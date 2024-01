Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 4 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 108,211 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,307,207 seguidores. El artista es conocido por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que cosechó 108,211 me gusta. “AMIGOS en todas las plataformas ”, indicó en su publicación.

2- Maribel Guardia: 72,495 Likes

Seguido de J Balvin tenemos Maribel Guardia (@maribelguardia), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La actriz tiene más de 9,165,862 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 72,495 likes de su comunidad. “I No es el destino, es el viaje. No es el lugar, es la compañía. No es la caída, es el aprendizaje.No es el encuentro, es el abrazo. No es el paisaje, es la mirada que lo disfruta.No es el final, es la nueva vida.No es la crisis, es el renacer.Porque no somos lo que nos sucede sino lo que hacemos con ello. #look @me_boutique ”, escribió la aclamada instagramer en su cuenta.

3- Geraldine Bazán : 14,858 Likes

La actriz Geraldine Bazán (@geraldinebazan) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 5,675,880 followers. En su última publicación, Geraldine Bazán ha logrado un total de 14,858 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Tres años después de mi lesión esquiando que terminó en una cirugía con la rodilla destrozada, vencí mi miedo y no les voy a decir que fue fácil por momentos me bloqueaba y el pánico me nublaba.Highlands es la montaña más retadora en Aspen y hoy hicimos las paces… #proudofme #miedodesbloqueado @aspensnowmass” y puedes verla justo debajo.

4- Lili Estefan: 1,454 Likes

Lili Estefan sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,836,027 seguidores. En su cuenta (@liliestefan), la presentadora de televisión es popular por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recibió 1,454 likes. “Bienvenido #Bruno a su segundo hogar @elgordoylaflaca ayer cumplió 10 meses el príncipe de nuestra querida @tanyacharry y @zzoejimenezz tan bellaaaaaaa los queremosssssss”, escribió en ella.

5- Juan Rivera: 576 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Juan Rivera, el artista con una comunidad de 586,208 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@juanriveramusic) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 576 me gusta. “El nivel de la gente que falta al respeto en redes sociales en INCREÍBLE! #juanrivera #doñarosa #familiarivera”, escribió el instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

