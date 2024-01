El 6 de enero del 2021: un aniversario oscuro para Estados Unidos

“Los gases lacrimógenos nublaron el aire mientras se escuchaban disparos y una turba violenta impactó las puertas cerradas [del Congreso]”, escribió el representante Bennie Thompson (Mississippi), presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes.

El mensaje fue parte del reporte final de ese comité que investigó el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021, luego de que el entonces presidente Donald Trump liderara un mitin en Washington, D.C. y sus seguidores MAGA atacaran el Congreso, donde se realizaba la sesión especial conjunta de la Cámara y el Senado para certificar los votos electorales del 2020.

El discurso de Trump se centró en el fraude electoral que sus abogados no pudieron demostrar en tribunales y que ha puesto al exmandatario republicano en problemas legales.

Thompson se encontraba en el Congreso y narra que la Policía del Capitolio indicó a los congresistas que sus prendedores en la solapa –que los identifica como legisladores– los convertía en “blanco de los alborotadores”.

Este sábado se cumple tres años de aquel ataque al Congreso –donde murieron cinco personas– que ha derivado en la detención de 1,237 personas en casi 50 estados, según un reporte del Departamento de Justicia (DOJ).

“Aproximadamente 444 personas han sido acusadas de agredir, resistir u obstaculizar a agentes o empleados, incluidas aproximadamente 120 personas que han sido acusadas de utilizar un arma mortal o peligrosa o de causar lesiones corporales graves a un agente”, dice el informe.

Hay 1,160 acusados de ingresar o permanecer en un edificio o terreno federal restringido, de los cuales 114 han sido acusados de ingresar a un área restringida con un arma peligrosa o mortal.

Son varios los cargos que enfrentan los seguidores MAGA: conspiración para obstruir un procedimiento del Congreso; conspiración para obstruir la aplicación de la ley durante un desorden civil; conspiración para herir a un oficial, o alguna combinación de los tres anteriores cargos.

Carlos Aguasaco, escritor, profesor y presidente de la División de Estudios Interdisciplinarios (CWE) del City College of New York, señala que el ataque al Capitolio fue un atentado a la democracia.

“Es el punto máximo de la pérdida del paradigma de la verdad”, señaló. “Es el momento en que el independientemente se puede comprobar […] las personas deciden tomar acción con base en lo que ellos desean y eso genera varios problemas, porque si se pierde el paradigma de la verdad, entonces se pasa a la fuerza, es el fin de la democracia”.

Aguasaco señaló que particularmente el 6 de enero del 2021, un grupo de personas “actuó en forma violenta”, cuando “el proceso democrático no les satisface”.

El expresidente Trump fue investigado por el Congreso sobre incitar el ataque al Capitolio. Crédito: Al Drago-Pool | Getty Images

El mensaje de Trump

En su mitin en el Ellipse, el expresidente Trump habló del supuesto fraude electoral, conocido ahora como la Gran Mentira, donde dio cifras de votos falsos y otras afirmaciones que sus abogados no pudieron demostrar en tribunales.

El republicano instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, el mismo día que se certificaban los resultados del Colegio Electoral.

“Vamos a caminar por la avenida Pennsylvania. Me encanta la avenida Pennsylvania. Y vamos al Capitolio y vamos a intentar dar […]. Vamos a intentar darles a nuestros republicanos –a los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda–; vamos a intentar darles el tipo de orgullo y audacia que necesitan para recuperar nuestro país”, dijo Trump.

Ese mensaje fue parte clave del caso contra Trump presentado por los responsables del juicio político o ‘impeachment’, pero también dan sustento a las cuatro acusaciones criminales en la Corte de Distrito en Washington, D.C.

“Todos los que estamos aquí hoy no queremos que nuestros envalentonados demócratas de izquierda radical nos roben la victoria electoral, que es lo que están haciendo […]. Nunca nos rendiremos, nunca cederemos. No sucede. No se concede cuando hay robo de por medio”, dijo.

Trump incluso pretendía que el entonces vicepresidente Mike Pence interviniera en el conteo de los votos que dieron el triunfo al presidente Joe Biden.

“Espero que Mike haga lo correcto. Eso espero. Eso espero”, lanzó. “Porque si Mike Pence hace lo correcto, ganaremos las elecciones”.

La llamada de Trump a sus seguidores ha derivado también en que 723 enfrentaran acusaciones federales y fueran sentenciados; 454 han sido sentenciados a prisión, y 151 han sido sentenciados a detención domiciliaria, señala el DOJ.

El expresidente ahora enfrenta varios desafíos legales, incluidos los intentos en estados para retirarlo de la boleta. La Corte Suprema tendría que decidir sobre ello.

El Comité Selecto de la Cámara tuvo como vicepresidenta (de blanco) a la republicana Liz Cheney. Crédito: Alex Brandon Pool | Getty Images

Las conclusiones de la investigación

La investigación del Congreso tuvo 15 conclusiones que narran cómo el expresidente Trump contribuyó al ataque al Capitolio con sus reclamos infundados sobre el fraude electoral.

“A partir de la noche de las elecciones y hasta el 6 de enero en adelante, Donald Trump difundió intencionalmente acusaciones falsas de fraude relacionadas con las elecciones presidenciales del 2020”, dice el reporte del Comité Selecto, donde también participaron los republicanos Liz Cheney (Wyoming), quien fue vicepresidenta del panel, y Adam Kinzinger (Illinois).

El equipo legal del expresidente Trump, liderado por Rudy Giuliani –quien ahora enfrenta demandas por sus acciones infundadas—no logró demostrar en tribunales las acusaciones de fraude, pero “Trump se negó a aceptar el resultado legal de las elecciones [y] el presidente Trump conspiró para anular el resultado de las elecciones”, dice el informe.

En paralelo, el fiscal especial Jack Smith lidera una investigación contra Trump que derivó en las cuatro acusaciones en la Corte de D.C., pero ese juicio al exmandatario espera también una decisión del Máximo Tribunal sobre si el republicano puede evitar acusaciones bajo un alegato de inmunidad presidencial.

Cinco personas murieron con relación al ataque al Capitolio. Crédito: Brent Stirton | Getty Images

Nuevos retos por la democracia

Otros reportes, incluido uno del Western States Center, han apuntado las acciones negativas de grupos afines a Trump, que derivó en que líderes de Oath Keepers y Proud Boys enfrente años tras las rejas por su papel en la insurrección.

Sin embargo, también se establecen retos para la democracia, para mantener el Estado de derecho.

“A nivel federal, los funcionarios de la Administración Trump están actualmente siendo juzgados por sus intentos de socavar las elecciones de 2020, pero eso no ha frenado el impulso electoral de Trump para 2024”, indica el reporte de la organización. “Los fiscales deben garantizar enérgicamente las consecuencias de los crímenes cometidos por actores antidemocráticos a nivel local y estatal, y la sociedad civil debe dedicar importantes recursos a las demandas civiles, una herramienta fundamental en el arsenal de la democracia”.

El Western States Center destaca que luchar contra la desinformación electoral es fundamental en 2024, para evitar la desconfianza en el proceso y evitar la intimidación de votantes, así como evitar la violencia política.

Para Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, el 6 de enero es un recordatorio para EE.UU.

“El 6 de enero no fue sólo un día trágico que deberíamos consignar en los libros de historia, sino un potente recordatorio de los peligros de las conspiraciones nativistas que sustentan la amenaza actual a la democracia estadounidense”, expresó.