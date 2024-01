Mika Hakkinen lanza en contra de “Checo” Pérez y su futuro en Red Bull: “Es altamente improbable”

Cuando todavía faltan casi dos meses para que arranque la temporada 2024 de la Fórmula 1 y ya Sergio “Checo” Pérez está recibiendo cuestionamientos. El más reciente vino de parte del del ex piloto Mika Hakkinen quien considera que la presencia del piloto mexicano en Red Bull se debe a una decisión que trasciende lo deportivo y que no es sostenible en el tiempo.

Más allá de que “Checo” Pérez haya logrado su primer subcampeonato en la F1 durante la pasada campaña ayudando a que la escudería austríaca lograra por primera vez en su historia el 1-2 en la clasificación de pilotos, el finlandés asegura que el futuro del mexicano está lejos del equipo de la bebida energética.

El bicampeón de la F1 con la escudería McLaren en las temporadas 1998 y 1999, señaló que la estrategia de Red Bull puede rendirle frutos económicamente pero a nivel deportivo la presencia de “Checo” Pérez no le aporta como compañero del tricampeón mundial, el neerlandés Max Verstappen.

Sergio “Checo” Pérez junto a Max Verstappen en el podio del Gran Premio de Las Vegas que conquistó el neerlandés y en el que el mexicano terminó en el tercer puesto. (Chris Graythen/Getty Images)

“Sé que es importante para Red Bull tener un piloto mexicano. México es un mercado de ventas grande y eso tiene su efecto en ciertas cosas, pero al final estás para correr, alcanzar buenos resultados y desarrollar el auto más rápido”, comentó Hakkine en unas declaraciones para el portal Unibert que fueron recogidas por Marca.

El finlandés, quien se retiró de la F1 en el 2001, agregó que el de Guadalajara parece no entender su rol segundario en Red Bull lo que interfiere con el desempeño de su compañero de equipo, en este caso Max Verstappen, quien viene de una temporada histórica logrando 19 victorias en las 22 carreras que se disputaron.

“Pérez es más lento que Max, eso es muy claro. Si el compañero más lento acepta la situación, es capaz de comunicar con claridad con el equipo, es capaz de desarrollar el auto, está motivado y puede estar tres o cuatro décimas detrás de su coequipero más rápido, entonces no creo que sea algo malo, es una buena situación”, explicó.

Sergio “Checo” Pérez vivió una temporada de altibajos en el 2023 con un buen comienzo que se opacó por los malos resultados obtenidos en la segunda parte de la campaña. (Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Sin embargo, considera que ese no es el caso con “Checo” Pérez, quien durante la pasada temporada tuvo algunos problemas de comunicación con su equipo, al punto que desde Red Bull aceptaron que era posible que no supieran entender las necesidades del mexicano durante el 2023.

“Si el compañero empieza a quejarse, el equipo lo acusa de no darle un buen auto, no está motivado y los resultados varían mucho, no es algo bueno para el equipo y tiene que empezar a hacer cambios”, ratificó el finlandés de 55 años.

“No puedes construir solo con un piloto, tienes que tener dos en cierto nivel para desarrollar el auto. ¿Está el futuro de Pérez con Red Bull? Creo que es altamente improbable”, agregó sobre lo que le depara el futuro al mexicano.

Pero más allá de la opinión de Mika Hakkinen en Red Bull están satisfechos con Sergio “Checo” Pérez y lo ratificaron como su piloto para la temporada 2024 en la que el mexicano estará disputando su último año de contrato, que incluso desde la escudería austríaca revelaron que se podría extender dependiendo de su desempeño en la campaña que arranca en febrero.

