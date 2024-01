Fiscal Jack Smith rechazó las acusaciones de desacato de Trump en el caso de las elecciones

Un día después de que los abogados del expresidente Donald Trump pidieran a un juez que declarara al fiscal especial Jack Smith por desacato por presentar mociones cuando el proceso federal por interferencia en las elecciones de 2020 está suspendido, el equipo de Smith respondió en un nuevo expediente judicial el viernes.

La oficina de Smith argumentó que no violaron una orden judicial al proporcionar pruebas antes de los plazos, y que las “acusaciones recicladas de partidismo y mala conducta fiscal” de Trump siguen sin tener fundamento.

El mes pasado, la jueza de distrito Tanya Chutkan detuvo el procedimiento en el caso mientras un tribunal de apelaciones considera si debería ser desestimado por motivos de inmunidad presidencial, como ha argumentado Trump.

En una breve serie de documentos judiciales, el equipo de Smith reconoció que el caso de interferencia electoral había quedado en suspenso mientras Trump busca que se desestimen los cargos subyacentes con afirmaciones amplias de que es inmune a la acusación.

Pero los fiscales de la oficina de Smith dijeron que, sin embargo, ellos seguían presentando mociones “voluntariamente” y entregando materiales de descubrimiento a los abogados de Trump, explicando que las medidas que estaban tomando “no imponen requisitos” al expresidente.

“Nada aquí requiere ninguna acción por parte del acusado”, escribieron los fiscales, “y él no explica cómo la mera recepción de materiales de descubrimiento que no está obligado a revisar, o la presentación anticipada de alegatos gubernamentales a los que aún no deben responder, posiblemente le resulte una carga”.

La oficina de Smith también explicó que planea seguir cumpliendo con los plazos establecidos previamente para que sea más fácil “reanudar el cronograma previo al juicio” una vez que el tribunal de apelaciones dicte una decisión.

Está previsto que el tribunal de apelaciones escuche los argumentos la próxima semana. Su eventual fallo podría ser apelado ante la Corte Suprema.

Con información de The New York Times y NBC News

