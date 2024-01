Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 6 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Cazzu: 183,978 Likes

Cazzu (@cazzu) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 13,017,944 seguidores. La artista es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Cazzu publicó una foto que recogió 183,978 me gusta. “Pero mentiste… MENTISTE EN VIVO en mi canal de Youtube !”, indicó en su publicación.

2- Jacky Bracamontes: 8,519 Likes

Seguido de Cazzu llega Jacky Bracamontes (@jackybrv), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La actriz cuenta con más de 8,678,575 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 8,519 me gusta de su comunidad. “Hoy como era el último día y llevaban toda la vacación queriendo hacer #Cliffs, las tuve que llevar. Son unas Guerreras, sin miedo. Emi y Pau hicieron su primera Doble negra. Obviamente salieron rodando muchas veces pero la bajaron. #Girlsrule Jacky Caro Renny Emmy Pau ”, escribió la aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Geraldine Bazán : 5,507 Likes

La actriz Geraldine Bazán (@geraldinebazan) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 5,675,324 followers. En su última publicación, Geraldine Bazán ha conseguido un total de 5,507 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Cold & Snow days mood…#ootd #selfie” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Chiquis Rivera: 4,808 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,929,658 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es famosa por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación tuvo 4,808 likes. “Ad@sugarbearpro hair vitamin gummies are at the top of the list to take care of myself from inside out. #sugarbearpro”, escribió en ella.

5- Gaby Espino: 4,544 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Gaby Espino, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 13,842,197 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@gabyespino) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 4,544 me gusta. “01.09.24 @winfitnesswear.usa @winropadeportiva”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: