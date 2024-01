Sandra Bullock cumplió la última voluntad de su pareja Bryan Randall: esparcir sus cenizas en Wyoming

En agosto, Sandra Bullock vivió un momento trágico: su novio Bryan Randall murió luego de una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Una noticia devastadora que conmovió a Hollywood.

Ahora, seis meses después del fallecimiento de Randall, la actriz decidió cumplir con la última voluntad de quien fue su pareja por ocho años. En diciembre, antes de finalizar el año, Bullock viajó al río Snake, en Wyoming, para esparcir sus restos y brindarle un emotivo homenaje.

La actriz realizó el homenaje el pasado 30 de diciembre, día en el que Randall habría cumplido 58 años de edad.

La encargada de dar a conocer lo que hizo Sandra Bullock fue su hermana, Gesine Bullock-Prado, que publicó en su cuenta de Instagram que la actriz había dejado las cenizas de quien fue su pareja en el río Snake.

“Feliz cumpleaños, Bry. Sandy te trajo al río, tal y como prometió”, escribió la hermana de la actriz en la publicación.

¿De qué murió Bryan Randall?

En agosto, la revista People confirmó la muerte de Bryan Randall a causa de la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica progresiva que afecta a las neuronas motoras y que genera debilidad muscular.

“Es con gran tristeza que compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra el ELA”, compartió la familia del modelo y fotógrafo.

“Bryan decidió desde el principio mantener en privado su lucha con la enfermedad y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido”, agregó la familia en el comunicado, en el que pidieron privacidad.

De acuerdo con TMZ, la pareja vivían en casas separadas, debido a la enfermedad de Randall.

¿Cuándo comenzó la relación entre Sandra Bullock y Bryan Randall?

Sandra Bullock y Bryan Randall se conocieron en 2015 y, al poco tiempo, empezaron su relación, la cual mantuvieron lejos de los medios y de las cámaras. Fue en 2021 cuando la actriz informó sobre su relación con el modelo y fotógrafo.

“Encontré el amor de mi vida”, aseguró Bullock en una entrevista con Red Table Talk.

La relación de Sandra y Bryan inició durante el festejo de cumpleaños número 10 del hijo de la actriz Louis, en el que Randall ofició como fotógrafo.

El amor de la actriz por Randall era tal que decía que él era el ejemplo que quería para sus hijos. “Para los niños, él es el número uno y yo la número dos. Mi familia es diversa, loca, cariñosa y comprensiva”, dijo

Antes de su relación con el fotógrafo, la actriz estuvo casada con Jesse James, fundador de West Coast Choppers, relación que duró entro los años 2005 y 2010.

En marzo de 2022, Sandra Bulluck anunció que se retiraría temporalmente de la actuación. La actriz hizo el anuncio durante la promoción de su última película, The Lost City.

“Ahora mismo, y no sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz. Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, le contó Bullock a Entertainment Tonight.

