido hacer una declaración audaz al seleccionar un estadio de la NHL como sede. En este artículo, desentrañaremos las pistas sobre lo que se avecina para los fanáticos de Samsung.

Las expectativas son altas, y Samsung no decepcionará a sus seguidores. La firma coreana ha anunciado que el evento revelará las “nuevas incorporaciones a la cartera de dispositivos móviles Galaxy”. Todo apunta a que la protagonista será la tan anticipada serie S24. La inteligencia artificial (IA) tomará el centro del escenario, consolidando la posición de Samsung en la vanguardia tecnológica.

Entre los rumores que circulan, destaca la posible construcción de titanio para el S24 Ultra. Este material premium no es ajeno a la industria, y si ha estado siguiendo los anuncios del iPhone 15 Pro, la mención de titanio puede resonar familiarmente. La invitación al evento presenta un gráfico metálico 3D, sugiriendo una dirección estilística que podría marcar tendencia.

Descuentos especiales

Como es costumbre, Samsung ha iniciado las “reservas” para los pedidos anticipados de los dispositivos. Este movimiento no solo genera anticipación, sino que también otorga a los clientes un crédito de $50 al realizar una reserva. Es importante destacar que no existe un compromiso vinculante para la compra final. Únase a la transmisión en vivo el 17 de enero a las 10 a. m. PT / 1 p. m. ET para presenciar la revelación de los dispositivos y tomar decisiones informadas.

Precio

– Galaxy S24 a un precio de $799 dólares

– Galaxy S24 Plus disponible por $999 dólares

– Galaxy S24 Ultra con un costo de $1,199 dólares

Las especulaciones indican que la integración del procesador Snapdragon 8 de tercera generación en la serie Galaxy S24 podría ser acompañada en diferentes áreas por versiones equipadas con Exynos 2400. Esta táctica permitiría a Samsung mantener los precios sin comprometer la calidad, evitando así incrementar los costos para los consumidores. La incertidumbre acerca de en qué regiones se ofrecerán las variantes Exynos 2400 agrega un elemento de expectativa mientras esperamos el lanzamiento.

El Unpacked de Samsung promete emociones fuertes con las nuevas adiciones a la línea Galaxy, centrándose en la serie S24 y destacando la importancia de la inteligencia artificial. Los fanáticos de Samsung no querrán perderse este evento, que podría marcar el rumbo de la innovación tecnológica en el 2024.

