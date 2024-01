“Si Messi hubiera jugado para España, tendría dos mundiales” Mariano Pernía

Lionel Messi tuvo que tener mucha paciencia, pero finalmente la misma dio sus frutos y el astro argentino consiguió alzar una copa del mundo para cumplir con una de sus metas profesionales y personales más deseadas en toda su vida.

Al jugador argentino le fue esquivo conseguir este gran objetivo en un principio en cuatro oportunidades y a la quinta fue la vencida y finalmente pudo darle una alegría tan ansiada y esperada por todo el país que lo vio nacer, su natal Argentina.

Sin embargo, en su momento Messi también tuvo la oportunidad de formar parte de la Selección nacional de España, esto ocurriría justo cuando Lionel Andrés comenzaba a dar muestras de lo que sería en un futuro. Pero el joven jugador oriundo de Rosario siempre tuvo claro que quería respetar y pertenecer a la selección albiceleste por más insistencia de la Real Federación Española de Fútbol.

En recientes declaraciones de Mariano Pernía, ex jugador argentino que por su parte sí representó al seleccionado español en su momento, dejó saber sus reflexiones sobre un punto de vista de Lionel Messi y su participación en las Copas del Mundo que disputó.

Pernía destacó como el jugador argentino y estrella en su momento del FC Barcelona, fue evolucionando su juego, así como también mostrándose mucho más maduro y determinado a cumplir su objetivo de ser campeón del mundo con el paso de los años:

“Yo no tenía duda de que Leo iba a ser todo lo que fue, porque aparte lo conocía y sabía de su fuerza mental. No para de querer crecer y querer aprender”, comentó Pernía.

Mariano elogió además lo persistente, perseverante y además la fortaleza mental que tuvo Messi hasta que por fin pudo cumplir con su meta, señalando también el gran trabajo que ha hecho con las jugadas a balón detenido, claves para el seleccionado argentino.

Argentina no valoraba a Messi

Además, aseguró que hubo un tiempo donde Argentina no era merecedor de que Messi jugara para el país ya que el denominado ‘La Pulga’, fue victima de muchos señalamientos, juicios y críticas en muchas ocasiones fuera de lugar:

“En Argentina hubo una época en la que no merecíamos tener a Messi con la selección porque se le criticaba mucho. Se llegó a pedir que no fuera al Mundial. Después del Mundial que se pierde por penales se pidió que Messi no fuera más y era una locura”, le dijo Pernía a Flashscore. Además, comentó: “Yo acá a todo el mundo le decía: ‘Si Messi hubiera elegido jugar con España ya tendría dos Mundiales’. Sin duda, el que ganó España (2010) con Messi lo habría ganado igualmente y el siguiente también, porque estaba en el mejor momento. Esa era mi lectura: si Messi hubiese elegido jugar con España, hubiese ganado dos Mundiales en sus comienzos”.

Con España la historia pudo haber sido diferente

Para Mariano es claro el hecho que, si Messi en su debido momento hubiese optado por representar a la selección española, todo hubiese sido distinto:

“Si Messi hubiera elegido jugar con España ya tendría dos Mundiales”. Cerró el ex jugador.

Para Pernía el progreso de Messi a través de los años no solamente en el concierto internacional con Argentina sino también a nivel de clubes es algo que hay que recalcar y tomar como ejemplo:

“En los inicios veías que, por ahí, le costaba un poco definir porque pateaba fuerte y después, al año siguiente, empezó a colocarla en un costadito y ya era goleador, aparte de asistente. A los dos o tres años empezó a patear faltas, que no las tiraba”.

“No para de querer crecer y querer aprender, a pesar de que desde afuera parece que lo sabe todo. Se fue perfeccionando año a año. Fue sumando cosas, no se relajó en ningún momento sabiendo que era el mejor del mundo. Así llegó a ser lo que es hoy: el máximo de toda la historia”.

