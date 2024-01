Inauguran modelo de vivienda provisional para personas sin hogar en Cypress Park

Un total de 95 unidades de vivienda, consideradas como un modelo “único” en su tipo fueron inauguradas en Cypress Park, en la lucha por aminorar los estragos del desamparo en que viven 46,000 individuos en la ciudad de Los Ángeles.

La concejal Eunisses Hernández, la alcaldesa Karen Bass y la supervisora Hilda Solís fueron parte del corte de listón del llamado complejo habitacional Northeast New Beginnings.

El nuevo recinto de viviendas provisionales abrirá sus puertas desde el viernes próximo.

“Este proyecto nació en una propiedad de la ciudad de Los Ángeles que no estaba siendo utilizada”, dijo la concejal del Distrito 1, Eunisses Hernández. “Era nada más un pedazo de tierra”.

La funcionaria recordó que, desde hace dos años se decidió que querían construir viviendas y disponer 95 camas en el lote ubicado en el 501 N. San Fernando Road, rodeado por las autopistas 5, 110, el rio Los Ángeles e instalaciones comerciales.

“Aquí no hay límite del tiempo para que una persona se puede quedar a vivir”, aseguró Hernández. “El programa es para estabilizar a la gente, reestablecer su salud y sus finanzas”.

El objetivo es que la gente tenga la posibilidad de llegar a tener una vivienda permanente.

“Necesitamos construir más proyectos como este [Northeast New Beginnings], que apoya a las personas que tienen no solo necesidad de vivienda, sino también de atención de salud mental y otros apoyos”, sugirió la concejal.

“Aquí van a tener concentrada toda la ayuda que requieran; siempre estamos reaccionando a la crisis, pero esta es una oportunidad para dar servicios completos y prevenir”, añadió.

Dijo que el problema de los miles de desamparados en Los Ángeles se acabará “cuando construyamos más viviendas asequibles y más proyectos como este, que apoyan a las personas que tienen problemas de salud mental o que necesitan otro tipo de ayuda”.

Reconoció, empero, que no se han destinado suficientes fondos del presupuesto de la ciudad para apoyar a las familias.

“Tenemos que hacer un cambio en donde invertimos más dinero”, subrayó.

Un nuevo modelo de hogar provisional

Northeast New Beginnings en Cypress Park ofrecerá un nuevo modelo de vivienda provisional en Los Ángeles porque concentra recursos y servicios críticos en el mismo lugar y permite el alojamiento de individuos y parejas, en su transición a una vivienda permanente.

Cada unidad contiene un dormitorio, cocina y baño. Las instalaciones también cuentan con servicios de lavandería y un espacio comunitario para mascotas.

El proveedor de servicios John Wesley Welcome Centers, una agencia de servicios sociales y sanitarios es un centro de salud calificado a nivel federal por parte de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS). Esta designación le permite ofrecer y brindar servicios de salud y dentales, los que normalmente no se ofrecen en sitios de vivienda provisional.

Al Ballesteros, director ejecutivo de Wesley Health Centers dijo a La Opinión que la ciudad de Los Ángeles financiara la estadía de las personas en el lugar, a razón de $55 diarios por persona. En un año, la ciudad pagaría un promedio de $147,840.

“De hecho, nosotros, como organización sin fines de lucro, aportamos nuestros propios recursos y recaudamos [fondos] de fuentes privadas para poder ayudar a respaldar esto”, dijo Ballesteros. “ La Ciudad de Los Ángeles no proporciona recursos para la atención médica y para esas cosas, los aportamos nosotros mismos”.

La ciudad brinda los recursos básicos para que ellos se encarguen de la vivienda, la comida y los servicios de administración de casos de las personas sin hogar.

Esfuerzos que dan frutos

La supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Hilda L. Solís resaltó que el modelo de vivienda de Northeast New Beginnings considere “algunas de las mejores lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 para garantizar que atendemos a las personas sin hogar con dignidad y respeto”,

Expuso que las comodidades como baños en la unidad, un parque para perros y servicio de lavandería en el lugar muestran la disposición y la capacidad de brindar viviendas provisionales seguras, limpias y dignas para las personas.

“Estoy encantada de ver que nuestros esfuerzos ya están dando frutos”, dijo.

Northeast New Beginnings es la duodécima Villa de Casas Pequeñas (Tiny Home Village) que construye el Departamento de Ingeniería de la ciudad de Los Ángeles.

Sin embargo, el modelo de Cypress Park es único porque utiliza un prototipo residencial prefabricado, y responde, además, a las necesidades de personas en silla de ruedas.



Un ejemplo de servicios integrados

Los servicios en Northeast New Beginnings incluirán:

3 comidas al día

Gestión de casos

Asesoramiento para la resolución de problemas

Apoyo de asistencia de beneficios

Preparación para el empleo y apoyo hacia la colocación laboral

Servicios de asesoramiento sobre el uso de sustancias y reducción de daños.

Intervención en crisis y resolución de conflictos

Atención médica primaria, conductual y mental

Apoyo para mascotas



No han desaparecido los campamentos

Durante la inauguración del complejo habitacional Northeast New Beginnings, la alcaldesa Karen Bass fue cuestionada sobre su promesa de que la ciudad ofrecería servicios y garantizaría que para fin del año 2023 las tiendas de campaña de indigentes ya no existirían.

“Vamos un poco tarde, pero garantizo que vamos a por ello. Lo que vamos a hacer inmediatamente este mes es regresar a todos los sitios y asegurarnos de que no se haya llevado a cabo la repoblación y en donde se haya llevado a cabo la repoblación, nos aseguraremos de trasladar a esas personas [a una vivienda provisional]”, dijo la alcaldesa.

“De lo que no estamos seguros es que, cuando vean que regresan las tiendas de campaña, eso no significa que sean las mismas personas. Puede que sea un grupo completamente nuevo, pero esto les demuestra que hasta que podamos construir más viviendas como esta, [Northeast New Beginnings] tendremos que permanecer alerta constantemente”, respondió.

En su primer año en el cargo, la alcaldesa celebró que 21,000 personas sin hogar fueron enviadas a refugios temporales, un aumento del 28% respecto a 2022.

Sin embargo, esto no significa que hayan dejado de ser personas sin hogar o que se les haya proporcionado un lugar permanente para vivir.

Sobre el modelo de vivienda en Northeast New Beginnings, consideró que está muy lejos de ser una instalación colectiva general donde hay un montón de camas o catres por todas partes, donde la gente no tiene baño privado y no hay cocina.

“Para mí, esto es un paso adelante. Pero dado que estamos tratando con 46,000 personas, tenemos que idear una variedad de formas de alojar a las personas y este es un hermoso ejemplo”, valoró.

“La otra cosa que creo que es muy positiva acerca de este ejemplo [de viviendas] es el hecho de que hay un centro de salud que es un socio que está trabajando de la mano en el desarrollo y la supervisión”, afirmó.

