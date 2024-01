Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 4 al 10 de enero

Música del mundo

La banda angelina, Ozomatli, conocida por el contenido político en sus canciones y por incorporar en sus temas una amplia variedad de estilos musicales —como jazz, rock, funk, salsa, regge, hip hop y reguetón—, comenzará el año con un concierto en The Venice West (1717 Lincoln Blvd., Venice), donde tiene una residencia cada semana. Viernes 8 pm. Boletos desde $58. thevenicewest.com.

Restauración de humedales

Una vez al mes, el Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) realiza el evento de restauración de los humedales de Los Cerritos. Los participantes trabajarán en la eliminación de plantas no nativas y la conservación de plantas nativas raras en un hábitat esencial para la vida silvestre local y las especies en peligro de extinción. Sábado 10:30 am a 12:30 pm. Esquina de Pacific Coast Hwy., y 1st St., en Seal Beach. Evento gratuito. Informes aquariumofpacific.org.

Show de luces en Disneyland

El parque Disneyland (1313 Disneyland Dr., Anaheim) comenzará a mostrar el Mickey’s Mix Magic, un show de proyecciones, efectos de iluminación, láseres y melodías de Disney que puede verse en todo el parque. El espectáculo nocturno se complementa con un despliegue de fuegos artificiales en noches selectas. Del lunes al 21 de marzo y del 15 al 25 de abril. Boletos desde $92. Informes disneyland.disney.go.com.

Festival familiar

Para dar la bienvenida al 2024, el Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) realizará el festival familiar Oshogatsu, con actividades manuales inspiradas en los dragones, origami, fotos de recuerdo, música en vivo, búsqueda de tesoros y la oportunidad de ganar una escultura de dulce hecha por Shinobu “Shan the Candyman” Ichiyanagi. Domingo 11 am a 5 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes janm.org.

Fiesta K-Pop

Los seguidores de los grupos de música pop coreana pueden celebrar su pasión en la K-Pop Party, que tendrá lugar en Ice at Santa Monica (en la esquina de Fifth St., y Arizona Ave., Santa Monica), la pista de hielo al aire libre que se instala en la temporada navideña. Se invita a los asistentes a llevar sus barras de luz para iluminar la pista. Miércoles 7 a 8:30 pm. Informes iceatsantamonica.com.

Exhibición en el LACMA

La muestra Imagined Fronts: The Great War and Global Media, que tiene lugar en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), incluye 200 objetos de artistas, fotógrafos de guerra, cineastas y soldados a través de diversos continentes. Explora cómo el espectáculo mediático en el que vivimos tuvo su origen en la Primera Guerra Mundial. Termina el 7 de julio. Boletos desde $16. Gratis para residentes del condado de Los Angeles menores de 17 años. Informes lacma.org.

Día de Reyes en Plaza Olvera

Como cada año, en la Plaza Olvera (845 N. Alameda St., Los Angeles) se realiza el festejo de la llegada de los Tres Reyes Magos. Habrá música en vivo, una procesión teatral en la Calle Olvera y se servirá la tradicional rosca de reyes. Sábado 6:30 pm. Evento gratuito. Informes olvera-street.com.

Experiencia con Dr. Seuss

Los visitantes a la Dr. Seuss Experience en el Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Los Angeles) se pueden perder en el mundo de Wockets y árboles Truffula en esta experiencia inspirada en los libros de cuentos del Dr. Seuss, como The Cat in the Hat y The Lorax. En los cuartos, los asistentes pueden interactuar con personajes y tomarse fotos. Termina el 31 de enero. Boletos $37. Informes losangeles.experienceseuss.com.

Día de Reyes en Rampart

Juguetes, rosca de reyes, baile folclórico y actividades para todas las edades es parte del evento Three Kings Day que tendrá lugar en la estación de policía de Rampart (1401 W. 6th St., Los Angeles). Participarán artistas y personalidades de la radio local. Domingo 9 am a 2 pm. Entrada gratuita; espacio limitado. Informes (213) 574-7047.